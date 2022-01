Auella pregunta el va deixar pensatiu una bona estona. «Si no hagués estat metge a què s’hauria dedicat, doctor Oms?». Després de l’interrogant, el silenci. No havia sabut què respondre. En realitat, per a ell no hi havia una resposta possible, perquè no hi havia hagut cap més opció que passar per la facultat de medicina. No és que fos forçat. Simplement que, en aquella família, tots els nois tenien el camí marcat des del primer plor.

Joaquim Oms Miralbell va néixer el 1837 a Blanes on, des de feia moltes generacions, els seus avantpassats exercien l’ofici de metge i amb cert renom. Tant el seu avi, Francesc Oms Buxons, nascut el 1786 i mort el 1852; com el seu pare, Lluís Oms Garrigoles, que va viure entre 1811 i 1884, ja van ser biografiats en aquest mateixa columna temps enrere; igual que ho va ser el seu germà, Lluís Oms Miralbell. Joaquim Oms Miralbell no podia ser menys i també va seguir la tradició familiar. Després de fer la formació bàsica, es va traslladar a Barcelona. A la capital, amb disset anys, va obtenir el títol de batxiller en filosofia. Més tard, el 1858, va completar la formació per tenir el batxillerat en Medicina i Cirurgia per la universitat de Barcelona. Tot i que en aquell moment ja hauria pogut exercir com a facultatiu, va preferir seguir estudiant una mica més i el 1860, als vint-i-tres anys, va aconseguir superar el doctorat a la universitat de Madrid, que en aquells temps era l’únic centre d’educació superior que tenia potestat per concedir el títol de més nivell acadèmic. Una vegada finalitzada la seva etapa a la capital espanyola, Joaquim Oms Miralbell va tornar a la seva vila natal per incorporar-se a la consulta que regentava el seu pare. A les famílies de metges era habitual que, de mica en mica, els fills anessin agafant pacients per mantenir la clientela, una vegada el progenitor es retirava. No va ser el cas del seu germà, Lluís, que va preferir provar sort a la sanitat militar, primer i, després, a la sanitat pública, arribant a dirigir l’Hospital de Barcelona a principis del segle XX. Joaquim Oms, en canvi, va residir a Blanes la resta de la seva vida. Allà es va casar amb Francesca Burcet i Burcet. Fruit del matrimoni va néixer Francesc Xavier Oms Burcet el 1874. Com no podia ser d’altra manera, va continuar amb la tradició familiar i es va llicenciar en medicina. Tot i això, amb el temps ca acabar canviant de ciutat costanera. Es va instal·lar a Tossa de Mar, on es convertiria en un personatge molt rellevant, tant per les seves habilitats professionals com pel fet que va ser alcalde entre el 1909 i el 1915.