Al Seminari no es parlava d’altra cosa. La indignació marcava el to de les converses entre classes i durant els moments d’esbarjo que tenien els estudiants.

-Estan buscant homes per sumar-se a la causa del rei legítim.

-On ens hem d’allistar?

Josep Estartús Aiguabella va néixer a la localitat garrotxina de Sant Privat d’en Bas el 1811. Com molts fills de família humil, de jovenet va ingressar al seminari diocesà de Girona per poder tenir estudis. En el seu cas, a més, s’hi va afegir que era un fervent catòlic tradicionalista. Per això quan el 1833 Isabel II va ser coronada reina després de la mort del seu pare Ferran VII, Estartús es va sumar a la causa de l’infant Carles Maria Isidre, germà del monarca difunt i pretendent al tron. Aquest conflicte dinàstic va donar origen a un seguit de guerres civils que van marcar el segle XIX i part del segle XX.

Al llarg de la seva vida, Estartús va participar en tots i cadascun dels episodis on els carlistes van prendre les armes. Sempre va actuar a la zona de la Garrotxa. El 1835, per exemple, va formar part de les tropes que van assetjar Olot. Arran de la seva actuació, va ser ascendit a comandant i poc després a coronel. Tretze anys més tard, el 1848, la localitat va tornar a ser objectiu dels tradicionalistes sota les ordres de Ramon Cabrera. I, de nou, l’actuació d’Estartús va ser tan remarcable que li va servir per continuar pujant en l’escalafó de l’exèrcit carlista. Fou nomenat brigadier i comandant general de la Primera Divisió.

Els partidaris del pretendent i dels seus hereus van ser derrotats sistemàticament per les tropes isabelines, però no desistien. A vegades eren simples revoltes d’abast més o menys local, com les que es van produir el 1855 i el 1869. Quan eren vençuts, els seus capitostos marxaven a l’exili per no acabar empresonats o executats. Aquest fill de Sant Privat d’en Bas, per exemple, va travessar la frontera en nombroses ocasions per refugiar-se a França, Itàlia, Suïssa o el Regne Unit.

Anaven passant els anys i no aconseguien l’objectiu d’instaurar una monarquia tradicionalista. Quan el 1875 el fill d’Isabel II, Alfons XII, va arribar al tron (després del fracàs de la Primera República), una part del carlisme va decidir acceptar i reconèixer el nou monarca. Van deposar les armes i no continuaren la lluita armada. Entre els que van prendre aquesta decisió hi va haver Josep Estartús Aiguabella, que es va retirar a la seva població natal. Allà va dedicar els darrers anys de la seva vida a escriure unes memòries que ara es conserven a la Biblioteca de Catalunya. Va morir el 28 de desembre de 1887, quan tenia setanta-sis anys.