Els autògrafs dels divos

Una de les disciplines col·leccionables que mai ha perdut empenta i actualitat és la dels autògrafs, aquella signatura i a voltes igualment dedicatòria que els aficionats poden demanar a personatges coneguts i famosos, tant del món de la literatura i del periodisme -a l’hora de la presentació d’un llibre o de l’oferiment d’una conferència- com de l’amplíssim apartat musical i de l’espectacle, i de l’esport, i d’altres matèries mediàtiques, fins i tot de la política.

L’actual panorama en què es troba el més gran dels tenors, l’espanyol Plácido Domingo, ens dona peu a tocar aquest vessant tan atractiu i que omple de satisfacció els seus seguidors. De la col·lecció de dedicatòries dels divos de l’òpera, la major part dels quals han viscut i destacat durant les últimes dècades, ens queden molt pocs feliçment encara amb vida: Plácido Domingo, Josep Carreras, Teresa Berganza, i pocs més que puguin ser posseïdors de tanta aurèola i distinció.

Ja ens deixarien no fa pas gaire temps Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, Jaume Aragall, i anteriorment Alfredo Kraus i Victòria dels Àngels, per esmentar alguns dels més coneguts i guanyadors a pols, durant tants anys, d’una ferma immortalitat en les seves respectives carreres.

Així doncs, hem escollit per il·lustrar aquest article alguns dels autògrafs que tenim de dos dels tres grans tenors de tots els temps, Plácido Domingo i Josep Carreras, aquest últim vinculat a les terres gironines per ésser el seu pare cassanenc, i per haver visitat el cantant en alguna ocasió el municipi de les seves arrels familiars, amb el detall en una ocasió d’haver finançat el terreny de joc de gespa artificial del camp municipal de futbol de Cassà de la Selva. Per cert que Carreras ja està pràcticament retirat dels escenaris, i un cop executades les darreres actuacions anunciades, restarà per a la història del bell cant, i que gaudeixi encara de molts anys de vida, dedicat això sí a la seva fundació en pro d’eradicar malalties com la leucèmia.

Pel que fa al gran Plácido Domingo, per altra banda distingit director d’orquestra de forma ocasional, tots els seus seguidors esperen que ben aviat s’aclareixi la seva situació judicial produïda per unes denúncies de presumptes actes deshonestos envers dones del seu context professional, de fa diverses dècades enrere i dels quals mai se n’havia parlat fins ara. Tanmateix, sembla ser que la seva solvència artística es manté intacta, i esperem que per molt temps.