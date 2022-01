«Som ‘número 1’ en fabricació de detergent i suavitzant a Espanya»

Hi ha hagut sectors que han patit molt en pandèmia. A vostès, els fabricants de productes de neteja personal i de neteja, els ha anat bé. Es van disparar les seves vendes. Durant la pandèmia vam créixer en vendes entorn d’un 18%. Les vendes de productes de neteja personal, especialment el que té a veure amb la neteja de mans, van créixer molt. I en la part de productes de cura de la roba va haver-hi un creixement a l’inici de la pandèmia que després es va estabilitzar.

I en el cas d’Inquiba venien ja creixent en els últims anys... Sí. De fet, en el nostre cas no ha tingut tant a veure amb la pandèmia, encara que va haver-hi un repunt, com amb la pròpia dinàmica de creixement que ja portàvem d’anys enrere.

Quant han crescut? Quins són els números? Hem viscut un creixement de vendes molt important en els últims anys. El 2016 estàvem en 56 milions d’euros en vendes i hem tancat el 2021 amb 160 milions. Pràcticament hem triplicat en cinc anys. 2021 ha anat molt bé en vendes (hem crescut gairebé un 20% respecte a l’any anterior), però a nivell de resultat ens han afectat molt els preus de les matèries primeres, l’energia i el transport, que s’han disparat.

No han pogut repercutir aquests majors costos? No. Som transformadors de matèries primeres molt bàsiques i durant el 2021 no vam poder traslladar aquestes pujades de preu als nostres clients, ni ells al consumidor, de la manera que hauríem necessitat.

No van aprofitar per a vendre gel hidroalcohòlic durant la pandèmia? És un negoci i, al mateix temps, una necessitat social... No vam poder fabricar gels hidroalcohòlics perquè no teníem les instal·lacions homologades per envasar productes inflamables. Vam rebre moltes peticions i va ser una frustració no poder atendre-les perquè realment hi havia una necessitat sanitària a la qual calia donar resposta.

I ja en poden fabricar? Sí. En el transcurs del 2021 hem realitzat les inversions necessàries per homologar les instal·lacions i les línies de procés amb la finalitat de poder fabricar gel hidroalcohòlic. Així que la pròxima vegada sí que estarem preparats.

Quines xifres de producció manegen? Quina capacitat de producció tenen en aquesta fàbrica de Guareña? L’any 2021, unes 255.000 tones transformades, però tenim capacitat en fàbrica per transformar perfectament fins a 350.000 tones a l’any.

Detergents i suavitzants és el que més produeixen... Sí. Representen el 85%-90% de la producció total. Són 126.000 tones transformades de suavitzant; unes 110.000 tones de detergent; 12.000, de productes d’higiene personal, i 7.000, d’altres productes.

Estan amb els grans de la distribució... Estem molt centrats en el mercat de la península ibèrica i, efectivament, fabriquem pràcticament per als principals operadors de la distribució a nivell d’Ibèria: Carrefour, IFA, Ahorramás, Eroski, Mercadona. Amb Mercadona, en concret, vam iniciar una col·laboració el 2017 com a fabricants especialistes en detergents i suavitzants que ha impulsat el nostre creixement en els últims anys.

Com vol Inquiba que se la reconegui en el mercat? Volem ser reconeguts com els millors especialistes en aquells productes que hem decidit fabricar. Avui dia, gràcies als nostres clients, som els número u en la fabricació de detergents i suavitzants a Espanya.

Marca blanca? Marca privada? Com ho anomenen? Tenim una vocació clarament industrial i estem orientats a dissenyar i fabricar productes per a tercers. No són marques blanques. No ens agrada aquest nom. Fabriquem productes que en alguns casos lideren el mercat amb qualitats igual o superiors a altres marques de fabricants.

Ara, a l’inici de l’any, llançaran al mercat un nou producte: les càpsules líquides de detergent... Sí. Amb Icap, que és una societat de nova creació participada minoritàriament per Avante i Corporación Empresarial, que són socis institucionals. Després de dos anys de treball d’innovació en productes i en processos, sobre els quals hem aconseguit algunes patents, sortirà al mercat en els primers mesos d’enguany.

I amb Icap, ja són tres les empreses que conformen el grup, no? Així és. Una és Inquiba, que està orientada a la fabricació de productes de neteja de la roba i de la llar. Especialment, detergents i suavitzants. La segona empresa és Ibell, especialitzada en productes d’higiene i cura personal (gels de bany, xampús, rentamans, body milk). I la tercera és Icap que, com deies, fabrica càpsules líquides principalment de detergent.

I quines expectatives hi ha dipositades en Icap? Nosaltres estem molt focalitzats en el mercat de la península ibèrica perquè les limitacions logístiques condicionen la competitivitat dels nostres productes de neteja en altres mercats. Tingues en compte que els suavitzants i els detergents són productes de volum. Són de 2-4 litres, porten molta aigua, i la logística penalitza clarament l’exportació d’aquests productes a altres països. Per això sempre hem estat molt bolcats en el mercat d’Ibèria. No obstant això, amb els productes d’Icap i d’Ibell no tenim aquestes limitacions logístiques i aspirem a desenvolupar un projecte més internacional.

