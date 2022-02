Neil Young s’ha referit a ell com el «gran problema» de Spotify, però a Suècia és conegut per ser un dels prodigis joves més grans del país. Als seus 38 anys, l’empresari i prolífic emprenedor Daniel Ek s’ha convertit en un dels homes més poderosos i influents de la indústria musical gràcies a la seva creació més gran, la plataforma de música a la carta que ha transformat el sector i que els últims dies ha acaparat titulars per la polèmica amb el podcast antivacunes de Joe Rogan i pel seu acord de patrocini amb el Barça.

Avui el seu patrimoni està valorat en uns 3.000 milions de dòlars, segons Forbes, però això no ha estat sempre així. Fill d’un mecànic i una cuidadora de nens, Ek va néixer el 21 de febrer del 1983 a Ragsved, un suburbi «bastant dur» d’Estocolm, com va explicar al Financial Times. Quan tenia cinc anys els seus pares li van comprar un ordinador, un regal que marcaria la seva vida. Així, va començar a mostrar el seu interès pels negocis tecnològics des de petit i amb només 14 anys va començar a dissenyar pàgines web i a vendre-les als seus clients. Mentre els seus companys de classe es dedicaven a jugar i a créixer lluny de grans responsabilitats, ell va veure una oportunitat a internet, en plena efervescència per la bombolla de les puntcom. Va reclutar un equip de fins a 25 companys de secundària i va muntar un primer projecte empresarial amb el qual va arribar a ingressar fins a 50.000 dòlars al mes, més que els seus pares junts.

Després d’acabar l’institut, va començar a estudiar Enginyeria al Reial Institut de Tecnologia, però a les vuit setmanes va abandonar al veure que el primer curs es dedicaria a teoria matemàtica. Ek es va centrar a desenvolupar la seva carrera com a emprenedor i, després de treballar en plataformes com el mercat digital Tradera -que eBay acabaria comprant-, va fundar la start-up de publicitat digital Advertigo. La seva creació va ser tan innovadora que, el 2006, l’empresa de màrqueting Tradedoubler li va pagar gairebé un milió de dòlars pel seu projecte i en va guanyar un altre més amb la venda de patents.

Excessos de l’èxit

Només tenia 23 anys i ja era milionari. Llavors van arribar les festes en mansions, els excessos i els cotxes esportius. Però assumir tant d’èxit a una edat tan jove no és una cosa senzilla, i a Ek li va passar factura. «Anar a clubs nocturns cars i ruixar la gent amb xampany no era una cosa per a mi, em sentia buit», va confessar al Financial Times. «Estava profundament insegur de qui era [...] pensava que seria un paio molt més guai del que era», va explicar al seu torn a Forbes.

Deprimit, va vendre algunes propietats i es va apartar del frenesí empresarial per retirar-se a una cabana al bosc a prop dels seus pares. Després de crear tres companyies tecnològiques en pocs anys, la seva ment necessitava una pausa i entre els arbres va trobar un lloc per meditar i tocar la guitarra, el baix, la bateria, el piano i l’harmònica, la seva altra passió. Va ser durant aquell període de relaxació i exploració artística que va començar a reunir-se amb el multimilionari inversor Martin Lorentzon i pensar com disrompre en l’estancada indústria musical.

Artistes mal pagats

A l’arribar l’era digital, la música es trobava en un dilema. Després d’obrir la porta a la compartició de cançons entre usuaris, les plataformes de descàrrega il·legal de música -com Emule, Kazaa o Ares Galaxy- van proliferar, mentre la indústria es desesperava, incapaç que la gent pagués pel seu producte. En lloc d’arronsar-se, el 2006 Ek i Lorentzon van fundar Spotify, una gran biblioteca de música digital que començaria a posar-se en marxa el 2008. «L’única manera de resoldre el problema era crear un servei que fos millor que la pirateria i que compensés la indústria», explicaria després al Telegraph.

Gairebé 13 anys després, aquesta idea és la plataforma musical més gran del món. Compta amb 406 milions d’usuaris mensuals a tot el planeta i 180 milions de subscripcions de pagament. Tot i que copa el 31% del mercat de la música en streaming, la companyia encara no ha sigut rendible de manera estable. Ek posseeix prop d’un 9% de les accions però té un 37% del control de vot. Aquest èxit també ha vingut acompanyat de polèmiques, com les acusacions que Spotify no paga prou als artistes o l’actual protesta contra el podcast del còmic Joe Rogan, de lluny el més escoltat de la plataforma, per haver convidat crítics de les vacunes i haver fet comentaris racistes en el passat.

Fanàtic de l’Arsenal i de la música de Daft Punk, Radiohead i els Beatles, Ek és tota una personalitat. El 2016 es va casar amb Sofia Levander, la seva parella de tota la vida, en un casament al qual va assistir el seu amic Mark Zuckerberg, director de Facebook, i en el qual van actuar Bruno Mars i Chris Rock. Aquell mateix any va amenaçar d’anar-se’n de Suècia si no es prenien mesures com rebaixar els impostos sobre la compra d’accions o reduir el cost de l’habitatge. Ek continua vivint a Estocolm al costat de la seva dona i els seus dos fills.