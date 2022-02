Charles Baudelaire va ser un escàndol de la seva època. No se l’entenia. Tot just els poetes coetanis ho feien. Però ell va entendre el vi a la seva manera. Interpretant la Kreisleriana de Hoffmann es va fer ressò de la curiosa recomanació que el músic conscienciós hauria d’exigir el xampany per compondre una òpera còmica perquè hi trobaria l’alegria monstruosa i lleugera que requereix el gènere, o que la partitura religiosa requeriria els vins del Rin o de Jurançon, mentre que l’heroica no es podia compondre sense borgonyes, que tenen una fogositat seriosa i convoquen el patriotisme. Però Hoffmann, com el gran Balzac, només es va trobar amb diners a l’etapa final de la vida, els editors es disputaven els seus contes i, a més d’uns emoluments com cal, li enviaven caixes de vi francès per satisfer la seva felicitat.

Baudelaire va escriure que qui més i qui menys van conèixer alegries profundes gràcies al vi: qui va tenir un remordiment per apaivagar, un record per evocar, un dolor per ofegar, un castell a l’aire per construir, tots finalment van invocar el déu misteriós amagat a les fibres de la vinya. «Que grans que són els espectacles del vi, il·luminats pel sol interior!». Els seus versos exhalaven alcohol. A la seva col·lecció de Les flors del mal hi descansava l’ànima del vi. Per a Charles Baudelaire, anava molt més enllà de l’embriaguesa. Ho considerava una benedicció per a l’home i la seva sociabilitat, en evitar-li la tristesa d’una vida solitària.

Bec, llavors existeixo. El desaparegut filòsof britànic Roger Scruton sostenia que consumir vi de manera prudent i adequada podia ser beneficiós des del punt de vista mental. El problema d’aquesta tesi és que el vi de la mateixa manera que ens ajuda a millorar també pot contribuir a empitjorar les coses. Els antics tenien una solució per al problema de l’alcohol, que era disfressar la beguda als rituals religiosos per tractar-la com l’encarnació d’un déu qualsevol. A poc a poc, sota la disciplina dels rituals, la pregària i la teologia, el vi va ser domesticat per convertir-se en un orgiàstic brindis en honor dels olímpics. Tot seguit va venir l’eucaristia cristiana. Des de fa un temps, estem familiaritzats amb el dictamen mèdic que un got diari de vi és bo per a la salut i, també, amb l’opinió que més de dos ens poden posar pel camí a la ruïna. Sigui beneficiós o no per al cos, Scruton va escriure, en el marc de la ment i del pensament, que el vi és bo per a l’ànima. I que no hi ha millor acompanyament per a ell que la filosofia. En resum: en pensar amb el vi es pot aprendre no només a beure als pensaments, sinó a pensar en els corrents d’aire. Tot pensament comença pels sentits.

L’escriptor hongarès Béla Hamvas s’adhereix com una lapa a aquesta lògica de Baader, no Andreas Baader, el líder de l’organització d’extrema esquerra alemanya que va prendre les armes, sinó de Franz Xaver von Baader, el teòleg laic de les analogies místiques, per referir-s’hi en la seva metafísica del vi al més sensorial dels sentits que és el gust. Per a ell, tot allò que els ulls i el nas poden experimentar al voltant d’aquesta beguda esdevé insignificant en comparació del que percep la boca. Per això alguns són incapaços de comprendre que als tastos s’anteposin els anomenats nassos d’or als delicats paladars. Tot al vi convida a reflexionar, de la primera a l’última gota, de les fosses nasals a la gola.

Tornant a Baudelaire, del qual l’any passat es va complir el bicentenari del seu naixement a París, no podia concebre un dinar sense vi al restaurant Chez Duval, de la place l’Odéon, i al Moulin de Montsouris, la reputació popular del qual s’allunyava de perfils més burgesos com el del seu padrastre, el general Aupick. Baudelaire odiava Jacques Aupick, que el va obligar, als 20 anys, a abandonar França després de protagonitzar actes d’insubordinació. Recordarà tota la seva vida quan es va veure obligat a embarcar a Bordeus al vaixell dels Mars del Sud amb destinació a l’Índia. A bord, el menjar li feia fàstic. Només el vi del Médoc, servit en abundància, reconfortava el jove rebel. Fins i tot emborratxar-se d’una manera fructífera per al seu treball creatiu, si cal creure’l.

Charles Baudelaire va assumir fins al final dels seus dies la necessitat d’alcohol. Més d’un es pregunta si podria haver escrit alguns dels seus més bells poemes sense haver abusat del vi, fins i tot quan a les societats higienistes d’avui dia costa de valorar la seva reflexió que aquest exalta la voluntat mentre que hi ha drogues -es referia únicament a l’haixix- que l’aniquilen i són una arma per al suïcidi. «El vi et fa bo i sociable, l’haixix és aïllant. Un és laboriós, per dir-ho així, l’altre essencialment mandrós. El vi és per a gent que treballa i mereix beure’l; l’haixix pertany a la classe dels plaers solitaris: està fet per als miserables ociosos. El vi és útil, produeix resultats fructífers. L’haixix, inútil i perillós». Alcem la copa per Baudelaire per a qui el vi, almenys aparentment, no va alimentar l’angoixa vital, la seva spleen. Al contrari, va obrar com un tonificant.