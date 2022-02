La vida (digital) és un carnaval

El carnestoltes era un temps d’inversió, de pèrdua, de suspensió de la vida ordinària. El poder permetia quatre dies de mascarada, per tornar després a l’ordre de les coses. Però l’establishment digital va donant puntades de peu al cul d’aquesta lògica: la política, l’economia, la informació, la mateixa naturalesa humana s’han carnavalitzat. «Assistim a un procés d’emmascarament de la realitat material i biològica -observa el politòleg Enric Luján, fundador de Críptica, associació de defensa de la privadesa a internet-. Hem muntat un món basat en el distanciament radical del que som i se’ns dóna».

Al darrere, l’aliança entre les finances globals i Silicon Valley avança, amb el nostre consentiment -ningú se separa més de dos metres de l’smartphone- en la conquesta dels cossos i les idees. A continuació es fa un repàs de les cinc grans màscares de la realitat identificades per sociòlegs, poltòlegs i experts en comunicació:

Màscara número 1:

La política com a «mem»

El culebró del PP, amb els mariachis a la porta de Gènova 13 entonant el Canta y no llores, és carnavalesc. «Hem presenciat atònits un espectacle en què no sabem què s’està ventilant realment -posa com a exemple el catedràtic de Comunicació Audiovisual de la Complutense Rafael Rodríguez Tranche, autor de La máscara sobre la realidad-. El punt de partida (una acusació de corrupció) ha quedat desdibuixat. Ni els fets ni les causes no semblen interessar». Fins i tot el mateix Pablo Casado ha dit (i no és desgavellat): «No entenc res del que està passant».

És un exemple de la «memtització de la política», explica Enric Luján. La cosa pública apareix com una barreja informe de lemes en bucle i vòmit hater. Un estudi encarregat el 2018 per Twitter va dictaminar que els continguts irats circulen en xarxes tres vegades més ràpid que els reposats. De manera que, «l’entorn digital, amb el model de negoci que hi ha al darrere, afavoreix els discursos populistes, simplistes i incendiaris de les dretes», assenyala la sociòloga Liliana Arroyo, investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’Esade.

Ho va aprofitar Steve Bannon, l’estrateg en cap de Donald Trump, que des del seu pòdcast Bannon’s War Room (un dels més populars d’Apple) va atiar l’assalt al Capitoli del gener del 2021 i segueix abocant gasolina a la guerra total contra el sistema democràtic . O la campanya de desinformació de la invasió d’Ucraïna, amb vídeos virals de soldats parlant polonès i mirant de sabotejar tancs russos que, un cop analitzats, han resultat un mix d’un avenç de tropes actual i un exercici militar finlandès del 2010.

Màscara número 2:

La postveritat

Guy Debord va avisar el 1989 que el que apareixia als mitjans de comunicació era mentida, tret que ho veiessis «amb els teus propis ulls». El filòsof parisenc aquí es va equivocar. A la societat on tot s’ha de veure, on res no es pot amagar, tot s’interfereix i confon. «No arribem a conèixer la realitat perquè ni tan sols ens posem d’acord en què és veritat i què és mentida», subratlla Rodríguez-Tranche.

El disseny probullshit present als algoritmes de Google, Facebook i Twitter ha esborrat la jerarquia informativa. Els mitjans no filtren, competeixen al mercat salvatge de l’atenció. De manera que una topada de pati de col·legi en un partit és més tema de conversa als mitjans que la guerra de Síria -«per primera vegada assistim al desenteniment d’una guerra que encara continua activa», es lamenta Rodríguez-Tranche- o, fins fa dues setmanes, la guerra de Putin (els corresponsals al terreny confessaven divendres que no ho van veure venir). «Tenim problemes per interpretar la realitat perquè no sabem quins són els temes que criden l’atenció de l’opinió pública i quins són importats», coincideix Enric Luján, que assenyala que les fake news són el resultat de campanyes de creació d’opinió pública.

Màscara número 3:

Els «influencers»

«La imposició de les vides perfectes a les xarxes és una de les violències més dolces que ens exercim», apunta Liliana Arroyo, autora de Tú no eres tu selfie. Animen la rua influencers en cap com Kim Kardashian, Bella Hadid o Kendall Jenner, que s’encomanen «als filtres, el botox i la cirurgia, conscients que el seu rostre és en realitat el seu suculent pla de negocis», recorda la periodista novaiorquesa Jia Tolentino. Seguir la comparsa -YouTube, Facebook i Instagram sumen 6.300 milions d’usuaris- passa per reescriure els cossos i reorganitzar les cares a cop de filtre i bisturí segons l’engagement. «Això suposa abstreure’s del teu cos, de la teva condició de ser finit, per adquirir una personalitat fàustica, on l’únic que importa és créixer en termes d’impacte», anota Enric Luján, que alerta del desgavellat augment de personalitats addictives i depressives, fins i tot entre els mateixos influencers («Al Rubius se’l va menjar literalment la seva màscara»).