Amb aquesta nova empresa pretenen impulsar llavors l’exportació... Això és. Les càpsules són productes tecnològicament més avançats, amb només un 4%-5% d’aigua i una alta concentració, i poden viatjar molt bé, amb el que podem abordar sense complexos altres mercats. I creiem, d’altra banda, que a més, més endavant, en un futur, podem portar a altres països la nostra tecnologia.

Com «la nostra tecnologia»? Nosaltres mateixos hem dissenyat una part important de tot el procés industrial. És una cosa que ens diferencia. El normal és que tu adquireixis els equips industrials i desenvolupis les càpsules des d’una estandardització que et donen els fabricants dels equips. Nosaltres, els dos últims anys, hem estat treballant en els nostres propis desenvolupaments i estem convençuts que la nostra tecnologia és exportable perquè actualment no existeix. Hem dissenyat i patentat algunes solucions tecnològiques que ens aportaran una diferenciació clara amb altres competidors. No és imminent, però no aspirem només a exportar productes, també el nostre model industrial.

És un format, el de la càpsula, que preveuen que faci eclosió? El mercat de la càpsula està creixent i ho fa a un ritme de dos dígits a Europa, Àsia i Amèrica del Nord. No és un producte nou, porta ja anys en el mercat i té bona acceptació. És un producte molt còmode que té l’avantatge de l’ús monodosis i que, a nivell d’economia circular, és més amigable. Per contra, té un cost per rentada superior al del detergent convencional.

Quina és l’aposta d’Inquiba per la innovació tecnològica i industrial? En els últims cinc anys hem invertit 35 milions a millorar els nostres actius industrials i estem en una política de contínua reinversió. El nostre equip d’I+D està treballant en un projecte innovador molt interessant que consisteix en un dispensador en el qual se subministra un producte concentrat -per exemple, líquid de fregar- que permetrà fer la mescla amb aigua directament en el punt de venda. El consumidor només ha de portar el seu envàs.

Una mena de venda a granel. Exactament. El producte es fabrica amb aigua en el punt de venda. Busquem un producte ecològic en el qual t’estalvies ampolles i t’estalvies el transport de litres d’aigua.

Sona a sensibilitat mediambiental... La sostenibilitat, al costat de la innovació, la qualitat i la tecnologia, és un dels nostres principis bàsics.

Envasen amb plàstic, què fa Inquiba en clau de sostenibilitat? Tenim un pla de sostenibilitat on hi ha recollides més de 40 mesures orientades a objectius com la reducció del consum de l’aigua. A aquest projecte que desenvolupa l’àrea d’I+D l’anomenem «Menys aigua, més eficiència». Té per objectiu desenvolupar formulacions concentrades que permetin reduir l’ús d’aigua fins a un 50% en detergents líquids i un 95% en càpsules. Reduïm l’embalatge -menys cartó i menys plàstic- i reduïm també el consum energètic perquè millorem en eficiència.

Essencial l’eficiència energètica. És un altre dels objectius del pla: consumir energies renovables a través d’autoconsum o de PPA (power purchase agreement), és a dir, acords amb companyies de renovables que et venen el seu paquet d’energia. Una altra de les mesures és reduir el consum del PET i de polietilè, incorporant percentatges de reciclatge que poden arribar a ser del 100% en PET i del 50% en polietilè. I, després, usquem l’objectiu també d’abocaments zero residus. Portem molt temps invertint en una planta depuradora per generar menys abocament i millorar la seva qualitat. Són mesures concretes orientades a millorar la sostenibilitat.

Innovació, sostenibilitat, eficiència. Al darrere sempre hi ha persones... L’important són les persones. Els ferros es compren amb diners. El canvi del qual ens sentim més orgullosos és el nivell de professionalització i especialització que hem aconseguit en els últims anys. Tenim un equip humà excel·lent que ha sabut adaptar-se a les necessitats del client i del consumidor. Ells són els veritables protagonistes d’aquest projecte.

Que important és que empreses com Inquiba romanguin en pobles de la grandària de Guareña per fixar població i donar oportunitats als entorns rurals! Som conscients, sí, de la importància que té una empresa no sols perquè les persones puguin viure aquí sinó també perquè es puguin desenvolupar professionalment. Si volem retenir talent -que és una paraula sobrevalorada; m’agrada més esforç o voluntat-, els empresaris hem de crear projectes laborals atractius i entorns de treball amables on els col·laboradors puguin desenvolupar les seves capacitats. Hem apostat molt per la formació i comptem amb professionals d’una capacitat extraordinària.

En quina mesura li fan falta a Extremadura més infraestructures per al seu desenvolupament empresarial? És evident que estem malament en infraestructures, i segurament aguantem poques comparacions amb altres regions. Ens falta ferrocarril, ens falta un AVE, ens falta avió, i cal reivindicar una millora clara, però no serà immediata i, mentre arriba, no hem de perdre massa temps a lamentar-nos. A Extremadura hi ha magnífics projectes que s’han desenvolupat contra qualsevol probabilitat: Cristian Lay, Gallardo, Inquiba, Vegenat, Komvida, La Casa de las Carcasas, Alumasa, etc. Això va de creure, de tenacitat, de resiliència, d’il·lusió. Encara que, evidentment, si ens posen més mitjans anirem més de pressa.