La ràtzia hongaresa que va fer tremolar Girona

Centenars de guerrers hongaresos a cavall van irrompre l’estiu de l’any 942 a les comarques gironines pel nord, i van avançar cap al sud cometent saquejos i provocant destrosses a les localitats que anaven trobant al seu pas. Santa Coloma de Farners i el monestir de Banyoles van ser víctimes del vandalisme d’aquesta ràtzia, que després de passar pel castell de Montsoriu d’Arbúcies (llavors una torre fortificada) va arribar a Barcelona i va incloure atacs a Osca i Barbastre i el setge de Lleida, tres ciutats que formaven part del Califat de Còrdova. L’historiador Elvis Mallorquí (Riudellots de la Selva, 1971) ha recuperat aquest episodi poc conegut de la història de la província i li dedica el capítol «La invasió dels hongaresos del 942» del llibre Els camins històrics, que s’acaba de publicar dins de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, que edita la Diputació.

Seguint l’explicació d’Elvis Mallorquí sobre aquesta única incursió documentada d’aquells guerrers hongaresos en terres gironines, «si es ressegueix el rastre de les destruccions de què són testimoni les actes de consagració dels anys centrals del segle X, es conclou que devien remuntar el riu Tec fins al Coll d’Ares, per on van entrar a les terres de l’antic comtat de Besalú. La gent de Riuferrer, Prats de Molló, Camprodon, Sant Julià de Ribelles, Sant Feliu del Bac, Sant Pere Despuig, Sant Joan les Fonts, Sant Andreu del Coll, Besalú, Albanyà i Banyoles van tremolar al seu pas. També Fontclara, al Baix Empordà, Sant Medir, al Gironès, i és clar, Santa Coloma de Farners. Només van resistir les ciutats que conservaven dempeus les muralles romanes: Girona i Barcelona». La ruta principal que van seguir els hongaresos que van entrar a Girona es va dividir en altres rutes secundàries que, mentre la primera avançava en direcció cap a Barcelona, van arribar d’una banda fins a Amer i de l’altra fins a Sant Martí de Fontanilles.

Nòmades de les estepes

Qui eren aquells saquejadors i d’on venien? Al bloc Bocins de la Història s’hi pot llegir que «els hongaresos o magiars eren un poble nòmada i guerrer provinent de les estepes russes. A finals del segle IX es van establir a la conca dels Càrpats, a l’antiga província romana de la Pannònia (l’actual Hongria), a prop del riu Danubi i el llac Balaton. Des d’allà van realitzar incursions de pillatge tant a l’Imperi bizantí com a un Imperi carolingi que ja estava en descomposició interna i que no podia fer front a les incursions estrangeres dels normands pel nord, els musulmans pel sud i els magiars per l’est». Elvis Mallorquí afegeix sobre els hongaresos que va ser l’any 896 quan, dirigits pel príncep Árpád, «van establir-se a la plana de Pannònia, que havia estat abandonada poc temps abans, després que Carlemany derrotés els àvars. No van deixar de ser nòmades de cop: als estius sortien a la recerca de botí (riqueses i esclaus) a les terres de les actuals França, Alemanya i Itàlia».

La seva ràtzia de l’any 942 en territori gironí respondria, segons l’historiador hongarès Ferenc Makk, a un acord amb el rei de Provença Hug d’Arle perquè fessin una incursió en terres musulmanes de la península Ibèrica. «Els sarraïns piratejaven constantment les costes franceses i italianes des de Fraxinetum, una localitat situada a la Provença, sota els Alps, entre Niça i Marsella», s’apunta com a explicació del pacte a Bocins de la Història.

Un llarg periple

Al mateix bloc s’hi resumeix l’episodi: «Segons l’historiador medieval andalusí Ibn Hayyan, els hongaresos van passar per la Llombardia (sortint de Pavia) i la Provença seguint l’antiga via Domitia romana fins a arribar als Pirineus a l’estiu del 942, possiblement a l’antic comtat de Tolosa i amb l’ajuda d’un guia italià proporcionat pel rei Hug d’Arle. Després de realitzar accions de pillatge als comtats del Rosselló, on van atacar Elna, van (...) assolar Banyoles, al comtat de Besalú, per continuar pel de Girona i pel de Barcelona fins a penetrar en territori del califat de Còrdova pel sud de Manresa. Segons l’historiador hongarès Ferenc Makk, els magiars van atacar Osca i Barbastre, ciutat on van capturar el governador, Yahya ibn Muhamad al-Tawil, el 25 de juny. Makk afegeix que els magiars es van retirar fins a Lleida, ciutat que van assetjar infructuosament durant vuit dies. Paral·lelament, grups més petits d’hongaresos feien incursions per les valls de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i el Segre. A mitjan juliol, els magiars van abandonar el setge no sense abans vendre els presoners. En aquesta venda és on el governador de Barbastre hauria sigut alliberat en pagar un rescat».

