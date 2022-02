Una cosa tan poc quantificable com la solidaritat també necessita organització, i una bona mostra d’això és la Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, que agrupa una setantena d’entitats de la província que mouen més d’un milió d’euros a l’any en actuacions locals i també en països d’Europa, Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia. Nacuda a Torroella de Montgrí l’any 1994 amb la decidida voluntat de transformar la societat, l’objectiu de l’entitat és potenciar la coordinació de les entitats que en formen part, donant suport a les seves iniciatives i incrementant la seva incidència política.

Inicialment la Coordinadora estava formada majoritàriament per comitès d’agermanament i col·lectius pacifistes, però amb el temps ha anat aplegant entitats amb objectius ben diversos com la defensa del medi ambient, l’ajuda al desenvolupament, l’educació o la defensa dels drets humans, entre altres. L’any 1999 es va crear el seu òrgan de gestió, el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe). Inicialment els seus recursos eren pocs i el seu equip tècnic estava format per una sola persona, però ha anat creixent amb noves entitats, disposant de més recursos educatius i un equip tècnic professional.

quatre tècnics de suport

La Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona compta amb 4 tècnics professionals. Jaume Serra és el tècnic de Secretaria i Entitats i s’encarrega principalment d’assessorar i coordinar les mateixes. Núria Cuadrat és la tècnica d’Educació per al Desenvolupament i s’encarrega de la gestió dels recursos educatius com llibres, dvds, jocs, etc, que estan a disposició de tothom. Sònia Cervià és la tècnica de Comunicació per al Desenvolupament i la seva funció és la difusió de totes les campanyes i iniciatives de la Coordinadora a mitjans de comunicació propis i externs, així com assessora les entitats en matèria de comunicació. Karim Sabni és el tècnic d’Incidència Política i exerceix la tasca de representar les entitats davant les institucions i administracions amb la voluntat de fer escoltar la seva veu.

Existeixen dos tipus d’entitats dins la Cooperativa (veure pàgines 6 i 7), les de cooperació i les de codesenvolupament, formades principalment per gent migrada que viu a les comarques gironines i que fa projectes als seus països d’origen. Són aquestes les que necessiten més suport tècnic, però segons explica Cervià «és molt positiu que facin aquest intercanvi, ja que permet veure la part positiva de la migració que no s’acostuma a veure».

Són les entitats les que prenen les decisions relacionades amb el seu futur a través d’assemblees mensuals a l’Espai de Solidaritat de Girona. En tot cas, per treballar alguns temes específics existeixen diverses comissions com la de l’Agenda Llatinoamericana, la de Drets Humans i la del Compromís Polític. A més, existeix un Secretariat Permanent que es reuneix periòdicament per tractar els temes més urgents i que representa la Coordinadora, que també organitza una jornada anual per treballar més a fons determinades accions.

Els tècnics fan una proposta dels punts a tractar a les assemblees mensuals i les passen a les entitats, que també hi diuen la seva, tant aportant altres punts com demanant formació sobre alguna matèria, que també es porta a terme a l’assemblea. Cervià assegura que «donem molta importància a la formació perquè creiem que les entitats han d’estar empoderades i han de tenir com més eines millor per no necessitar tant suport tècnic».

També hi ha una assemblea anual en la qual es mira de treballar un tema de manera monogràfica i les entitats tenen un major contacte entre elles. Actualment, la pandèmia està provocant que les assemblees siguin telemàtiques, fet que està portant a una major participació de les entitats, ja que els seus membres no s’han de desplaçar fins a Girona per participar en les reunions.

Hi ha entitats a totes les comarques de la província excepte a la Cerdanya, on abans sí que hi havia representació. Pel que fa a altres demarcacions, hi ha entitats semblants a Barcelona i Lleida, però no a Tarragona. Segons Cervià, un dels objectius de la coordinadores és «crear sinergies entre les entitats».

La tècnica de Comunicació pel Desenvolupament assegura que tenen moltes consultes de gent que vol crear una ONG. Per una banda, la Coordinadora els ofereix un suport tècnic per desenvolupar l’entitat en assumptes com l’alta en el registre, estatuts…, i un cop formada els fa un acompanyament en temes com subvencions, assumptes legals, comunicació… Pel que fa a la comunicació, només hi ha tres o quatre entitats que tenen algú que s’hi encarrega, fet pel qual des de la Coordinadora se’ls dona suport per a la seva visibilització.

En aquest sentit, la Coordinadora, conscient de la mancança que solen mostrar les entitats en la funció de fer-se visibles, a més de la formació posa al servei de les entitats eines com la seva pàgina web o acords amb diversos mitjans de comunicació. En el tema de les xarxes socials, les ONG gironines no tenen massa presència, fet pel qual la Coordinadora ha desenvolupat el «kit de l’activista», material preparat pels tècnics (text, vídeos, fotografies…) que només ha de ser passat per les xarxes socials sense tenir massa coneixements específics.

Les campanyes

La Coordinadora es mostra especialment activa a l’hivern, època de l’any en què hi ha dues dates marcades en vermell al calendari, la setmana pels Drets Humans, que va tenir lloc entre el 10 i el 19 del passat mes de desembre, i el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que es celebra el 30 de gener. La setmana pels Drets Humans va estar marcada per la campanya «Mantalitzem-nos», dedicada a sensibilitzar sobre les vulneracions del dret a l’habitatge que es produeixen a les comarques gironines. En aquest sentit, es va informar que a l’abril de 2020 hi havia 870 habitatges buits a la ciutat de Girona, 2.754 al conjunt de les comarques gironines i un total de 15 desnonaments al dia a Catalunya, on hi ha només un 1,5% d’habitatge social, davant el 15% de la mitjana europea. Serra explica que «vam trobar receptivitat de diferents col·lectius que no estan a la Coordinadora com l’Estació Jove, Òmnium, Girona Vota..., així com les persones afectades a través del centre d’acollida La Sopa».

Paral·lelament, durant la setmana del 24 al 30 de gener es van celebrar diversos tallers a les escoles gironines dins de la campanya Bocins de Pau, que va pretendre, segons explica Cuadrat, «agafar el concepte de pau i mostrar que cada dia es treballa per ella, no cal planificar-ho especialment». Els tallers, impulsats en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, van ser impartits per estudiants dels cicles formatius d’animació sociocultural de l’institut Vallvera de Salt i d’integració social de l’Institu Montilivi de Girona a nens i nenes de diverses edats. Després d’aquests tallers, els nens gironins, així com els dels diferents països on les entitats que formen part de la Coordinadora tenen projectes, van participar en vídeos curts en els quals explicaven què és la pau per a ells.