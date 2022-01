Farigola, plantatge, menta, malva o cua de cavall són algunes de les plantes silvestres que recol·lecta Selva González Fernández a Rocabruna (Ripollès), on viu des de fa uns sis anys. González es defineix com una remeiera en aprenentatge; de forma autodidàctica ha anat aprenent les característiques i propietats de cada espècie vegetal de l’entorn on viu, per aprofitar-les. Les recull, se les emporta a casa i és allà on les sotmet a diferents processos per transformar-les en olis, sèrums, cremes, ungüents o xampús sòlids.

L’interès per aquesta pràctica li ve «de la necessitat de connectar amb la natura» i també, diu, de ser autosuficient produint el que necessita. Però no només d’això, relata que ja de petita havia vist a la seva àvia paterna preparar ungüents o pomades amb herbes recollides a la Floresta, on vivien. Fins i tot recorda haver elaborat algun primer perfum de farigola amb l’ajuda del seu pare.

A Rocabruna va adonar-se que «si visc aquí i tinc totes aquestes plantes al meu abast, puc fer-me els meus propis productes per tenir cura de la meva pell».

Des que viu, literalment, al mig del bosc, ha deixat de comprar cosmètica química i, de fet, també en produeix per la seva família i amics. Admet, però, que continua comprant a la botiga la pasta dentífrica i el maquillatge. El primer, «perquè la dentina és sensible i s’ha de controlar molt bé el PH i els ingredients que s’hi posen, per no danyar-la» i el segon, «perquè és un camp que ara mateix no m’interessa».

El producte cosmètic que va començar a elaborar en primera instància, comparteix, van ser els olis macerats. La remeiera recull amb aquesta tècnica plantes silvestres de l’entorn i després, les submergeix en oli dins d’un pot de vidre on les deixa reposar «com a mínim un mes, una lluna», detalla. Passat el període, l’oli ha adquirit les propietats de la planta. La mescla «es pot fer servir com a tal en forma de sèrum o utilitzar-la per elaborar una crema, un xampú o un ungüent».

Cosmètica vegana

Més tard, i veient que el tema l’apassionava, va cursar alguna formació en línia per aprendre a fer més productes de fitocosmètica -cosmètica a partir de productes vegetals- com ungüents o cremes.

En un inici, els ungüents els fabricava amb cera d’abella; un producte que ha decidit substituir per cera vegetal d’arròs, de soja, de candelilla o de carnauba.

I, de fet, tots els productes que ara fa són vegans. «No sóc vegana, però ho faig així per ser tan respectuosa amb l’entorn com sigui possible», aclareix, i recorda que «les abelles estan en perill» i prefereix no contribuir en la seva explotació.

Les cremes les fa a partir d’emulsionar els olis macerats, que ja havia après a preparar des d’un inici, amb hidrolats. Aquests hidrolats o aigües florals els obté destil·lant les plantes silvestres amb un alambí de coure. Les enriqueix amb olis essencials i extractes vegetals i, a vegades, amb tintures com la que fa triturant amb fruits aromatitzants com el ginebró per afegir-los propietats.

TRACTAMENTS NATURALS

La remeiera de Rocabruna està ara estudiant espagíria, un art medicinal que permet elaborar productes a partir d’espècies vegetals. L’estudi es basa en l’enllaç de múltiples procediments com la fermentació, la destil·lació o l’extracció de components minerals de les cendres d’un vegetal per obtenir «substàncies molt purificades». González ho resumeix així: «És l’art d’aïllar diferents principis de la planta per després lligar-les i aconseguir extreure’n un preparat més concentrat».

La jove remeiera, però, admet que aquesta medicina ancestral aglutina procediments complexos i que encara li queda «molt per aprendre». Aquestes tècniques permeten, explica, fer cosmètica «per tractar el dolor, les afeccions de la pell... o pel que sigui necessari».

González també aplica l’aromateràpia, una forma de medicina alternativa que utilitza els olis essencials per incidir en l’estat d’ànim de les persones o la seva condició física. Els olis, revela, s’extreuen amb la destil·lació de plantes amb volums elevats d’aigua. Un cop se n’obté l’hidrolat, es pot observar l’oli essencial flotant sobre la massa d’aigua floral. «El meu alambí és massa petit i surt molt poc oli», confessa. Per això, la remeiera els compra. «Tinc un parell de cofres plens de diferents olis essencials».

RECEPTES PER FER-HO A CASA

Després d’anys de fabricar-se els seus propis productes cosmètics, González està ara elaborant un llibre on vol concentrar el coneixement adquirit. «És un projecte humil», recalca, mentre detalla que «la idea és donar una eina perquè la gent pugui conèixer les plantes, saber com recol·lectar-les bé i personalitzar-se els productes cosmètics al gust».

Aquí, la jove remeiera fa especial èmfasi en el fet que no s’han d’arrencar les plantes d’arrel, ni tallar-ne totes les fulles per permetre que la planta faci el seu cicle vital i es regeneri. «Només s’haurien d’agafar aquelles espècies que són abundants a la zona i extreure, com a màxim, entre un 30 i un 40% de cada planta», detalla.

El llibre contindrà receptes, però també recollirà les propietats de les plantes i dels olis essencials amb una guia bàsica «perquè tothom pugui deixar fluir la creativitat i crear-se’n de pròpies». La idea, diu, és aportar el seu petit gra de sorra perquè tothom vagi canviant cap a un model de consum més sostenible que s’allunyi de la utilització de productes químics. «Cuides l’entorn i l’entorn et cuida a tu, és un cicle tancat», reflexiona.

González recol·lecta tot l’any plantes silvestres del bosc. «L’has d’observar molt per saber quan broten; cada any ho poden fer en un moment diferent si varia el clima», assegura. Per poder disposar tot l’any de les propietats de cada espècie, produeix quan toca el que necessitarà o reserva olis macerats a punt per emulsionar i fer les cremes. Tanmateix, no tot el que elabora ho fa a partir d’espècies vegetals de l’entorn. De fet, a casa cultiva algunes plantes que no troba a la zona on viu -però que tenen propietats que li fan falta- com la sàlvia, la ruda, la sempreviva o el romaní. I d’altres, que només es fan al Pirineu com l’àrnica, les compra a l’herbolari.

«Cada planta té les seves utilitats», diu, i posa d’exemple el romaní, que es pot fer servir per fer ungüents per combatre el dolor muscular, per tònics capil·lars per enfortir l’arrel del cabell o per cremes contra les arrugues o per la circulació. Unes propietats que ha anat estudiant dels llibres i també, confessa, ha absorbit de «persones del meu entorn». Una d’aquestes persones és la Paquita, una remeiera tradicional de Rocabruna que té un llarg bagatge en plantes i li ha transmès algun coneixement i, fins i tot, confiat alguna tècnica.

Un dels productes tradicionals que ha recuperat González és l’ungüent de trementina; «en faig la meva versió a partir de resina de pi». Antigament, les remeieres el passaven a vendre per les cases per curar el dolor de les articulacions o fer passar el refredat. La pràctica per la qual aposta Selva González s’ha anat perdent amb els anys, però la jove remeiera assegura que té la sensació que s’està recuperant. «Potser és per la gent amb qui em relaciono, però veig que creix l’interès per deixar d’utilitzar productes químics i tornar a la cosmètica tradicional feta amb productes naturals».