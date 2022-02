És un vi de la Denominació d’Origen Ribera del Guadiana. De color cirera picota intens. Aroma molt elegant i atractiva que recorda les fruites negres de bosc molt madures. En boca té una entrada suau i golosa. Vellutat i saborós, amb notes de fruita negra molt madura i un punt balsàmic. Darreregust llarg i persistent. Està elaborat amb les varietats Tempranillo, Garnatxa i Garnatxa Tintorera (que té la polpa de color roig i dona molt bona coloració als vins). Vinyes seleccionades amb una elaboració molt curosa per conservar totes les aromes afruitades. Criança en botes de roure francès durant 9 mesos per aconseguir elegància i equilibri. El clima de la zona és suau, amb hiverns de temperatura moderada i estius extremadament càlids amb una terra, sobretot les Terres Altes, d’argila, fèrtils i riques. Presentació en ampolla bordelesa amb una etiqueta molt grossa, negra amb anagrames i escriptura de color or, el que li confereix elegància i atractiu. Contraetiqueta informativa molt completa. Recomanat per a carns estofades i formatges semicurats. Molt bon maridatge amb el plat de Terra i Mar que ofereix l’excel·lent restaurant del Parador de Turisme d’Aiguablava, a Begur.

El celler elaborador: Pago de los Balancines està situat al Paraje de la Agraria d’Oliva de Mérida (Badajoz). Nno és només un celler, és un lloc, una vinya, és una manera de pensar i fer les coses. És una família unida a la terra amb una voluntat clara de fer grans vins que reflecteixin la comarca on neixen. També elaboren vins blancs d’excel·lent qualitat i altres vins negres molt bons. El seu vi Haragán Reserva especial, elaborat amb Tinta Roriz i Garnatxa Tintorera, és el vi més ben puntuat de la D.O., amb molt bona relació qualitat-preu. És un centre interessant d’enoturisme i mereix una visita. Any: 2017 D.O.: Ribera del Guadiana Raïm: Tempranillo, Garnatxa i Garnatxa Tintorera Graduació: 14º Preu aproximat: 8,50 €