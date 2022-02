En un dels fragments del llibre s’hi pot llegir: «El GEiEG té la sort de comptar amb una impressionant col·lecció de milers de fotografies procedents dels arxius de l’entitat i d’arxius públics i particulars i dels mitjans comunicació que recullen cent anys d’història. Mirar aquestes fotografies, captades per fotògrafs de tota mena, aficionats, membres de l’entitat, professionals, fotoperiodistes i freelance, esdevé una autèntica experiència de (re)construcció de memòria i possibilita recuperar moments de tota mena, alegries i victòries, complicacions i derrotes, esdeveniments impactants i un llarg etcètera de fets i situacions. Des d’un punt de vista històric i sociològic, la compilació ajuda a copsar una mica més la importància i el paper d’aquesta entitat cultural i esportiva en la història de Girona a partir dels anys vint del segle XX». 100 anys en imatges, 1919-2019 es va publicar el desembre passat com un més dels actes organitzats per commemorar uns primers cent anys de vida de l’entitat marcats primer pel Glòria i tot seguit pel coronavirus. És obra de Toni Iglésies i ha comptat amb la col·laboració de Jordi Grau, Joan Boadas, i les seccions esportives i culturals del GEiEG, a més de socis i sòcies destacats de l’entitat. Les imatges amb les quals compta el llibre han estat escollides dels arxius dels principals diaris gironins, els arxius de fotògrafs professionals i amateurs, i de les seccions del GEiEG. Gairebé sempre, sota l’empara de l’Arxiu Municipal de Girona. «Hem resumit la història del GEiEG en 850 fotografies», diu cofoi el president Francesc Cayuela.

Aquest llibre completa la trilogia de llibres projectada per celebrar el centenari del Grup, com diu Cayuela, enceta «la biblioteca» del Grup. Acompanya d’altres obres com El GEiEG i Girona. Girona i el GEiEG, Una història de 100 anys, 1919-2019, de Joaquim Nadal, Lluís-Esteve Casellas, Josep Clara, Josep Maria Fonalleras i Rosa Maria Gil, i Art Contemporani a Girona, 1994-2019 de Maria Lluïsa Faxedas i Pere Parramon. Hi ha, per tant, «una visió global de club, després una aportació cultural i artística a la ciutat, i ara una història gràfica del Grup. I és també un homenatge a tots els fotògrafs, professionals i amateurs, que han retratat aquest viatge centenari», apunta el dirigent. Així ho testimonia la plèiade de grans fotògrafs que hi discorren, amb un tall biogràfic de cadascun d’ells al final de tot: Joaquim Curbet, Joan Masó, Ernest Gusinyer, Salvador Crescenti, Narcís Sans, Eddy Kelele, Jordi S. Carrera, Manel Lladó, Martí Massafont, Pablo Garcia «Pablito», Dani Duch, Pep Iglésias, Valentí Fargnoli, i molts d’altres, han fotografiat el GEiEG, que és tot allò que el seu dia a dia ofereix: competicions esportives, activitats socioculturals, conferències i un llarg etcèrtera.

procÉs de selecció

Inicialment l’obra s’havia de titular 100 anys en 100 imatges «però era impossible, no em fèiem prou», relata Francesc Cayuela. Això va obligar a ampliar el ventall i també a extremar el procés de selecció de les fotografies. Finalment en van ser 850 les escollides, quedant un treball «molt ben estructurat» de 400 pàgines.

No serà aquesta la darrera activitat de commemoració d’un Centenari que el propi Cayuela admet que, per les circumstàncies, «hem estirat com un xiclet perquè ara ja tenim 102 anys». Fa dos anys, per tant, que la celebració va quedar marcada i trencada, abruptament, primer pels efectes destructius del temporal Gloria a Sant Ponç i, tot seguit, per la pandèmia. «Ara falta que acabem de tancar de manera digne el Centenari, i en les pròximes setmanes hem d’anar acabant de perfilar dates i les últimes activitats», destaca el president Cayuela. Falta un acte central d’homenatge a tota la gent que ha format del Grup, alguna proposta cultural i la idea és allargar-ho fins a mitjans d’aquest any el calendari d’activitats.

