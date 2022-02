Havia estudiat Empresarials i Lina va passar els seus primers tres anys a Mascaró al departament financer, però els números no eren la seva passió. Un dia es va armar de valor i li va dir al seu pare: «Papi, a mi això no m’agrada gens (res). Jo vull fer el que fas tu: vendre». El seu pare va posar alguna objecció, però va acabar acceptant, i Lina Mascaró va poder començar a deixar anar aquesta vocació comercial que porta a la sang.

Una altra vegada, més endavant, es va plantar al despatx del seu pare i, amb la seva germana Úrsula, li va dir que volien anar a la fira de Düsseldof amb una petita col·lecció. Allò va ser un èxit, el germen d’una projecció internacional que avui és clau per a la companyia. Una cosa semblant els va passar quan van entrar al despatx novament per explicar-li que volien vendre per Internet.

«El meu pare tenia un do i és que ens deixava encertar i equivocar-nos. Si alguna cosa no funcionava, no passava res. L’empresa ha arribat on ha arribat perquè ens deixava fer coses», confessa.