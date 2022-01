Tot just havien començat a menjar el primer plat que ell, sense ni adonar-se’n, va encetar la conversa: «Aquest matí a la consulta he vist un pacient que...» «A l’hora de sopar també?», el va interrompre la seva muller. «Què vols dir?», va respondre ell, sorprès. «Que tornes a parlar de malalts! Sembla que no en tinguis prou de veure’ls a la consulta... Em fa l’efecte que seuen aquí». Els fills callaven, acostumats a presenciar la mateixa escena cada vespre. Només esperaven que el seu pare continués explicant què havia passat amb aquell pacient, perquè segur que era alguna cosa remarcable.

Ramon Oms Garrigolas va néixer a Blanes el 1819. El seu pare era el metge Francesc Oms Buxons i formava part d’una llarga nissaga de professionals de la salut que exercien en aquella localitat selvatana des de, com a mínim, el segle XVIII, tal i com ha estudiat i explicat l’historiador de la medicina Pere Vallribera Puig en diversos articles i comunicacions a congressos.

Val a dir que el cas dels metges del llinatge Oms és fascinant, perquè siguin on siguin sempre s’han acabat dedicant a aquesta professió. Ramon no va ser menys, i tal i com ja havia fet el seu germà gran Lluís, va matricular-se a la facultat de medicina de la universitat de Barcelona per continuar la tradició dels seus ancestres. Segons les informacions que tenim es va llicenciar relativament tard, el 1848, per tant als vint-i-nou anys. Poc després es va casar amb Caterina Puig Altimira, set anys més jove que ell i originària de Canet de Mar, on es va establir la parella i ell va desenvolupar bona part de la seva carrera professional.

El 1853 va néixer el seu fill Lluís Oms Puig, que quan va ser l’hora, efectivament, no va faltar a la seva cita amb el jurament hipocràtic. Després de treballar una temporada colze a colze a la consulta del seu pare, va decidir marxar a Puerto Rico. Aleshores, l’illa encara era territori colonial espanyol (ho va ser fins el 1898) i igual que passava amb Cuba, molta gent de la zona de la costa catalana hi anava a provar de fer fortuna. Ell, a més, hi va fer arrels. Hi va trobar muller i la parella va tenir dotze fills.

El més sorprenent, o no, és que la vocació per la medicina també va creuar l’Atlàntic i diversos descendents d’aquells metges blanencs van continuar la tradició de la família Oms. De fet, segons hem pogut llegir a les recerques de Vallribera Puig, actualment encara hi ha metges a Puerto Rico que porten aquell cognom d’aromes selvatans.