«La memòria històrica que recupera la fotografia té valor tant per la imatge que reprodueix com pel missatge que ofereix, per això aquesta memòria col·lectiva directament vinculada al Grup esdevé un testimoni i un retrat visual decisiu per poder resseguir la vinculació social, esportiva i cultural de l’entitat amb la ciutat de Girona al llarg de cent anys d’història. De fet, els inicis del segle XX experimenten una autèntica revolució quan arriben a l’abast dels fotògrafs les primeres càmeres fotogràfiques, que fan possible la captura d’imatges i l’experimentació tècnica, per bé que inicialment l’objectiu era bàsicament –i així ho testimonien també les imatges del GEiEG– documentar les activitats, a través d’una expressió artística més aviat escassa. La fotografia es limitava a captar el moment, a transcriure’l literalment», es pot llegir en un altre dels passatges de l’obra.

El recull d’imatges permet repassar grans fites del Grup. Des dels pioners de l’hoquei patins, fins als èxits d’atletes com Mayoral, Turón, Casadellà, Granados i Pibernat. De l’històric ascens de l’equip d’handbol a la Divisió d’Honor el 1982, al paper del rugbi, on el GEiEG també va ser pioner d’importar-lo a la ciutat de Girona. S’hi fa referència a l’aixecador olímpic Sant Martínez, a les activitats socioculturals organitzades com la clàssica Pujada als Àngels, o d’altres activitats. Hi apareixen els diferents presidents, socis, es recorda l’èxit de la generació de bàsquet femení que va guanyar el Campionat d’Espanya júnior el 1990. Fites de ciutat, perquè com exposava Joaquim Nadal en la primera obra del Centenari, El GEiEG i Girona, Girona i el GEiEG, les dues són ànimes bessones. I que han servit per projectar novament el club, acostant-lo als focus mediàtics. «La nostra idea era aprofitar el Centenari per això, per donar-nos visibilitat. Fa 100 anys que som aquí, però perquè tinguin sentit hem de mirar també endavant i rellançar el GEiEG. Hem explicat el què hem fet i el que ens queda per fer. Hem rellançar la marca», indica el dirigent grupista. Perquè «durant molts anys a la ciutat l’administració no responia i nosaltres hem estat aquí al servei dels gironins, per fer esport, activitats socials i culturals, etcètera».

procÉs de RECUPERACIÓ

«Tenim una dèbil salut de ferro», sol subratllar el president grupista per definir la situació del club després de dos anys tant complicats. S’estan refent. Però reclama que se’ls tingui en compte per la seva «singularitat i base popular, no tenim afany de lucre i la nostra funció social és absoluta i necessària». L’objectiu és arribar a les xifres que movien abans del coronavirus. Hi ha hagut davallada de socis, que mica en mica es va recuperant, i el pressupost d’aquest any volta els 5 milions. Entre els projectes de futur n’hi ha un de molt clar: remodelar l’estadi d’atletisme de Palau, que té sobretot molt malmés el sòl. A més també contemplarien actuar també a la grada, sempre que s’aconsegueixi la col·laboració econòmica de la Generalitat. «Tenim una secció molt potent i no es pot deixar perdre, a més l’estadi té un emplaçament únic», va recordar Cayuela.

El GEiEG abans de la pandèmia movia 2.300 fitxes federatives, de les quals gairebé la meitat eren femenines. Després hi ha uns 6.000 socis que fan esport social, anant per exemple, a la piscina, al gimnàs... Cayuela reitera que són «un referent» i posa en valor l’esport femení, que ha tocat categories d’elit darrerament en rugbi, waterpolo i bàsquet. «Seguim sent actius, amb ambició, i ganes de poder escriure cent anys més d’història a Girona», tanca el dirigent del GEiEG.