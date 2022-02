A casa, quan hi havia sobretaula, tard o d’hora algú explicava la mateixa història sobre la seva arribada al món: «Que nasquessis el 15 d’agost ja era senyal que et tocaria defensar la nostra causa». I ell, amb la boina vermella entre les mans, somreia orgullós.

Joaquim Llach Coll va néixer el dia de la Mare de Déu d’agost del 1849 a Sant Martí Vell, on la seva família era un dels llinatges de terratinents més importants de la localitat. Ell, en tant que fill gran, va assumir el majorat. Aquesta figura típica de la ruralia servia per evitar la disseminació del patrimoni familiar entre diferents mans i tot quedava concentrat en les de l’hereu. Això assegurava mantenir les possessions de la família i que el patrimoni no s’esmicolés.

El 1868, quan encara no havia fet els vint anys, es va produir el Sexenni Democràtic liderat pel general Prim. L’objectiu del militar reusenc, juntament amb altres militars i també polítics de tendència més aviat progressista, era modernitzar el país. La reina Isabel II, disconforme amb aquelles propostes, va abandonar Espanya deixant un buit de poder al país. Aleshores els carlistes ho van aprofitar per tornar a intentar fer-se amb el poder (la tercera vegada que ho provarien des del 1833) i instaurar una monarquia ultracatòlica i tradicionalista. Joaquim Llach Coll es va presentar voluntari i va quedar sota les ordres del general Savalls, amb el càrrec d’oficial d’intendència, agregat a cavalleria.

Durant aquella Tercera Guerra Carlina, el jove de Sant Martí Vell va participar en més de setanta operacions militars, sobretot centrades a la Catalunya interior: Vic, Berga, Ripoll, Olot, Banyoles, Santa Pau, Darnius, La Jonquera... Fruit del seu coratge va ser condecorat en diferents ocasions. Entre tots aquests reconeixements, el més destacat va ser la Creu del Mèrit Militar.

Quan el 1875, Alfons XII -fill d’Isabel II- va ser coronat rei d’Espanya, una part dels carlins mobilitzats abandonà la lluita armada. Va semblar que aquest era el cas de Joaquim Llach, que tornà a ocupar-se de les propietats familiars. Però el 1900, quan un grup de carlins va conspirar per provocar un nou aixecament militar a Badalona, aquest hisendat de Sant Martí Vell s’hi va implicar i va viatjar a Venècia, on vivia exiliat el pretendent a la corona espanyola Carles VII, perquè li donés instruccions sobre com calia procedir. L’intent de revolta va acabar en un no-res. A partir d’aquell moment Joaquim Llach ja només va donar suport a la causa carlista a través de la militància política.

Joaquim Llach Coll va morir a Sant Martí Vell el 16 de maig de 1928. Aleshores tenia 79 anys.