Com més llegia, més s’enfadava. Tot allò li semblava un disbarat. Aquell conjunt de normes i regles que deien com se suposava que calia escriure en català: «Tot això no té cap sentit -va remugar entre dents-, a més, no sé pas si els farà cas ningú».

Josep Saderra Mata va néixer a Olot el 1850, en el si d’una de les famílies acomodades de la capital de la Garrotxa. Així com el seu germà Miquel, dos anys més petit que ell, va decidir optar per la via eclesiàstica ingressant a la Companyia de Jesús i fer de missioner a les Filipines; ell va preferir matricular-se a la facultat de dret de la Universitat de Barcelona. Tot i això, la veritable passió de Josep Saderra no eren les lleis sinó la història. Es va dedicar sobretot a fer investigacions sobre l’àmbit local, i les va donar a conèixer a la premsa de la seva vila. Entre els seus treballs es poden destacar El Prat de les Indianes i El rei Martí i la Vila d’Olot. La seva producció historiogràfica va abastar temàtiques tan diferents com la imatgeria religiosa, la numismàtica o la biografia del jurisconsult del segle XVII, Joan Pere Fontanella. A part, també es va dedicar a la literatura. Va editar un volum de narracions de caire costumista anomenat Olotines i un recull de poemes que duia per títol Casolanes, que va veure la llum el 1918. Sense cap mena de dubte se’l pot considerar un dels personatges més importants de la segona meitat del segle XIX en el panorama cultural, perquè a més de de la seva producció particular, va participar en la fundació del Centre Artístic d’Olot i va ser un dels promotors del Certamen Literari que es va crear a la ciutat, a imatge i semblança dels Jocs Florals de Barcelona i altres concursos similars que proliferaren arreu de la geografia catalana. Saderra va ser un dels intel·lectuals del país que es va mostrar contrari a acceptar les normes ortogràfiques proposades per l’Institut d’Estudis Catalans i es va posicionar al costat de mossèn Anton Maria Alcover, amb qui va col·laborar en la confecció del seu famós diccionari, un monument de la nostra llengua que encara és una obra de referència per als filòlegs i estudiosos del català. Més enllà de l’esfera cultural, políticament també va destacar des de les files del catalanisme conservador i fins i tot va arribar a ser alcalde. Va presidir el consistori entre el l’u de juliol de 1899 i el primer dia de l’any 1902, quan va ser rellevat per Ramon Soler Bertran. Josep Saderra Mata va morir el 1924 a Barcelona, on va passar els últims moments de la seva vida. Aleshores tenia 74 anys.