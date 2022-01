«El Projecte Planta s’ha convertit en el vaixell insígnia de la companyia»

De seguida parlem d’aquest projecte cultural original i inspirador que és Planta. Abans, si li sembla, sapiguem com li va a l’empresa en pandèmia... Per sort, la major part de les nostres activitats s’han mantingut en actiu. A Sorigué ens vam anticipar a la crisi, vam ser una de les primeres empreses a actuar, vam crear un equip de «contingència» i, gràcies a la transformació digital que vam portar en el nostre segon pla estratègic, hem pogut treballar en remot sense cap problema.

Tecnologia i enginyeria de l’aigua, manteniment urbà, gestió de residus, construcció, fabricació de materials, etc. Sorigué fa de tot. La diversificació els ajuda a afrontar les crisis, entenc. És una estratègia. No és casual que estiguem tan diversificats. El 2015 vam decidir no posar tots els ous a la mateixa cistella i diversificar tant en activitats com en àmbit geogràfic. L’última incorporació de Sorigué ha estat l’àrea d’energia, que hem creat i presentat recentment: eficiència energètica, autoconsum, etc.

Creixement orgànic o inorgànic? Nosaltres tradicionalment creixem de manera inorgànica, és a dir, adquirint companyies que ja tenen un know-how i un posicionament en el mercat. Els panells fotovoltaics han entrat en la nostra cartera amb la compra al juny d’una companyia de Logronyo que es diu Ecotelia. Les renovables tenen ara una demanda important a nivell privat, i estem molt il·lusionats amb el llançament d’aquesta nova línia de negoci. De fet, estem ja estudiant una altra operació que ens donarà més dimensió en aquesta àrea.

Amb quina empresa? Comprèn que no et pugui dir res encara. S’està treballant just ara. Et puc dir que és una empresa estrangera, però europea. Seràs el primer a saber-ho quan es tanqui i ho puguem explicar (riu).

Inverteixen, creixen, s’expandeixen; per tant els va bé el negoci. Estan en xifres rècord de facturació... El 2020 el vam tancar de forma molt positiva i el 2021 esperem superar els 650 milions. Però el que més m’il·lusiona -et confesso- és el nombre de treballadors: ja som més de 4.800.

En quines àrees s’han sentit més els efectes de la pandèmia? On més s’han sentit és en l’àrea de materials i asfalt. Vam haver de parar totalment l’activitat. En construcció, es va arribar a notar en determinades obres i localitzacions geogràfiques, però s’ha recuperat. I en serveis urbans (manteniment de xarxes d’aigua, recollida de residus,...), a l’ésser una activitat essencial, fins i tot hem activat més recursos per fer front a les necessitats dels nostres clients.

Energia, aigua, manteniment urbà. La sostenibilitat és clau en moltes de les seves activitats... La sostenibilitat, que ara està tan en voga, està implantada en el nostre ADN. Està en la recollida i tractament dels residus, en els projectes que desenvolupem en la nova àrea d’energia, etc. Tenim accions de millora mediambiental en cadascuna de les nostres àrees d’activitat. Ens importa el paisatge. Una vegada extreta la grava, per exemple, restaurem les finques amb oliveres, que per a nosaltres són un símbol del retorn a la terra. És una manera de relacionar-nos amb l’entorn, amb els clients i amb la societat que ens diferencia.

Aquesta sensibilitat és clau en un sector com el de la construcció. Tenim molts projectes en els quals apostem per la innovació i la sostenibilitat. A Barcelona, per exemple, t’avanço -farem pública una nota aquesta setmana- que construirem 80 habitatges amb un material innovador i sostenible: la fusta contralaminada, que es caracteritza per un reduït impacte ambiental i ajuda a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Aquesta notícia és per compensar que no em pot dir el nom de l’empresa d’energia que estan estudiant comprar... Exacte (riures). La sostenibilitat està molt present en totes les activitats del nostre grup. En residus, hem implantat tecnologia que afavoreix el reciclatge dels envasos de plàstic i desenvolupem diversos projectes de recerca amb la intenció de millorar la sostenibilitat del cicle de l’aigua i afavorir l’economia circular. En la part d’eficiència energètica, estem avançant en innovació urbana sostenible. Hem fet a Barcelona, per exemple, una prova pilot amb paviment fotovoltaic, i apostem per la creació de cobertes verdes en els edificis que protegeixin la biodiversitat i contribueixin a l’estalvi energètic.

