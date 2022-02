Pinta murals, quadres i fa algun taller o classe, desde fa uns vuit anys. De jove sempre anava amb la maleta plena de retoladors i dibuixava en qualsevol espai llis que trobava. Va anar evolucionant a la recerca de formats de gran tamany.

Pinta des dels 13 anys . En un taller de graffitis d’un esplai se li va encendre l’espurna. Va anar a una l’escola d’art per formar-me i lluitar per arribar fins on està a l’actualitat. Fa tallers per a joves amb problemes d’inclusió.

Educador social, muralista, pintor i rebel. Considera que tot es pot debatre i qüestionar. Les seves obres geomètriques juguen sempre amb els colors i elements de l’entorn. Posa en valor tant la vessant educadora com l’artística.