A la plaça de Sant Agustí hi fèiem uns partits terribles, esperant que vingués el guàrdia i haguéssim d’agafar la pilota sota el braç per anar corrents cap a la Devesa. Llavors jugaves a futbol set o vuit vegades al dia: abans d’entrar a col·legi, a l’hora del pati, a la sortida... Per això sortien futbolistes bons». Domènec (Mingu) Balmanya ho va ser tot en el món del futbol. Però, ja de gran, recordava bé com tot plegat havia començat xutant pilotes a les places, a la de Sant Agustí (ara Independència, a tocar de la fusteria del seu pare al carrer Anselm Clavé ) o a la del Mercadal. Balmanya és l’únic gironí que ha jugat i ha entrenat tant el primer equip del Girona com del Barça, també l’únic que ha estat seleccionador espanyol, en una extensa carrera com a tècnic que, per exemple, el va portar a guanyar una lliga amb l’Atlètic de Madrid o una Copa de Fires amb el València o a fer de secretari tècnic tant al Barça com a l’Espanyol. Un cop es va allunyar de les banquetes, Balmanya acabaria entrant a les cases de moltes famílies a través de la ràdio com a comentarista en els programes de José María García. «Quan vaig retirar-me del futbol com a jugador, amb el Nàstic de Tarragona, vaig veure que m’emprenyava molt tornar a fer de fuster, perquè llavors no hi havia setmanes angleses ni punyetes i havíem de treballar el dissabte i tot. Llavors, vaig decidir treure’m el curs per ser entrenador», explicava Balmanya en una llarga entrevista a Revista de Girona el desembre del 1992. Una dècada més tard, el 14 de febrer del 2002, demà en farà vint anys justos, Domènec Balmanya moria d’un infart a Barcelona amb vuitanta-set anys.

La Guerra Civil va escapçar la seva carrera com a futbolista, quan tot just havia jugat una temporada al Barça, que l’havia fitxat del Girona a canvi de 15.000 pessetes l’any 1935. Així, una lliga francesa amb el Sète la temporada 1938/39 («entre quedar-me aquí a tirar trets i anar a jugar a futbol em vaig estimar més marxar») i una Copa del Generalísimo, el 1942, són els seus dos únics títols com a jugador. En la seva única temporada al Barça abans de la Guerra, Balmanya era titular amb el conjunt blaugrana i, tot i que aquell any l’equip que entrenava l’irlandès Patrick O’Connell no va guanyar cap títol i va perdre la final de Copa contra el Madrid (2-1 a València), semblava clar que, amb tot just 21 anys, faria carrera com a futbolista.

Però va arribar la Guerra Civil, i el Barça va marxar a fer un gira de partits per Mèxic i els Estats Units. De tornada, Balmanya va acceptar l’oferta del Sète francès (a poc més de dues hores de Girona) on va jugar dues temporades. Allà, a més de guanyar un títol de lliga, Balmanya va viure bé i, entre altres relacions, es va fer amic del cantautor Georges Brassens. «Ens trobàvem a dinar a casa del president. Era un home meravellós, anàvem sempre amb la guitarra a sobre i quan acabàvem de dinar ja es fotia tocar; ens ho vam passar molt a Sète...», recordava Balmanya en la seva entrevista a Revista de Girona passant per alt que, segurament, entre la gira americana i els anys a França els seus millors anys com a futbolista van passar més desapercebuts per la qualitat que realment tenia.

De tornada a casa, i després que Franco rebaixés la sanció de sis a dos anys sense jugar per als futbolistes que havien marxat en esclatar la Guerra Civil, Domènec Balmanya es reincorpora al Barça. Guanyen una Copa del Generalísimo, el 1942 contra l’Athletic de Bilbao (4-3 a Chamartín) i, només dos anys després, Balmanya marxa al Nàstic de Tarragona amb qui aconseguiria l’ascens a Primera Divisió fent, fins i tot, de jugador/entrenador en alguns partits, abans de retirar-se com a futbolista jugant amb el Sant Andreu.

