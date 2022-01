Medalla Gran Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un vi negre de criança elaborat a Garriguella pel celler Mas Llunes. Presenta un color de cirera madura. Aroma potent i atractiva amb notes de fruita negra madura d’espècies i records de roure de bona qualitat procedents de la seva criança en botes de roure. En boca és potent, estructurat, saborós, equilibrat i amb llarg darreregust. Un dels grans vins negres de l’Empordà que ha estat guardonat merescudament amb Medalla Gran Or entre els grans vins de Denominacions d’Origen com Priorat, Costers del Segre i Montsant. Està elaborat sobretot amb Garnatxa Negra i una bona proporció de la varietat Cabernet Sauvignon, molt ben adaptada des de fa anys a l’Empordà. És un vi molt gastronòmic, no és per prendre’l sol. Molt bona harmonia amb plats de carn salsada, caça i formatges tipus manxecs semicurats i curats.

El celler elaborador: Mas Llunes, situat a Garriguella, al peu de la carretera de Vilajuïga, és un celler modern i exemplar creat per Antoni Roig i família l’any 2000. És relativament nou, però segueix la tradició vitivinícola de la família des de fa moltes dècades. Actualment està regentat per Antoni Roig i la seva filla Gemma, que ha aportat notes de joventut i dinamisme al celler. Participa habitualment al concurs Girovi. En l’edició del 2021 també hi han obtingut guardons els seus vins Auria blanc, Cercium negre mitja criança, Rhodes, negre criança i Garnatxa de l’Emporda Solera. És un punt important d’enoturisme, amb visites i degustacions que recomanem. Any: 2018 D.O.: Empordà Raïm: Garnatxa negra i Cabernet Sauvignon Graduació: 14,5º Preu aproximat: 17 €