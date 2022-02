Homenatge a la ràdio

Un bon dia de l’any 2011, els Estats membres de la Unesco declararien la ràdio com a activitat i servei social essencial, i aquesta iniciativa seria adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a l’any següent, declarant la commemoració cada 13 de febrer de l’anomenat Dia Mundial de la Ràdio. Atesa la influència i el reconeixement arreu del món d’aquest mitjà de comunicació, l’esmentada Unesco ve recordant als seus associats la celebració de l’efemèride, que enguany a més a més ha estat anomenada com «La ràdio i la confiança».

Les ones fan arribar a tots el punts del planeta informació, entreteniment, música i altres serveis, i en un món actual dominat per internet i els seus mitjans informatius, la ràdio roman tan potent i estimada com sempre ho ha estat, considerada com un servei gratuït i a l’abast de tota mena d’oients, fins al punt que es podria assegurar que ningú d’aquests en resta indiferent o exclòs.

Per altra banda, val la pena recordar que l’any 1925 es creà una singular xarxa de radiotelegrafistes que uniria el món sencer, tractant-se tal organització d’una activitat practicada per aficionats i a manera d’esbarjo particularment, per bé que alhora i històricament, les seves connexions han aportat a la societat molts bons serveis, especialment en situacions de catàstrofes naturals i d’altres contingències. El seus practicants majoritàriament confirmen qualsevol connexió mitjançant la tramesa postal d’una targeta de disseny artesanal on hi faciliten les dades al contacte en qüestió, no important les distàncies, les cultures, ni les dificultats de l’idioma.

Sota la reglamentació i l’abonament d’una petita taxa d’usuari als serveis telegràfics de cada país, aquesta gran afició per la ràdio compta amb un associacionisme internacional, IARU, que celebra el seu dia mundial el 18 d’abril, i que efectivament ha anat baixant l’activitat en els darrers anys per causa del predomini d’internet i les seves xarxes socials.

Pel que fa a les emissores de ràdio pròpiament públiques, tant de rang comercial com institucional, en els darrers temps aquesta activitat ha agafat una embranzida espectacular, amb un sense fi de municipis que disposen de la seva ràdio pròpia i de proximitat, que complementen les més conegudes de tota la vida.

Reproduïm una imatge d’una emissora de referència i propera, l’andorrana; el vaixell de Ràdio London, model d’emissions des d’aigües internacionals; i un segell britànic dedicat al precursor, l’italià Marconi.