De formatejar el marc mental se n’encarreguen altres gurus, com Ibai Llanos, els directes del qual a Twitch (a Amazon) tenen 9,5 milions d’incondicionals. Ekaitz Cancela, autor de Despertar del sueño tecnològico, assenyala que el streamer basc és com «el canari a la mina de carbó de les futures estratègies de monetització del contingut digital». Des de la soledat de la seva habitació, «testa les formes de subjectivitat requerides perquè els seguidors no utilitzin les tecnologies de manera transformadora».

La dominació es completa, insisteix el filòsof Byung-Chul Han, en el moment en què es presenta com a llibertat (i llibertat pot ser, segons Ayuso, «anar a prendre una canya en una terrassa» quan morien 2.000 persones per covid). «Oferim sacrificialment aspectes de la intimitat, que alhora ens fan més fràgils», afegeix Rodríguez-Tranche.

Màscara número 4:

El control biomètric

La tecnologia ha aconseguit la fantasia de la policia i de la criminologia: que l’individu no pugui ser invisible. Hem passat de la màscara ritual del Neolític al passamuntanyes de les Pussy Riot, de l’antifaç del segle XVII a la socorreguda careta de V de Vendetta com a garants de l’anonimat (i la dissidència) -els repassa l’exposició del CCCB La màscara mai no menteix, comissariada per Servando Rocha-, fins que els software de control biomètric, que han ficat el turbo durant la imposició de la màscara quirúrgica anticovid, esbrinen l’historial clínic o les aptituds per entrar en una plantilla amb la informació de l’iris i la retina.

Màscara número 5:

El metavers

El metavers, el next big thing del món digital, es promociona com el domini d’internet on els avatars animats del nostre jo físic podran fer virtualment compres, jocs, esports i viatges. Mentre Mark Zuckerberg jura que «serà bo per a la política, la cultura, la societat i el planeta, perquè fent-ho tot des de casa, contaminarem menys», els primers experiments repliquen els assetjaments, els insults i la inseguretat per als avatars femenins. «La meva preocupació no és realitat versus virtualitat –assenyala Liliana Arroyo–, sinó com de vulnerables ens farà en el moment en què els nostres sentits estiguin immersos en un entorn que no controlarem».

En un futur proper, aventura Luján, «l’univers serà brutalment alternatiu, amb béns posicionals (pagats amb criptomonedes); no suportem estar en la nostra condició d’éssers que emmalaltim i morim». L’aspiració no és nova, recorda. A finals dels anys 50, Hanna Arendt va assenyalar a La condició humana que el llançament de l’Sputnik va representar la voluntat d’escapar de la Terra com si fos una presó. Només que el multimilionari Elon Musk, el fundador de Tesla i PayPal, ho ha aconseguit i porta amb orgull cridaner la màscara de conqueridor de l’espai.

Arribarà la Pasqua

Pot semblar que aquest conjunt de màscares configuren una gàbia distòpica de la qual no en podrem sortir. Però no. «Estem en una primera etapa en la qual hem estat seduïts per l’encant que tenen els serveis digitals –observa Rodríguez Tranche–. Quan veiem tot allò que donem a compte es crearan formes de resistència».

De moment, activistes com Leonardo Selvaggio, un artista de Chicago, ha comercialitzat per 200 dòlars la màscara hiperrealista per burlar-ne el reconeixement facial; agafa tracció l’ús de les VPN i Tor, eines per burlar el control a internet, i algunes administracions formulen amb timidesa lleis que protegeixin la privadesa de les dades i el dret a la desconnexió.

«La subversió del futur passarà pels que no vulguin migrar a l’univers emmascarat del metavers», aventura Luján. «Es crearan dues faccions i no precisament determinades per la classe». Mentre això no arriba, la millor disfressa per a aquest carnestoltes és sortir al carrer a pèl, sense l’smartphone. Lliures de selfis i stories. Enfront de la hipervisibilitat, la clandestinitat i el misteri.