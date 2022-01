Diguem que el naixement de la nouvelle cuisine no és del tot precís quant a dates. Sorgeix de manera escalonada. Però és en 1973 quan els crítics Henri Gault i Christian Millau, extasiats per l’amanida de mongetes verdes cuites al dente que van menjar en el restaurant de Paul Bocusse de Collonges-au-Mont-d’Or, decideixen encunyar el terme. En els seixanta, Gault i Millau treballaven en la redacció de Paris-Presse. El primer era reporter i el segon director adjunt. A principis de la dècada, Pierre Charpy, director de la publicació, va encarregar a Gault un article setmanal, Week-end et promenades, que aviat es va convertir en la sensació. El reporter es desplaçava en el seu cotxe pels voltants de París a la recerca de pistes per a l’oci del cap de setmana: passejades pel camp, paratges i castells sense descobrir, i restaurants on aturar-se a menjar. Van ser aquests últims els que més van cridar l’atenció dels lectors.

Mentre Maig del 68 s’anava preparant per a proporcionar la seva gran sacsejada, la tendència francesa era dirigir-se cap a una nova societat de consum. Ho va fer de manera bastant resolta. L’alta cuina travessava un llarg període d’estancament: plats copiosos amb guarnicions avorrides, salses pesades, opulència i luxe, clients aclaparats per un servei que superava en insistència i arrogància la qualitat del menjar que sortia de les cuines. Gault es va atrevir llavors a enfrontar-se a algunes vaques sagrades anteposant alguns restaurants familiars o bistrots, fins al moment desconeguts, a les grans estovalles de la fama. Ho va fer amb impertinència i encert, de manera que de seguida es va convertir en el prescriptor gastronòmic més seguit. Després, arran de l’èxit collit amb les seves cròniques, va venir una guia de la ciutat i més tard naixeria l’anomenat monstre amb dos caps i dos estómacs de Gault&Millau. Quan la parella de crítics va decidir apadrinar la nouvelle cuisine, entusiasmats pel punt de cocció de les mongetes de Bocusse, ja era llarg el camí recorregut i les cartes feia un temps que estaven sobre la taula. Gault i Millau, juntament amb els cuiners Michel Guerard, Paul Bocusse i els germans Troisgros van ser els apòstols de la nova doctrina. Més tard s’hi sumarien Chapel, Senderens i altres. I, ja en la dècada dels vuitanta, sorgiria la segona onada de la nouvelle amb el boom de la cuina mediterrània i l’aparició de l’oli d’oliva a les taules, els Vergé, Rostang i Ducasse. Especialment Alain Ducasse, que es va convertir en el gran mestre de la codificació i el cuiner més guardonat del planeta. El periodista i escriptor Oscar Caballero, que va arribar a París coincidint amb el nou boom culinari i va ser testimoni de tot allò, és autor d’«Una història de la Nouvelle Cuisine», que va veure la llum el passat octubre publicat per Planeta Gastro. Els mosqueters inicials partien d’un decàleg que qualsevol aficionat coneixerà per haver-ne sentit parlar en més d’una ocasió. El primer manament consistia a no coure massa; el segon, utilitzar productes frescos i de qualitat; el tercer, alleugerir la carta; el quart, aplicar les noves tècniques; el cinquè, renunciar als adobs i a les fermentacions; el sisè, no utilitzar el roux ni les farines per a espessir les salses; el setè canviar-li la temperatura a la mousse; el vuitè, revisar les cuines regionals; el novè, preservar costi el que costi el sabor del producte, i el desè, obrir-se a les cuines estrangeres. Si un se n’adona, amb l’excepció de les fermentacions que han tornat a posar-se de moda pel culte a Àsia, la resta dels punts d’aquell decàleg continuen imperatius en qualsevol cuina que es preï de ser moderna. Una altra cosa és l’aplicació del concepte per part dels cuiners. Aleshores, en els setanta, parlaven de donar-li la volta a la truita d’una manera no massa complexa però sí amb una certa retòrica. Cap professional desitja la complicació en les seves cuines a un preu massa elevat. Es tractava d’establir unes noves bases per a reconstruir l’imperi en decadència que dècades abans havia deixat Auguste Escoffier com a llegat d’una França eterna al capdavant de les olles. La gran missió anava a càrrec dels deixebles més avantatjats de Fernand Point, un innovador dels estils, però alhora el que va popularitzar aquella frase de «La mantega!, passa’m la mantega!, sempre amb mantega!». Tot té a veure, en qualsevol cas, amb la perspectiva des d’on ho mirem. Durant els anys setanta la revolució empresa pels xefs francesos ens semblava la bíblia en vers: una operació de gran importància per a reconduir la cuina per altres camins allunyats de l’esplendor burgesa més decadent que Maig del 68 s’havia ocupat de sufocar. Ara, amb el pas del temps, aquell salmó amb agrella de Pierre Troisgros, que va revolucionar les taules a Roanne, tallat en filets i servit al comensal en un plat de 32 centímetres en comptes de la característica font, ens sembla una absoluta neciesa. Ara bé, també la roda ha evolucionat des que es va inventar. En el cas de la vella nova cuina, parlem de mig segle.