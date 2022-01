La proximitat del mar, amb l’ajuda de la brisa que ens porten els vents de Garbí i Llevant i tocats per la Tramuntana a l’hivern, fan que la vinya des de fa temps hagi trobat un bon lloc per desenvolupar aquest vi, elaborat amb molta cura». Tal com descriu la seva etiqueta, l’Esclanyà blanc és un vi jove, monovarietal de Malvasia, d’un lleuger color palla, aroma delicada pròpia de la varietat, amb un caràcter procedent de la terra que l’ha vist néixer i conreat als camps d’argila i calç d’Esclanyà, prop de Begur. En boca és sedós, golós i profund. Recorda la fruita confitada, la poma al forn i les flors de muntanya. Recomanat per degustar una mica fred com a aperitiu i per a plats de peix de roca de la costa a la planxa. Excel·lent maridage amb marisc de clova i llagosta a la planxa.

El celler elaborador: Celler Esclanyà està situat al poble que li dona, a prop de Begur. Està emparat per la Denominació d’Origen Empordà. Habitualment a les cases de pagès de la comarca es realitzaven diverses tasques i en el cas particular del Mas Nou, la finca on s’elaboren els vins, va ser el 2013 quan es va iniciar la plantació de varietats en substitució de les híbrides ja existents. El 2016 Joan Carbó creà un celler nou i amb la incorporació del seu fill Pau i la resta de la família varen desenvolupar aquest projecte que avui es una realitat. També elaboren vins negres i rosats d’excel·lent qualitat. Producció petita i artesanal. Al celler es combinen la modernitat de l’acer inoxidable amb la tradició de les botes de fusta. Any: 2020 D.O.: Empordà Raïm: Malvasia. Graduació: 13º Preu aproximat: 7,50 €