Les modes, les noves tendències, els materials emprats i basats modernament en el plàstic i l’electrònica pel que fa a la confecció de joguines, no resulta cap entrebanc o dificultat perquè els col·leccionistes de tota la vida continuïn posant la seva mirada i interès en les peces històriques, les inspirades en aquells exemplars d’ara fa un segle, atès que l’època daurada de la joguina, com tantes altres coses que comentem aquí, se situa a cavall d’entre finals del segle XIX i principis del XX.

Tampoc podem perdre la pista de produccions anteriors, fins a situar-nos en la dècada dels 1860, amb proliferació de la classe bisque, que en el cas concret de les nines de porcellana superarien fins i tot les xineses de tota la vida, en confeccionar-se de manera que oferien un to de pell més realista que les anteriors. També hi hauria les anomenades de «galeta», vigents fins a l’inici del 1900, quan foren superades per les de «composició», i en l’actualitat les fabricades en un vinil escollit, més segur davant les trencadisses.

Les nines franceses de porcellana «galeta» tornarien ja en la dècada de 1980, promogudes bàsicament per empreses del ram i destinades a oferir col·leccions, amb els seus corresponents fascicles informatius, aquests extraordinàriament il·lustrats. Un repàs a la història recent, en quatre pinzellades, ens pot aportar informació sobre el costumisme dels pobles, i gràcies al fet que han estat conservades com a objecte de col·lecció i d’ornamentació, no totes es perdrien jugar-hi.

En la segona part del s. XIX apareix a Alemanya una important indústria a l’efecte, en què destacà Armand Marseille, dedicada quasi exclusivament a produir caps; ja aleshores n’apareixien amb ulls de vidre mòbils i fixos, extremitats articulades i cabell ben reeixit. Duien l’any de fabricació, el constructor i el número del model. Quant a la roba, era un dels elements més cridaners i cuidats, en totes les èpoques, tant per a les peces de diari, com les que reflectien el costumari popular i el folklore.

Les nines escollides estaven reservades per a les classes altes, mentre que els menuts més humils s’havien de conformar amb exemplars de cartó o de roba, i amb confeccions pròpies i ben casolanes. Destacades les variants de composicions, activitats quotidianes i reproducció de casetes. Recordar igualment que Girona compta amb diferents museus com els de Figueres, Santa Cristina d’Aro, o Sant Feliu de Guíxols, així com amb diverses fires i trobades.