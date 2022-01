«La carn espanyola és un exemple a seguir en qualitat i benestar animal»

Acaben de comprar, aquest mateix mes, l’empresa Juan Luna, referent en llesques i snacks de formatge i carn. Un pas més per avançar en verticalització...? Sí. És una empresa que ens complementa molt bé. Sobretot, a la part industrial, ja que ens permet ser més flexibles en els formats, amb les millors màquines i professionals. Aquesta compra ens complementa també en exportació i ens permet endinsar-nos en una nova gamma de producte en què no estàvem, la de formatges.

Una estratègia d’adquisicions per verticalitzar que han intensificat els darrers anys...? En pocs anys hem passat de ser una empresa especialitzada en porcí a empresa d’alimentació. Verticalitzem perquè el producte que arriba al consumidor final sigui totalment natural, que és el principal benefici del nostre control «del camp a la taula».

Van començar aquest full de ruta amb la compra de les antigues Càrnicas Toni Josep, el 2016, que els va aportar un escorxador i una sala d’especejament...? Això va ser l’inici de la verticalització. Abans érem ramaders, però amb la compra d’aquesta empresa, avui Costa Food Meat, vam començar a conformar una cadena integrada. A partir d’aquí hem continuat verticalitzant. El 2017 comprem Casademont; el 2018, Industrias Cárnicas Villar; el 2019, Embutidos La Nuncia; el 2020, el 50% del Grupo Aviserrano; el 2021, Roler i La Alegría Riojana...

Com els ha anat a la pandèmia?... Al sector agroalimentari, en general...? Els nostres professionals han fet un esforç molt gran per aconseguir que els supermercats estiguin proveïts de productes carnis. Els dono les gràcies perquè hem hagut de multiplicar-nos i fer jornades molt llargues per subministrar carn a tot el sector de la gran distribució.

Quina ha estat la facturació? 2020 va ser un bon any. El 2021 hem augmentat facturació, passant de 1.500 milions a 1.750. Això no obstant, al sector porcí s’ha patit una mica més per les turbulències dels mercats exteriors.

Què pensa quan veu que es demonitza el consum de carn? El sector carni fa anys que fa un esforç molt important per millorar els paràmetres de benestar animal, qualitat de la carn i seguretat alimentària, per aconseguir que menjar carn no sigui un luxe a l’abast d’uns quants. Aquest esforç ens ha situat entre els principals referents mundials

El ministre de Consum va parlar en una entrevista recent a The Guardian de macrogranges i les va associar a pitjor qualitat, contaminació i maltractament animal. En el nostre cas, som d’una zona rural, de Fraga, aquí a Osca, i som els primers interessats a assegurar el benestar animal i la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica al nostre territori. Les nostres granges integrades estan basades en el model familiar, escoltem els propietaris, que són els que millor coneixen l’animal. Les empreses càrnies espanyoles són líders europees. Estem venent a tothom i som un exemple a seguir a Europa quant a garanties i certificacions de qualitat i de benestar animal.

És un sector molt regulat... Està molt regulat. Som el segon país de la Unió Europea tant en producció com en exportació, tan sols darrere d’Alemanya. I això, t’asseguro, no es fa oferint carn de mala qualitat ni maltractant animals. Per poder exportar a un país vénen a autoritzar-te i a auditar-te. Si ho féssim malament, no exportaríem res, no ens comprarien. I, tanmateix, estem portant els productes d’alimentació espanyols a tot el món amb els màxims estàndards de qualitat, i t’auditen i autoritzen no només els països, a nivell govern, sinó també les grans empreses de distribució.

Part de la polèmica es focalitza en la mida de les granges...? En aquest aspecte, tot està regulat per la legislació europea, que és la més exigent de tot el món, i a Espanya es compleix rigorosament. A les nostres granges s’apliquen criteris molt exigents de benestar animal. Grup Costa va ser el primer carni espanyol de porcí blanc a obtenir el certificat AENOR de benestar animal a les seves granges, escorxadors, sales d’especejament i fàbriques d’elaboració.

A l’òrbita del Grup Costa n’hi ha unes 1.300... Correcte. Nosaltres som grangers, treballem al camp i som els primers interessats que tot es faci bé, inclosa la conciliació familiar. Abans, quan en una granja només hi treballava una família, es treballaven dissabtes, diumenges, Nadal, Reis. No es podia rotar de cap manera. Nosaltres promovem instal·lacions porcines de deu o quinze persones on es pugui rotar i tenir, per descomptat, descans i vacances, afavorint la conciliació laboral dels nostres grangers.

