«El consum de vi de xerès està sent excepcional»

Comença a remuntar el vol el sector del vi? A mesura que van eliminant-se les restriccions, torna amb força la disposició a consumir. En aquests moments l’escenari general és de creixement, amb nivells de consum equiparables ja als del 2019.

En el pitjor de la pandèmia, el tancament del canal Horeca va fer molt de mal al sector. El 2020 va ser un any molt dur. al mercat espanyol vam patir molt perquè la nostra exposició a l’hostaleria és entorn del 70%. No obstant això, al Regne Unit, on estem més focalitzats en l’alimentació, en els grans supermercats, vam arribar fins i tot a créixer el 2020. Comptar amb el 73% de la facturació fora d’Espanya, al costat d’una reacció àgil dels nostres equips, va fer que els nostres ingressos caiguessin només un 9,8% i que ens mantinguéssim en resultats positius.

Sorprèn el comportament del vi de xerès. El xerès es va comportar excepcionalment bé, sí. Van confluir dues circumstàncies: el ressorgir de la categoria, que ja estàvem sentint abans de la pandèmia, i el fet que es va passar molt de temps a casa, la qual cosa va afavorir el seu consum especialment en mercats com el britànic, però també en l’espanyol. És una categoria en la qual ja estem per sobre del 2019, l’any previ a la crisi.

L’augment del consum a la llar no va compensar la caiguda de les vendes en restaurants i hotels... Depèn de cada mercat. En el nostre cas i a Espanya, amb un 70% de vendes en hostaleria, per molt que creixés l’alimentació era pràcticament impossible que es compensés la caiguda en aquest canal.

I per categories? El confinament va afavorir més els vins, potser perquè va ser habitual compartir en família una ampolla per alegrar la vida en aquesta etapa tan complicada. No obstant això, les begudes espirituoses es van consumir menys. I els espumosos, més vinculats a la celebració, també van patir.

2021, millor... L’any 2021 s’ha vist afectat per les onades de contagi i per altres dificultats com el cost de les matèries primeres i l’energia, que ha pujat molt. També pels colls d’ampolla en els nolis internacionals, que han retardat les exportacions. Però, malgrat aquestes dificultats, el comportament de les nostres marques ha estat molt positiu; han crescut pràcticament en tots els mercats, amb l’única excepció d’Àsia, on les restriccions han estat més dures i prolongades. El nostre marge d’explotació va créixer un 28% enfront de l’exercici anterior, amb el que ja veiem l’activitat en franca recuperació.

L’exportació és capital en el model de negoci de González Byass... Sí. Som presents en 110 països i, en línies generals, l’exportació s’està comportant bé. Una part de la nostra facturació exterior està en els mercats on tenim comercialitzadores i distribució pròpies, com són el Regne Unit, els Estats Units i Mèxic, a més d’Espanya, per descomptat. Per categoria de producte no sols estem per sobre del 2019 en els vins de xerès, sinó també en altres vins com Pedro Domecq, Pazos de Lusco o Dominio Fournier. També en els licors premium.

El 2016 compren Veramonte a Xile, i el 2017, Pedro Domecq a Mèxic. Aposten fort per aquests dos països... La decisió d’invertir en cellers fora d’Espanya respon al fet que, d’una banda, volíem enriquir el nostre portfoli de marques amb orígens complementaris en un mercat cada dia més global i, d’altra banda, buscàvem massa crítica que ens ajudés a muntar distribuïdores en mercats que considerem estratègics. La compra de Veramonte, a Xile, també ens ajuda a reforçar González Byass USA, que havia començat dos anys abans com a empresa comercialitzadora. A Mèxic ja teníem una petita distribuïdora perquè crèiem que era un mercat amb potencial, però l’adquisició de Pedro Domecq ens ha convertit en la cinquena comercialitzadora de begudes d’aquest país.

Algun país en el qual considerin que poden créixer en el futur? La globalització ha fet possible que els distribuïdors tinguin moltíssimes marques i opcions. Això és el que ens va portar a muntar distribució pròpia en altres mercats. I n’hi ha alguns com Alemanya, Rússia, Polònia, el Brasil, el Canadà, la Xina o el Japó, que veiem molt interessants, però que encara no tenen la massa crítica, el volum, que justifiqui tenir-hi una estructura de persones. Són mercats prioritaris per a González Byass i on no descartem algun dia muntar una estructura pròpia.

Unes vegades González Byass creix creant cellers, com Finca Constancia a Toledo, però altres és creixement inorgànic… El nostre objectiu era ser presents en les principals denominacions d’origen espanyoles per construir un portfoli de marques i orígens representatiu de la diversitat enològica del nostre país, que és àmplia i rica. I aquest objectiu l’hem anat cobrint a poc a poc. Unes vegades amb creixement orgànic, és a dir, partint de zero, i altres, comprant marques ja establertes. En uns casos hem trobat oportunitats d’inversió, com a Viñas del Vero, Pazos de Lusco o Dominio Fournier; i en uns altres, no es donava l’oportunitat i hem començat de zero, com a Finca Moncloa o Beronia Rueda.