Quin estat de salut presenta el mercat de la construcció d’habitatge residencial? Ja es va enlairar abans de la pandèmia i es manté la demanda. Veiem un moment positiu.

En el terreny laboral, la crisi del 2008 va expulsar de la construcció a molts treballadors que no han tornat al sector i que ara fan falta... Sí. Recuperar-los no està sent fàcil. Fan falta, sobretot, perfils especialitzats. És una cosa que també estem notant en l’àrea de materials, és a dir, especialistes que coneguin bé, per exemple, l’estesa de l’asfalt.

L’encariment de les matèries primeres és un altre gran problema per al sector. És una realitat i se sent. Per sort nosaltres, en construcció, estem treballant molt amb la nostra pròpia promotora. Som client i promotor alhora. Però és un problema greu, que afecta també l’obra civil.

Matèries primeres més cares i falta de subministraments... És el resultat de la globalització i de la situació derivada de la pandèmia. Estan faltant moltíssims subministraments provinents de la Xina. Aquesta situació ens ajudarà a reflexionar sobre la dependència actual tan directa d’Àsia.

I com marxa l’obra civil: carreteres, túnels, asfalt? No ens hem recuperat encara de la crisi del 2008. No hem aconseguit els nivells previs a aquesta crisi, i la situació ha estat especialment complicada a Catalunya.

Sorigué treballa molt amb els ajuntaments. El manteniment urbà és una important línia de negoci per a vostès: fonts, jardins, espais públics, etc. I tenim contractes veritablement emblemàtics. Portem el manteniment de l’Alhambra de Granada, del Parc d’Atraccions del Tibidabo i del Zoològic de Barcelona, entre altres. I un altre contracte important és el que ens està permetent construir el primer centre oficial de la Lliga i l’NBA a Madrid, que obrirà les seves portes aquest estiu.

Parlem ja de la tasca cultural que desenvolupen des de Fundació Sorigué, que ha impulsat des de la seva arribada a la presidència i que es concreta en el Projecte Planta. En primer lloc, què és? Planta és un projecte únic, un lloc en el qual interactua una col·lecció d’art contemporani de primera línia internacional amb una sèrie de processos industrials, en un entorn natural, i amb el qual hem generat orgull i sentit de pertinença a Sorigué. S’ha convertit en el vaixell insígnia del grup. És un projecte que ajuda a comunicar què som, com som i com entenem el «retorn». Projecte Planta és, d’alguna manera, la intersecció de la meva biografia, el grup d’empreses i la Fundació Sorigué.

Obres de quins artistes hi troba el visitant? Juan Muñoz, que és un artista fonamental del segle XXI, el talent espanyol més internacional; el sud-africà William Kentridge, que ens mostra una singular «processó» de l’ésser humà amb una intel·ligència extraordinària; Chiharu Shiota, que és la sensibilitat portada a una manifestació artística; Bill Viola, que és l’autèntic pioner en el camp del videoart; Anselm Kiefer, les obres del qual van ser l’embrió de Projecte Planta; Antonio López, amb les escultures de la seva neta tan plenes d’introspecció; i en un futur pròxim, Tomás Saraceno, un artista argentí l’obra del qual gira entorn de la sostenibilitat. Grandíssims talents...

Projecte Planta és «empremta» de la gestió d’Ana Vallés al capdavant de Sorigué. El va impulsar des que el 2010 va prendre les regnes de la companyia que va fundar el seu oncle, Julio Sorigué. Des del 2008 veníem patint els efectes de la crisi, i el 2010 el nostre sector estava en caiguda lliure. En aquest context de relleu generacional, vaig decidir impulsar quatre palanques: un departament d’innovació, un altre de responsabilitat social corporativa, una àrea de Comunicació que permetés unificar el grup, i un símbol de lideratge que permetés visualitzar la transformació del grup. Sabia de la potència que té l’art contemporani i l’important que és el retorn, una cosa que servia per unir a la companyia en el seu lloc originari. Tenia clar que l’origen havia de ser la punta de llança del futur. Projecte Planta és art contemporani, arquitectura, coneixement i paisatge.

D’alguna manera, entén Projecte Planta com l’ànima de Sorigué, és correcte? Sí. És una eina de lideratge empresarial que ha donat al grup una personalitat, una actitud i una manera de relacionar-se amb els clients i la societat que ens diferencia. Projecte Planta materialitza el nostre compromís.