I en què es concreta el compromís amb la sostenibilitat? Estem molt mentalitzats. Hem estat la primera empresa del sector que ha tret una palesa per substituir el 90% del plàstic per cartó reciclable. Estem invertint moltíssims diners, entre d’altres, en polítiques de sostenibilitat per a la reducció del plàstic, la minimització del consum d’aigua, l’eficiència energètica, la utilització d’energia verda, l’autoconsum, el disseny de processos basats en economia circular, etc.

Amb la compra de Juan Luna, el grup ronda els 5.000 empleats, la major part de municipis molt petits. En quina mesura les seves activitats ajuden a mitigar el problema de la despoblació? El 60% dels nostres empleats treballen a pobles de menys de 5.000 habitants i ajudem a fixar població. Abans semblava que a les zones rurals només podia quedar-se la gent gran i que els joves se’n volien anar a les capitals. Ara, molta població jove i molt preparada torna a l’entorn rural per portar granges, fàbriques de pinso, indústries càrnies, etc. Nosaltres tenim molts químics, enginyers agrònoms, informàtics, veterinaris... i es guanyen molt bé la vida. Entre els nostres objectius figura l’assentament al territori potenciant l’ocupació de qualitat i les oportunitats a l’entorn rural.

Quant exporta el Grup Costa? Al voltant del 65% de la nostra producció global. Estem, en total, a 107 països.

I quins són els principals mercats internacionals? On creuen que encara poden créixer? Estem, sobretot, a Europa, a Àsia i a Sud-amèrica, que són mercats consolidats en què estem molt presents. I a futur, mirem cap al continent africà i cap a l’Índia, on hi haurà molt creixement i on volem ser presents a mitjà termini.

A més d’integració vertical i internacionalització, amb vostè al capdavant, s’ha impulsat la diversificació. Ja no són només al sector carni; tenen vitivinícola, hotels, renovables, immobiliari... Amb el suport de la meva família i el meu equip de treball, hem obert línies d’activitats en què no estàvem, i hem impulsat aquelles que, a més de la carn, ja existien a Grupo Costa com els productes fitosanitaris (Salud Vegetal Key) i l’automoció.

Aquesta triple estratègia d’integració, exportació i diversificació és la que ha fet possible el gran creixement de l’empresa en els dotze últims anys, des que és al capdavant. Correcte? El 2009 l’empresa facturava 120 milions i tenia 80 empleats. L’any 2021 el vam tancar a 1.750 milions de facturació i amb gairebé 5.000 persones en plantilla.

Aquesta entrevista es realitza a Barbastre, a les instal·lacions de Bodega Sommos, quina és l’estratègia de la companyia al sector vitivinícola?? Nosaltres estem molt arrelats a aquesta terra, a Aragó. I, de vegades, hi ha coses que es fan no només amb visió sinó també amb cor. Volem fer vins de qualitat que impulsin la marca d’Aragó a Espanya i al món. Aquí, a Barbastre, en un celler que és a més un referent arquitectònic, disposem de 450 hectàrees de vinya de la D.O. Somontano.

Volen portar el nom d’Aragó a tot el món, a quants països exporten vi actualment? Ja exportem a trenta països. Estem potenciant l’exportació –que arriba al 30% de la producció– i la innovació. Volem produir vins de la D.O. Somontano cada vegada de més qualitat i volem treure nous vins. Estem immersos en diversos projectes d’R+D.

El turisme ho ha passat molt pitjor que l’agroalimentació, durant la pandèmia. Han creat també el segell Sommos Hoteles, com els va en aquest nou sector? Amb la pandèmia vam haver de tancar, però quan ens van deixar reobrir hem intentat recuperar el terreny perdut i estem contents. Tenim dos hotels a la Vall de Benasc, al Pirineu aragonès, que té atractiu durant tot l’any, i ens ha anat molt bé durant els mesos que hem pogut estar oberts el 2021. No estàvem en aquest sector; vam començar el 2017 i vam haver d’aprendre’n.

També han entrat en la gestió immobiliària, en la promoció i construcció d’habitatges... Sí. Amb Doble Emme. Hem emprès aquest negoci amb cautela i estem desenvolupant promocions aquí, al Pirineu aragonès.

Concessionaris de cotxes. Van començar fa molt de temps, però li han donat un impuls renovat els últims anys... Tenim ja nou concessionaris d’automòbils i comercialitzem marques com Volvo, Nissan, Kia, Isuzu, Suzuki o Maxus.

Pandèmia, manca de subministraments. No acaben d’enlairar-se les matriculacions d’automòbils? Si no us arriben cotxes a causa de l’actual crisi de subministraments, sempre pots potenciar els vehicles d’ocasió. Jo sempre dic que, a banda de queixar-nos, el que hem de fer és cercar solucions.