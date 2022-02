«Aquest any obrirem Mascaró per primer cop a les franquícies»

Es va incorporar a l’empresa familiar, sota la presidència del seu pare, Jaime Mascaró, el 1994. Des d’aquell any, la història de la companyia ha estat molt lligada a la seva projecció internacional. Efectivament. En aquella època exportàvem el 5%, avui exportem el 70%. Jo ja no concebo aquesta empresa sense l’atribut internacional. Amb Pretty Ballerinas estem presents a 54 països i estem ara fent un esforç per destinar més recursos a la Xina i els Estats Units, dos països molt importants.

A la Xina han obert quatre botigues... Pequín, Xangai, Shengyang i Xian, on hi ha els guerrers de terracota, i en vindran d’altres. L’abril del 2020, l’any de la covid, vam signar un contracte amb un soci xinès i estem molt contents. Ho havíem intentat ja abans amb la Xina, però mai no arribàvem a tancar un acord.

Hi van de la mà d’un soci local? Sí, sí. Allà anem de la mà d’un soci especialitzat en online que ja ha obert botigues i que seguirà obrint-les. Estem apostant fort per la Xina: botigues físiques, venda en botigues multimarca i canal en línia.

I als Estats Units, quina és l’estratègia? També hi van amb un soci local? Sí, però l’acord és diferent. Realment és un agent que no obrirà botigues; ell fa clients. És una altra fórmula d’expansió diferent. Entenem que si volem ser una marca internacional i global, hem de ser als Estats Units ia la Xina.

Miren també el Golf Pèrsic. Van obrir una botiga als Emirats Àrabs poc abans de la pandèmia. Vam obrir una botiga a Abu Dabi, sí, i t’anuncio que n’obrirem una altra en aquest territori aquest mateix any 2022. Obrirem una altra botiga Pretty Ballerinas a Dubai.

I algun altre moviment de relleu fora d’Espanya? A Corea del Sud, que era un dels mercats que se’ns resistia, hem signat fa un parell de mesos un contracte amb un distribuïdor local. I a Europa, encara que fora de la Unió Europea, també tenim previstes dues inauguracions de botigues.

I a l’Europa occidental, on funcionen millor les Pretty Ballerinas? On hi ha més demanda? El país europeu al qual exportem més en aquests moments és Alemanya. S’identifiquen molt amb aquest tipus de producte. Alemanya, Suïssa i Àustria són els països que acaparen més exportació.

Tinc entès que han aprofitat la pandèmia per replantejar estratègies i per sanejar la pròpia empresa. Sóc una persona molt positiva i vaig voler veure sempre el costat positiu d’aquesta crisi. En aquest temps hem curat l’empresa, ens hem replantejat projectes i inversions, hem tancat els negocis que no eren rendibles, hem reduït costos innecessaris i hem fet un esforç per ser més competitius, més eficaços i més rendibles. Hem tancat botigues en algunes ciutats europees. A Londres, per exemple, ens hem quedat només amb la botiga Pretty Ballerinas de Brook Street, que és emblemàtica, molt peculiar i l’embrió de totes les altres. I tenim, com abans et deia, nous projectes en molts altres llocs del món. Ara som una empresa amb menys mida, però més sana.

¿Ho van passar malament en pandèmia? 2020 va ser un any molt dur, però també va ser un any d’aprenentatge. Les botigues van estar tancades quatre mesos. A Anglaterra vam obrir al maig i vam haver de tornar a tancar al novembre. El 2021, un cop sanejada l’empresa, tot millor. Vam tancar l’any amb ebitda positiu, que era l’objectiu, i l’empresa és rendible. I aquest 2022 crec que pot ser un bon any.

Com els afecta la pujada generalitzada de costos? El que més ens afecta és l’encariment de les matèries primeres. Això unit a la pujada a les tarifes del transport i la llum fa que haguem hagut de pujar els preus.

El transport i la logística són sempre un repte per a una empresa que produeix per a tot el món des de Menorca, no? És el handicap afegit que tenim sempre a l’illa.

I entenc que per afrontar millor aquest handicap acaben d’obrir, ara al gener, un centre logístic a Barcelona... L’any passat vam estar buscant la millor opció i aquest mes de gener hem començat a funcionar amb aquest centre logístic a Barcelona, ​​on enviem tota la mercaderia, sí. Això ens fa ser més eficaços. Distribuïm des de Barcelona, però no canvia res. La fabricació és tota aquí.

Perquè deslocalitzar la producció és una cosa que ni se’ls passa pel cap... Seguirem fabricant a Menorca, és clar.

I continuaran tenint molt a gala l’elaboració artesanal com a senya d’identitat, entenc. Efectivament. Has visitat abans la fàbrica. Tenim la maquinària més moderna, però continuen sent necessàries les mans. Són necessàries les persones. Nosaltres ho considerem un valor afegit. Cal veure-ho. Comences pel tall, has de cosir tota la sabata, etc. Cada ballarina passa per unes 60 mans artesanes i cada sabata de taló, per 80 mans diferents.

