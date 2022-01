Propaganda de medicines

Immersos en una època en la qual la tradicional publicitat s’ha vist força incrementada, majorment pels nous mitjans informàtics i de telecomunicació tan de moda, el fet de venir patint d’ençà un temps malalties tan feixugues, contagioses i globalitzades com és el cas del coronavirus, amb totes les seves contínues i diverses variants, provoca que aquest camp aplegui dues facetes tan properes i inherents al gènere humà com són la publicitat i la medicina.

Els seguidors d’ambdues temàtiques del col·leccionisme popular ho tenen molt bé a l’hora de recollir i d’estudiar material, segurament no tan profús en la seva presentació física com succeïa unes dècades enrere, però igualment de gran interès pel que fa a la informació del consumidor, el qual gaudirà tanmateix en poder recórrer a antigues i conegudes propagandes impreses, de tot tipus de medicaments, relacionats en aquest cas amb les patologies pulmonars i respiratòries, en uns dies que marquen justament l’equador de l’hivern.

Comercials de laboratoris, farmàcies, altres establiments autoritzats per expendre segons quin tipus d’específics, com ara els més corrents i coneguts analgèsics, poden facilitar la seva publicitat via el lliurament de tot tipus de programes, targetes, calendaris, enganxines i altres formes de cridar l’atenció, i que lògicament són fàcils de ser compilats, a diferència de les emissions audiovisuals.

Molt interessants resultaven els targetons adaptats per secar la tinta líquida, amb idèntic atractiu tant si es troben usats com si els podem recollir ben conservats. Aleshores, el principal ganxo el representaven les il·lustracions, vàlides per a tot tipus d’impressions,i relacionades com no amb la salut de la gent, i fins i tot convertits dits efectes en sèries i en col·leccionables, com aquesta mena de cromo litogràfic marca «Emulsion Scott», dels químics de Nova-York Scott & Bowne, i consumits arreu del món; preparació a base de fetge de bacallà, «el millor remei per la tisis i la debilitat».

A l’anvers d’aquests reclams s’oferien tot tipus d’orientacions per al consum, la preparació i els ingredients, a més d’altres consells, ben assequibles a l’enteniment general. Les il·lustracions adjuntes presenten unes imatges com la d’un nen turc (emulsió Scott); un rellotge de sorra (Penicerol, emulgent de penicilina per a eliminació retardada); i una infermera de la Creu Roja servint Mostelle, beguda per a malalts i convalescents.