Un dia, sent nen, Juan Carmona va veure com algú va tractar malament el seu pare, sense el respecte degut, al seu lloc de treball. Ell no sabia llavors què faria a la vida, però aquella vivència el va marcar per sempre i es va prometre a si mateix que no treballaria mai per a un altre.

És un home fet a si mateix, una ànima inquieta i emprenedora que ha fet de l’esforç i la perseverança la clau del seu èxit. La seva història personal ens ensenya que no importa caure; el que és important és tornar a aixecar-se. Així ho va fer el 1981 quan un incendi devastador va devorar l’empresa que havia creat onze anys abans. Allò gairebé li costa la vida («m vaig veure morir»), però no es va rendir. Va començar de zero, i amb més afany si és possible. El seu triomf és compartit. Reconeix que la història d’Inquiba no s’entén sense la seva dona, que hi ha tingut un paper importantíssim, i s’enorgulleix de «haver sabut transmetre als meus cinc fills l’afecte per la nostra empresa familiar». El seu fill Juan porta avui el timó de la companyia com a director general