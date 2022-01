Exposicions internacionals

En l’actualitat, una manifestació corrent i quotidiana que expressa la interrelació majorment científica i comercial entre els països de tot l’orb és la de la globalització. Tanmateix, aquesta activitat i fenomen de masses no resulta precisament una novetat, sinó que –salvant totes les distàncies, formats i continguts- ve a ser la continuació constant de les grans trobades internacionals i mundials, que d’ençà de més d’un segle i mig vénen aportant al món avenços, modernitat, i millors socials i culturals en tots els sentits.

L’organització d’aquests grans esdeveniments -convertits en el millor aparador de llurs respectives nacions- se sol adjudicar a societats solvents, amb un demostrat poder de convocatòria i de recursos, per aixecar una grandiosa infraestructura que en alguns casos s’ha demostrat efímera en bona part, ja que no tothom ha pogut mantenir, i a voltes viure’n, una torre Eiffel, erigida a París amb ocasió de l’Expo de 1889, per posar l’exemple més conegut.

De les convocatòries desenvolupades al nostre país, compten amb un especial relleu les celebrades a la capital catalana, Barcelona. Aquestes organitzacions es poden considerar del mateix nivell, com a mínim, que altres de multitudinàries i d’idèntica difusió, com poden ser els Jocs Olímpics, o els Mundials de Futbol, sense oblidar-nos del Tour de França i d’altres destacades competicions, generalment esportives.

Tal nivell propagandístic, d’influència informativa i de l’abast més gran, de sempre ha basat bona part del seu èxit en l’emissió de tota mena de records, souvenirs i reclams, i aquí hi entra de ple el món del col·leccionisme popular: filatèlia, numismàtica, cartofília, publicacions diverses, i altres varietats publicitàries i culturals.

Molt interessants els gravats que ens mostren a tot color i amb el detall d’un gran fotoperiodisme, l’Exposició del 1851 al Hyde Park de Londres, amb un palau de cristall inoblidable. A partir d’aquesta primera iniciativa, durant la segona part del segle XIX i primeres dècades del segle XX, es sumarien convocatòries per a mostrar els avenços en ciència i tecnologia, i alhora per donar a conèixer els valors de tota mena inherents a cada país. A destacar Barcelona, 1888 i 1929; Sevilla, 1929 i 1992; París, 1889 i 1900; i Chicago, 1893. A les il·lustracions, veiem la «Great Exhibition» de Londres, 1851; l’Exposició Internacional de Bruxel.les, any 1897; i l’Expo Universal de París del 1900.