Medalla d’Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. És un vi negre jove de color vermell porpra molt atractiu. Aroma neta amb records a la fruita negra madura i fruites de bosc. Notes de flors seques i espècies que li aporta la varietat de raïm Mandó, que forma part del cupatge que presenta el celler juntament amb Cabernet Sauvignon i una part de Sumoll. És una explosió de fruita madura dins l’ampolla. En boca és suau i sedós, amb un fàcil recorregut. Les varietats citades, Mandó i Sumoll, suavitzen l’estructura de la Cabernet Sauvignon, que li confereix cos i elegància. El resultat és un vi amb molt d’extracte, amb predomini de les notes saboroses i sensacions etèries. La frescor àcida de la Sumoll i les notes especiades de la Mandó, es combinen perfectament amb l’elegància de la Cabernet Sauvignon, tant ben adaptada al Pla de Bages. Un vi jove que reivindica una alta gamma dins de la seva estricta joventut. Raïms veremats a mà, amb refrigeració durant tota una nit a 4º C per conservar les aromes primàries pròpies del raïm. Fermentació a 25º C amb feina de «pigeage» i maceració amb les pells de 6 a 8 dies per aconseguir aroma i color. Recomanat per a plats de carn guisada i salsada que combinen molt bé amb la dolçor del vi.

El celler elaborador: Can Serra, dels Exibis Viticultors, situats a Navàs, en el cor del Pla de Bages, té les seves vinyes a 500 metres d’alçada, en una zona de terrasses, sòl d’argila i calcari amb una pluviometria de 450 mm. a l’any. Certificació ecològica amb aplicació de preparats biodinàmics. Segons expressa la contraetiqueta de l’ampolla, «Exibis És un vi directe. La riquesa de la nostra fruita es mostra nítida a traves de la plenitud i frescor del Bages, fent excepcional allò que és simple». També elaboren vins negres amb criança de molt bona qualitat. Habitualment participen al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi, amb molt bones puntuacions. Any: 2020 D.O.: Pla de Bages Raïm: Mandó, Cabernet Sauvignon i Sumoll Graduació: 14,5º Preu aproximat: 10 €