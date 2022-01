Veurem el que estic pintant», li va dir Picasso un dia de 1937: era el Guernica. Neruda la va ajudar en l’exili, Buñuel la va conduir per las Urdes mentre preparava el seu documental. María Teresa León (Logronyo, 1903) es recordaria de l’estupor d’aquells extremenys contemplant els rostres dels barris negres de Nova York, on va escriure per al Nova York Post i es va fer amiga de John dos Passos. Ella va ser l’heroïna que va salvar les obres del Prado durant la Guerra Civil, la que va portar el teatre a la primera línia del front.

Una vida de successos extraordinaris es va convertir en la seva normalitat. La van enterrar el 14 de desembre de 1988 en el cementiri de Majadahonda (Madrid), després de passar els seus últims anys en una residència de la localitat, fulminada per l’alzheimer. La seva filla, la primera de totes les Aitanas, no va arribar a l’enterrament des de Cuba, escassejaven els vols en una Espanya paralitzada per la vaga general.

L’oblit que va acabar amb ella va semblar haver-se contagiat. María Teresa León volia un sepeli íntim i vaja si el va tenir. A penes quinze persones -o unes quaranta, segons les cròniques més generoses- van acomiadar a una escriptora que va alternar amb gairebé tots els personatges il·lustres de la seva època. La van plorar Julio Anguita, Juan Antonio Bardem, Cristina Almeida. I com no, Rafael Alberti, la seva parella durant seixanta anys.

Un llarg exili

«Jo sóc la cua del cometa. Ell va tot davant. Rafael no ha perdut mai la seva llum», va descriure ella mateixa. El poeta a penes la va visitar durant els seus anys d’ingrés: Núria Espert hauria comentat que, cada vegada que anava a la residència, Alberti envellia vint anys, incapaç d’assimilar la seva malaltia. Va optar per mantenir-se jovial i longeu.

Flors vermelles van cobrir el fèretre de María Teresa León, que va viure amb teatralitat. Flors vermelles van ser també l’últim que va albirar abans de partir cap a l’exili en una avioneta rumb a Orà, abans de trepitjar França, l’Argentina, Roma. Cobrien la serra alacantina d’Aitana, de la qual va prendre el nom per a la seva filla amb Alberti. Abans de conèixer el poeta, va tenir altres dos fills d’un matrimoni anterior, als 17 anys, que va deixar a Burgos, juntament amb una vida acomodada en el si d’una família militar.

Es va escapolir a Madrid i als 25 anys va conèixer al poeta, dos anys més gran -«cuando tú apareciste, penaba yo en la entraña más profunda de una cueva sin aire y sin salida», va glossar Alberti-. Al principi del seu romanç es van escapolir a Mallorca emulant a Chopin i George Sand. Es van casar pel civil en 1932, ella va ser becada per la Junta per a l’Ampliació d’Estudis per a investigar sobre el moviment teatral europeu i la parella va inaugurar els seus viatges.

Després van fundar la revista Octubre, i van volar a l’URSS en 1934 per a assistir al Primer Congrés d’Escriptors Soviètics. Aquells dies van conèixer a Gorki i André Malraux.

Va esclatar la Guerra Civil; María Teresa León, miliciana rossa, li agradava passejar-se amb granota blava i pistola al cintó, que mai va arribar a utilitzar. En 1937 el matrimoni es va reunir durant dues hores i quart amb Stalin: ella es va deixar entabanar. «Ens va semblar prim i trist, aclaparat per alguna cosa, pel seu destí tal vegada», va escriure en la seva obra principal, Memoria de la melancolía. Una autobiografia commovedora, escrita a mà, en quaderns gairebé escolars, a la seva casa del barri de Trastevere, a Roma, quan la memòria ja li començava a fallar.

Novel·les i contes

Van voler donar-li un homenatge l’any 1986 a Burgos i ja no hi va poder assistir, incapacitada per la seva malaltia. «María Teresa León, la meva inoblidable i generosa amfitriona de tants dies passats em confunció amb... Lucía Bosé! I em va donar molts records per a Terenci Moix», rememorava el mateix Moix a l’ABC sobre una visita que havia fet a la parella, a Roma, anys enrere. «La meva paràlisi es critica, es comenta i fins es canta», va resumir ella mateixa a Memoria de la melancolía: «Viure no és tan important com recordar. L’espantós era no tenir res a recordar, deixant després de si una cinta sense senyals», es lamentava.

Abans havia publicat més d’una vintena d’obres, en la seva majoria descatalogades: novel·les i contes com Contra viento y marea, Juego limpio o Fábulas del tiempo amargo, i altres llibres sobre Goya, Bécquer i Cervantes en el rapte patriòtic que va experimentar en l’exili. María Teresa León somiava de travessar la Porta d’Alcalá en un cavall blanc en tornar a Espanya. Quan en veritat va tornar, en 1977, a penes era conscient d’on estava.

«Esta mañana, amor, tenemos veinte años», es va fer gravar sobre la tomba. També aleshores María Teresa León va posar els versos d’Alberti per sobre d’ella.