Hi haurà una retallada important en la producció de vi a Espanya, França i Itàlia… quines conseqüències pot tenir? La collita del 2021 a l’hemisferi nord ha estat molt curta. A l’hemisferi sud ha estat més alta. Si mirem al conjunt, globalment, la producció ha caigut un 4,5% el 2021 després d’haver descendit pràcticament el mateix l’any anterior. A nivell de producció global, hem passat de 275 milions d’hectolitres a 262, i d’aquí a 250 milions. I a Espanya, França i Itàlia, que són els tres grans productors -superen el 50% de la producció mundial-, les caigudes han estat més grans. A Espanya, el 2021, ha caigut un 14%; a Itàlia, un 9%, i a França, un 27%. És una caiguda molt important…

…que afecta el preu del raïm. L’escassetat provoca immediatament pujades de preus perquè quan es publiquen aquestes notícies hi ha inquietud de si hi haurà subministrament suficient per a la demanda. Però en les nostres denominacions d’origen no hi ha hagut grans canvis. Amb l’excepció potser de Rias Baixas, on més per una demanda creixent que per una producció baixa, els preus han augmentat. Enguany s’ha pagat a més de dos euros el quilo de raïm.

I repercuteix en el preu del vi, no? El preu del raïm és una proporció del producte final i, en la mesura en què puja, acaba repercutint, sí. El que passa és que quan són vins de guarda, vins de criança en fusta, l’efecte no és immediat. Acostuma a haver-hi un decalatge i es pot diluir.

I les raons de la caiguda de la producció… meteorològiques? Gelades de primavera en alguns llocs, pluges, tempestes de calamarsa, l’oídium a l’estiu.

Creix o decreix el consum de vi a Espanya? Bevem més o menys vi que abans? A Espanya el consum de vi, en volum, ve decreixent des dels anys 80. Encara que, en part, s’ha anat compensant perquè cada vegada es consumeix vi amb més qualitat. No obstant això, a partir del 2016 va haver-hi una inversió d’aquesta tendència i va començar a créixer lleugerament el consum a Espanya. De sobte va arribar la pandèmia, el 2020, i aquella tendència es va frenar de manera abrupta, però el 2021 comencem ja a veure, una altra vegada, la recuperació i confiem que puguem mantenir aquesta línia de creixement iniciada fa sis anys.

Com s’adapta una empresa de gairebé dos segles al món digital? Fa cinc anys vam decidir que calia fer un esforç en el digital per comunicar-nos millor amb els consumidors, atenent els seus interessos. L’e-commerce en el sector del vi ha crescut molt durant la pandèmia. A la Unió Europea representa el 7%; al Regne Unit, el 10%; a Llatinoamèrica, el 12%. Comença a ser un canal de compres rellevant. I la gent l’utilitza per informar-se, encara que després acabi comprant per un altre canal. És un aparador fonamental. La nostra comunicació, abans de la pandèmia, era un 30% en línia i ara és un 60%-70%.

Què fan per ajudar en la lluita contra el canvi climàtic? Quan vam conèixer els informes del Panell Internacional del Canvi Climàtic vam comprendre que calia actuar. Predeien que zones que portaven elaborant vins milers d’anys podien deixar de ser aptes en un termini de 50 anys. Llavors el 2014 vam llançar la iniciativa «5+5 Cuidando el Planeta», en referència a les mesures que venim prenent les cinc primeres generacions -jo pertanyo a la cinquena generació- per permetre que les cinc que venen al darrere puguin continuar amb l’activitat. Vam començar a mesurar la petjada de carboni per reduir-la i vam començar a treballar en una sèrie de camps: consum d’energia, ús d’energia renovable, consum d’aigua, emissió de residus, agricultura sostenible, ecodisseny i treball amb proveïdors.

I estan avançant? Sens dubte. Hem reduït la petjada de carboni en els últims anys i tenim l’objectiu de reduir les emissions un 55% el 2030. Avui dia comptem amb sis energies renovables dins de l’empresa: solar, eòlica, fotovoltaica, geotèrmia, calderes de biomassa i hidrogen verd. Ara estem acabant el muntatge de deu parcs fotovoltaics entre Espanya i Mèxic, que cobriran pràcticament un terç del consum d’energia elèctrica que requereixen els nostres cellers.

I l’enoturisme va a més… És estratègic per a la companyia. Ens visiten 300.000 persones a l’any. Vam començar aquí, a Jerez, el 1992, i volem portar l’experiència acumulada a tots els nostres cellers.

La innovació és clau, en quines novetats treballen ara? Sempre estem treballant en noves begudes per elevar el potencial de cada celler. Acabem de presentar a Mèxic una ginebra feta a Oaxaca, amb notes d’atzavara, que li donen un toc mexicà en un mercat local molt important per a nosaltres. Després treballem en diverses línies: nous vins orgànics (el 25% de les nostres vinyes són orgàniques); vins baixos en alcohol o en calories, i formats versàtils, com Croft Twist, que es fabrica en ampolla i en llauna. També innovem en gamma alta. Finca Moncloa, per exemple, acaba de presentar fa uns dies un monovarietal de Tintilla de Rota.

Cap a on es dirigeix González Byass? Quines metes persegueix? Volem ser una companyia referent a nivell global en el sector de vins i spirits. Busquem que un major nombre de marques nostres tinguin una presència global. Avui dia, Tío Pepe, Beronia i The London Nº1 són les que més presència tenen. I volem incrementar les vendes de les nostres gammes altes en un 40% d’aquí al 2024.