De jugador a entrenador

A les banquetes, i després als despatxos o descobrint nou talents, va ser on més va brillar Domènec Balmanya. Un cop retirat, i més enllà de l’anècdota dels partits que va fer de jugador/entrenador al Nàstic, Balmanya es va treure el curs d’entrenador i va tornar a França, aquest cop a Reims, per formar-se com a tècnic. I, com no podia ser d’una altra manera, el seu primer equip com a entrenador va ser el Girona a Tercera Divisió la temporada 1952/53.

Balmanya tenia 37 anys i el llavors nou president del club, Pablo García del Amo, va apostar per ell en una etapa que, realment, seria molt curta. El 9 de novembre, després d’un partit al camp de l’Horta, es va conèixer la sortida de Mingu Balmanya cap a la banqueta del Saragossa amb l’objectiu d’intentar la permanència dels aragonesos a Primera Divisió. La proposta -100.000 pessetes en el moment de fitxar i 100.000 més en acabar la temporada- era massa atractiva perquè Balmanya la refusés o perquè García del Amo, que ja l’havia fitxat amb la promesa de deixar-lo marxar si venia un equip de Primera, s’oposés a la seva sortida

A Saragossa, Domènec Balmanya no aconsegueix la permanència de l’equip a Primera Divisió, però encara hi continuaria uns partits, a Segona, la temporada següent abans de dimitir pels mals resultats. La temporada 54-55 dirigeix a l’Oviedo, amb el qual frega l’ascens a Primera Divisió, i en poc temps, tot i que es podia dir que encara no havia aconseguit grans resultats com a tècnics, aconsegueix la fama de ser un autèntic estudiós del futbol. Una notorietat que, per a sorpresa de gairebé tothom, porta el llavors president blaugrana, Francesc Miró Sans, a oferir-li el càrrec d’entrenador de primer equip del Barça.

Balmanya no va arribar a completar la seva segona temporada al Barça, va ser substituït abans de la tornada de la final de la Copa de Fires del 1958, però en menys de dos anys va tenir temps de ser el tècnic que va estrenar el Camp Nou, d’iniciar l’anomenada «deskubalització» del conjunt blaugrana en benefici de Luis Suárez, de guanyar una Copa del Generalísimo i de promocionar jugadors com Gensana, Olivella o el vidrerenc Martí Vergés. La Copa, el Barça de Balmanya la va guanyar contra l’Espanyol amb una final jugada a Montjuïc amb un únic gol de Sampedro a centrada de Vergés.

Un cop fora del Barça, la carrera de Balmanya a les banquetes va ser molt llarga. Però, com ja havia fet en la seva etapa de jugador, la primera etapa va ser al Seta. Un parell de temporades al futbol francès abans de passar per València, Espanyol (secretari tècnic), Betis o Atlètic de Madrid (amb el qual va ser campió de Lliga amb jugadors com Luis Aragonés o Collar) abans d’arribar a la selecció espanyola, on va estar un parell d’anys «Si als quarts de final del Campionat d’Europa no ens hagués eliminat Anglaterra, que llavors era la Campiona del Món perquè en Bobby Robson va lesionar en Gallego, hi hauria estat més temps», recordava anys més tard un Domènec Balmanya que, fora de la selecció, va acceptar una oferta de Narcís de Carreras per ser secretari tècnic del Barça. S’hi va quedar fins a la dimissió del president i, posteriorment, Mingu Balmanya encara entrenaria a Saragossa, Cadis i Sant Andreu.

Un cop retirat de les banquetes, però sense deixar de dirigir l’escola d’entrenadors, aconseguiria una nova popularitat com a comentarista esportiu en els programes de ràdio del polèmic periodista esportiu José Maria García, i mai va deixar de veure futbol. La seva gran passió, la d’un savi d’aquest esport mort justament demà farà vint anys.