A finals d’aquell estiu, els hongaresos haurien iniciat el camí de tornada cap al seu país. Encara que no hauria estat fàcil: segons Elvis Mallorquí, «per a alguns historiadors, els hongaresos van travessar els Pirineus cap al nord durant l’agost i van ser derrotats pels ‘francs i la gent de nacions veïnes’ a la batalla de Baltarga, a l’entrada de la plana de la Cerdanya venint del sud. Per a d’altres, aquest enfrontament va ser un episodi de la lluita entre els comtes catalans per la successió del comtat d’Urgell».

Sigui com sigui, un important contingent de guerrers hongaresos va tornar a la Pannònia i van mantenir les seves incursions a l’Europa occidental fins que van ser derrotats per Otó I d’Alemanya a la batalla de Lechfeld el 10 d’agost del 955 i va començar el seu assentament definitiu a la Pannònia; segons Bocins de la Història, van acabar assentant-se «definitivament a Hongria, adoptant les formes feudals occidentals, situació que es va consolidar amb la seva cristianització».

Abans de convertir-se al cristianisme, els hongaresos havien provocat nombroses pregàries a Déu entre les seves víctimes. «Sagittis hungarorum libera nos, Domine» («Senyor, deslliura’ns de les fletxes hongareses») era una oració que resaven molts europeus, explica Elvis Mallorquí.

A l’hora de donar una explicació del fet que resultessin tan temuts, Julián Donado Vara i Ana Echevarría Arsuaga detallen al llibre Historia medieval I (Siglos V-XII) (Editorial Universitaria Ramón Areces, 2014) que «la seva forma de combatre, a cavall, amb arc, espasa i llança, acompanyats de carros per a assegurar l’abastiment, donava a les seves expedicions gran mobilitat i capacitat de sorpresa. Fugien del combat cos a cos i fiaven la victòria en els arcs i fletxes. Eren consumats genets i dominaven la tàctica de l’atac sorpresa i la retirada simulada per tornar a la càrrega».

Aquesta manera de fer ja la devien demostrar els hongaresos a Arbúcies, una de les localitat gironines per la qual van passar durant aquella ràtzia del 942. Feien referència a aquell pas Gemma Font, Joaquim Mateu, Sandra Pujadas, Josep Manuel Rueda i Jordi Tura, del Museu Etnològic del Montseny, en l’article «Montsoriu als segles X-XII. La gènesi d’un castell medieval a la Catalunya vella», publicat el 2001 al número 13 de Quaderns de la Selva, del Centre d’Estudis Selvatans: «A finals del segle IX, pels atzars de la història, el comtat de Girona passà a dependre del comte de Barcelona des del 894. Guifré el Pelós convertí el territori de Girona en la frontera nord del domini comtal del casal de Barcelona. Ara els atacs venien pel nord, com a mitjans del segle x amb la invasió dels hongaresos, i per la costa, amb els musulmans. Quin paper jugava el castell de Montsoriu o la torre de Montsoriu en aquest context d’atacs periòdics de gent vinguda del nord, de vigilància del pas o corredor de la Tordera, i d’organització militar i fiscal d’un territori? Segurament cabdal, com ho demostra la construcció de la magnífica Torre de l’Homenatge dalt del turó en la segona meitat del segle X i el fet que el vescomte de Girona, Amat, s’intitulà de Montsoriu».

Canvi social

La irrupció dels guerrers hongaresos i les destrosses que van causar acabarien tenint influència en la futura manera d’organització de la societat de l’època. Com apunta Elvis Mallorquí, «als comtats catalans les destruccions que van causar van fer que s’aixequessin temples més resistents, fets amb pedra i calç, com es diu a la consagració de Banyoles, l’any 957. Sovint, qui en pagava la reconstrucció era un sol personatge, poderós, com el vescomte Ènnec a Santa Coloma de Farners, i potser a canvi se li permetés controlar l’església i les rendes que aquesta generava, el delme, sempre amb la finalitat de garantir-hi el culte i el manteniment del clergue. És així que la incursió dels hongaresos del 942 va assentar les bases per a l’establiment definitiu de la societat feudal als comtats catalans».

LA RÀTZIA de l’any 942 dels guerrers hongaresos en terres gironines. 1 El quadre Árpád i els seus hongaresos arribant a la nova pàtria, obra d’Árpád Feszty (1856-1914). 2 Uns camps al voltant del monestir de Banyoles. F

3 L’interior de l’església de Santa Coloma de Farners, que va haver de ser refeta a causa de les destrosses provocades pels hongaresos. F

4 La torre de l’homenatge del castell de Montsoriu d’Arbúcies abans que s’hi iniciessin els treballs de restauració i consolidació.