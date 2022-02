Després de llegir la nota, la va cremar. Convenia no deixar rastre. Si algú mal intencionat trobava un paper com aquell al seu despatx, tindria problemes. I el pitjor de tot seria que ja no es podria moure per la ciutat amb la tranquil·litat que ho feia per ajudar a la causa.

Francesc Castanys Solà va néixer a Olot el 1810. Després de fer els primers estudis a la seva localitat natal, va passar pel Seminari del Collell i posteriorment per la universitat de Cervera, on va cursar la carrera de dret. Com a advocat va exercir a Barcelona. Des de la capital catalana va col·laborar amb alguns dels diaris ideològicament avançats de l’època com El Constitucional, que s’editava a Madrid. També es va implicar en política i va resultar elegit diputat al Congrés com a representat de la circumscripció de Girona el 27 de març de 1841. Va mantenir l’escó fins el gener de 1843, quan va abandonar l’hemicicle. Eren temps convulsos en la política espanyola i el tarannà centralista dels dirigents de Madrid no agradava a tothom. A Catalunya va generar diverses revoltes i, fins i tot, bombardejos contra la població civil de Barcelona el 1842. L’any següent va esclatar una revolució de caire federalista anomenada Jamància. Els seus dirigents van constituir la Junta Suprema Provincial de Barcelona. Segons va explicar la historiadora Àngels Solà en un article publicat a la revista Vitrina el 1990, Castanys hi va estar implicat de manera secreta. Això no va evitar que, quan el govern central va reprimir la revolta, l’advocat olotí s’hagués d’exiliar. Va tornar a Catalunya el 1848 però es mantingué allunyat de la primera línia de l’activitat política. Va preferir dedicar-se a la docència a la facultat de dret de la Universitat de Barcelona. Tot i això, sembla que per discrepàncies ideològiques amb els responsables de la UB, va acabar essent expulsat. El maig de 1859 va ser nomenat catedràtic de l’assignatura Elements del Dret Mercantil i Penal de la Universitat de Salamanca. Es va instal·lar a la ciutat castellana el juny, quan va prendre possessió del càrrec. Malauradament, però, el 7 de setembre de 1859 va patir un vessament cerebral i va morir. Aleshores tenia quaranta nou anys. Francesc Castanys Solà és un clar exemple d’aquella mena de personatges secundaris de la nostra història que hauríem de conèixer amb molt més detall, perquè això ens permetria tenir molta més informació de com va ser el segle XIX català; una època en la qual ja existien moltes de les tensions polítiques i territorials que continuem arrossegant al segle XXI sense que siguem capaços de resoldre-les.