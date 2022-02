Sense pensar a militar-hi, cada vegada estic més a prop del vegetarianisme gourmet. És a dir, cada vegada consumeixo més verdures i hortalisses, en general, però no tinc la necessitat d’apuntar-me a cap mena d’ideologia herbívora. No renuncio a la carn i, encara menys, al peix. I això que vivim un temps en què, com va passar en certs moments del segle XIX, la salut resulta molt més vendible que la conducta moral de les persones. Passa que associar el veganisme amb les dietes saludables és de vegades discutible i en altres un autèntic disbarat, però encara ho és més relacionar-lo amb l’ètica i el pacifisme. Quant a això darrer, que és nova tendència, naveguem en tempestuosos mars de falsedat. Encara que alguna altra vegada i en algun altre lloc de la història ja ho han fet amb la mateixa fe.

Un exemple n’és la imatge que va projectar de Hitler el ministre de propaganda Goebbels. Era la d’un paio que es resistia a menjar altres coses que no fossin verdures i fruites per no tenir res a veure amb el sacrifici d’animals. La realitat és molt més prosaica: Hitler no va ser mai un vegetarià integral. És veritat que a partir del 1930 va començar a evitar menjar carn per raons de salut: creia, d’una banda, que no fent-ho alleujaria la seva flatulència crònica. De l’altra, la imatge d’un Führer que no bevia, no fumava i no menjava salsitxes pertanyia a l’obra propagandística dels nazis. Només per menjar unes cols, unes pomes i el muesli, que alguns li atribueixen com a dieta exclusiva, no es tenen al seu servei quinze tastadors a cada àpat. Si ningú no moria en el transcurs de 45 minuts, Hitler podia tastar els aliments. En aquest sentit, no s’ha parlat mai de víctimes.

El monstre de Frankenstein era vegetarià com Mary Shelley, l’autora del llibre romàntic que el va popularitzar. En un sonor i emotiu discurs, la criatura enuncia els seus principis dietètics i els que seguiran els seus acompanyants quan acceptin l’exili autoimposat a Sud-amèrica. El vegetarianisme és la manera com proclama la distància que el separa del seu creador en emfatitzar un codi moral més inclusiu. «El meu menjar no és el de l’home; no sacrifico el xai i el cabrit per saciar la meva gana; les glans i les baies em donen prou aliment. El meu company serà de la mateixa naturalesa que jo, i ens acontentarem amb el mateix menjar. El nostre llit serà de fulles seques; el sol brillarà sobre nosaltres com sobre l’home i farà madurar el nostre menjar». El vegetarianisme serveix suposadament per convertir la criatura en un ésser més comprensiu i considerat amb l’explotació dels altres. En incloure animals dins del cercle moral, proporciona un emblema del que el Monstre esperava i necessitava, però no va poder rebre, de la societat humana.

Els vegetarians romàntics van buscar expandir aquest cercle moral centrat en l’ésser humà que excloïa els animals. Per a ells, matar-los era un assassinat, i calia brutalitzar els qui ho feien i se’n beneficiaven. Van argumentar que un cop el consum de carn redefinia la relació de la humanitat amb els animals, s’obrien les comportes de la immoralitat i el resultat era un món infame i degenerat on vivien ells i els seus contemporanis. Joseph Ritson, antiquari anglès famós per la compilació de la llegenda de Robin Hood, va pensar que l’esclavitud humana podria atribuir-se al consum de carn, mentre que el poeta Percy Bysshe Shelley va suggerir que una població vegetariana mai no hauria «prestat el seu sufragi brutal a la llista de proscrits de Robespierre».

Els romàntics de llavors van considerar que era urgent incloure els animals dins del cercle de la consideració moral. A diferència de les moltes campanyes de reforma animal de l’època, que dirigien la seva energia a controlar els abusos ocasionats pels jocs barroers que practicaven les classes baixes -la fustigació d’óssos, cavalls o bous-, els vegetarians es llançaven a la jugular de les classes altes: menjar carn i practicar la caça. Shelley ho va subratllar: «Només els rics poden, en gran mesura, fins i tot ara, satisfer l’ànsia antinatural de carn morta».

Les idees sobre les quals graviten els vegetarians romàntics se superposen temptadorament. Cadascú va reescriure el mite de Prometeu, reflexionant sobre la naturalesa del mal i les al·lucinacions de la utopia. Mary Shelley s’aliava amb aquells vegetarians del romanticisme que van desxifrar totes les històries de la caiguda primigènia amb la interpretació que es tractava implícitament de la introducció del consum de carn. Els dos mites que precedeixen Frankenstein, el de Prometeu i el d’Adam i Eva, havien estat assimilats a la posició vegetariana romàntica i interpretats per Ritson, John Frank Newton, un altre activista i zoroàstric, i Percy Shelley.

En el cas d’Adam i Eva, el càstig per menjar de l’arbre equivocat era la mort que se’ls havia advertit sobrevindria. Però no va ser una mort immediata; més aviat prematura i per malaltia, causada per menjar aliments suposadament inadequats, és a dir carn.

Prometeu va robar el foc, va ser encadenat a les muntanyes del Caucas i es va enfrontar a l’agonia diària que una àguila li devorés el fetge, amb la finalitat exclusiva que es regenerés. Per als vegetarians romàntics, el descobriment del foc per part de Prometeu és la història del començament del consum de carn. Per contra i com explica Felipe Fernández-Armesto a Historia de la comida, ​​els amics del germà de Mary Shelley solien burlar-se de la seva gana vegetal. De manera que Scythrop, l’arquetip satíric que Thomas Love Peacock va inventar per a ell, va ser salvat del suïcidi pels efectes reconstituents d’una au de corral bullida i una copa de vi de Madeira. En fi.