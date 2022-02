Setanta anys de regnat

Aquesta setmana s’ha commemorat el 70è aniversari de l’accés al tron de la Gran Bretanya, o Regne Unit, d’Isabel II, que ens ha fet recordar una altra llarguíssima trajectòria com a monarca, la de la seva besàvia Victòria. L’any passat va morir el seu marit, el príncep Felip d’Edimburg. Des dels 25 anys d’edat, quan va haver d’assumir inesperadament el tron per la mort prematura del seu pare, Jordi VI, la reina amb més projecció i prestigi de tot el món, des de poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial, ha anunciat que, ara sí, ja pensa en el seu fill, el príncep Carles, com el rei successor al capdavant de la nissaga dels Windsor, amb l’afegit que a la seva senyora, Camilla Parker Bowles, se li concedirà el tractament de reina consort.

La reina Isabel II ha estat durant molt temps la cap d’estat honorífica de mig món, tant pel que fa a l’extensió territorial, com a la seva demografia corresponent, actualment uns 2.400 milions de persones. Grans territoris com ara Austràlia, Canadà, Índia, a més d’un gairebé interminable llistat de petites possessions i colònies arreu del món, fins a 53, mancomunades sota el nom de la Commonwealth, li han hagut de retre acatament, a voltes simbòlic com dèiem, com una mena de culte a la personalitat, palesada abastament a través dels segells de correus, monedes i bitllets, entre altres efectes propagandístics i institucionals. Recordem, ara que parlem de filatèlia, que aquesta monarca és una gran aficionada des de ben petita, i que atresora una de les col·leccions més grans mai conegudes. El seu bust, o si més no el segell reial, el podem veure en tots aquests documents esmentats, la qual cosa representa un infinit llistat de col·leccions, que juntament amb les fotografies i postals converteixen la monarquia britànica en la més publicitada, i de llarg. És tal el volum d’emissions de tota mena, que aquest fet ha facilitat per altra banda l’acostament d’aficionats a aquests col·leccionismes populars, carregats altrament amb història i geografia. De la ingent quantitat de material a l’abast en els seus àlbums respectius, hem escollit aquestes postals de la reina, una d’elles autografiada, de ben jove i recent estrenat el seu mandat; així com un fragment de postals amb segells de Jamaica i Bermuda, algunes de les illes de la gran àrea caribenya, de domini britànic durant molts anys.