L’empresa va fer un salt gegant el 2005 amb la creació de la marca Pretty Ballerinas, que va tenir des del principi una forta projecció internacional. Va ser un èxit des del principi, remet a les arrels històriques de Mascaró i, a més, avui és clau en el model de negoci. Sí. Pretty Ballerinas representa el 60% de la facturació del Grup Mascaró. Nosaltres hem fabricat ballarines tota la vida. L’origen de l’empresa familiar, amb el meu avi Pedro, és en un petit taller aquí, a Ferreries, on es feien sabatilles de ballet. Després el meu pare, Jaime Mascaró, va tenir la idea i l’encert de posar sola a les ballarines, els va arrodonir la puntera, i les va convertir en sabates de dona per caminar pel carrer i portar-les cada dia. Les Pretty Ballerinas, que van ser un èxit des del minut u, són un homenatge a les arrels, al meu avi, al seu germà i als cosins que van començar a fer les primeres ballarines als anys 20.

Van ser un «boom»... Vam llançar les Pretty Ballerinas el 2005 i van tenir una grandíssima acollida tant al públic com a la premsa. La premsa estava entusiasmada; i no només l’espanyola, també l’anglesa, l’alemanya, la francesa. Això va ajudar molt. Era la marca del moment. Es va posar de moda. Va tenir halo. Tothom les va acollir amb afecte, amb il·lusió.

També hi va ajudar, imagino, que un dia s’hi fixés la model Claudia Schiffer i se les posés en una premier. És clar. Claudia Schiffer va comprar les seves ballarines a la botiga de Londres. S’hi va fixar i les va comprar, no l’hi vam regalar. Ens vam assabentar després que havia anat a la botiga, però el que no sabíem, ni ens imaginàvem, és que se les posaria en una premier. Va ser una fita. I, després, l’hi va veure Kate Moss i ens va fer un encàrrec perquè totes les dames d’honor del seu casament portessin les nostres ballarines. Nosaltres, contentíssims.

Quina millor acció de màrqueting que les mateixes celebritats s’interessin per la marca! Olivia Palermo, que és una de les grans icones de la moda, ha portat molts anys les nostres ballarines. També Angelina Jolie es va posar una vegada unes ballarines per a la cerimònia dels Oscars.

I fins i tot cases reials... no? La reina Letizia i les seves filles, la princesa d’Astúries i la infanta Sofia, les han fet servir molt. Tenen models tant de Mascaró com de Pretty Ballerinas. Donen suport així el producte nacional. És d’agrair-ho. I Kate Middleton, l’esposa del príncep Guillem, també les ha portat.

La força amb què ha estat acollida Pretty Ballerinas, de vegades sembla que deixa en un segon pla l’altra marca del grup, Mascaró; hi ha plans per impulsar-la? Potenciar Mascaró és un dels punts clau del nostre pla estratègic 2022-2026. Estem immersos en un estudi de rebranding per adaptar Mascaró al mercat actual i farem un manual per franquiciar. El projecte serà molt potent.

Per obrir franquícies? Exacte. Obrirem per primera vegada la marca Mascaró a les franquícies, com ja vam fer en el seu moment amb la nostra altra marca, Pretty Ballerinas. Mai fins ara havíem tingut en ment portar la franquícia a Mascaró, però ara ho potenciarem. Ha arribat el moment. Volem créixer i volem que sigui una realitat al segon semestre d’aquest any, per la qual cosa ja estem treballant intensament en l’estudi de marca i disseny, el llibre d’estil, el manual de botiga, etc. El franquiciat vol veure rendibilitats i tenim un projecte molt potent per oferir.

I suposo que la seva visió de futur també passa per la digitalització, per l’e-commerce. Per descomptat. I ha estat arran de la pandèmia que el comerç electrònic s’ha convertit per a nosaltres en una prioritat. El nostre objectiu és que el 2026 el 30% de la facturació vingui via online. Apostem per la digitalització i hi estem invertint molts diners.

Volen créixer per diversos canals... Això és omnicanalitat, sí. Tot és un conjunt. Pots comprar online, a la botiga pròpia, a la franquícia, al client multimarca, etc. I pots fins i tot comprar a la botiga i tornar-ho en línia.

Veig creixement orgànic, però també inorgànic. Al novembre van comprar la firma de calçat Muroexe... Amb el nostre nou pla estratègic volem un creixement global, que pot ser tant orgànic com inorgànic. Vam tenir l’oportunitat de comprar Muroexe, la vam aprofitar, i si vénen altres oportunitats les estudiarem. I si són compatibles, interessants i aporten al grup, no tindrem cap problema per adquirir noves marques.

L’impuls a la internacionalització és empremta de Lina Mascaró des del principi, però també ho és, des del 2018, la professionalització, que vostè ha impulsat. Aquell any vam pensar que havia arribat el moment de professionalitzar la companyia. No és fàcil en una empresa familiar amb més de cent anys d’història, però des del 2018 és la nostra aposta. S’hi han incorporat diversos directius amb talent, que complementen molt bé el talent i el coneixement que ja hi ha a la família.

És un canvi de filosofia i una obertura al talent aliè a la família... El que m’agradaria és que, gràcies a la professionalització, pesi més el talent, la professionalitat de cadascú, que el cognom. I és una cosa que de vegades no és fàcil en una empresa familiar.