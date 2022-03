«El consum de pipes es va disparar en pandèmia a nivells mai vistos»

Va créixer el consum de pipes en allò més dur de la pandèmia... A nivells que no havíem vist mai. La gent es va quedar a casa a veure sèries de televisió, i es va disparar el consum de Pipes G i Piponazo.

Quant va créixer aquest consum? El 2020 la categoria va augmentar un 18% a Grefusa, vam créixer en quota de mercat i les pipes van arribar a representar el 38% de les nostres vendes.

I l’any passat es va tornar a les xifres habituals, no? No. El 2020 vam aconseguir set milions d’euros per sobre del que havíem planificat. I la veritat és que el 2021 la xifra ha estat pròxima, la qual cosa indica que gran part del consum de pipes s’ha quedat. És un dels aliments que més plaer proporciona en el món per menys diners.

Quina quota de mercat acaparen en el segment de pipes? Superem el 30% de quota de mercat amb marca. Mirem sempre d’aportar innovació i diferenciació. Amb Piponazo hem estat els primers a crear pipes de major qualitat per a adults, i amb Pipas G vam ser els primers a treure sabors com Tijuana, intentant arribar al consumidor més jove. Va ser una bomba. Som líders en la categoria.

I en blat de moro? En blat de moro som més líders encara. Tenim una quota pròxima al 50%. El blat de moro fregit és una cosa molt tradicional a Espanya, però abans era molt dur i la gent, quan es feia gran, abandonava el seu consum perquè perillava la dentadura. Amb la marca MisterCorn, gràcies a una matèria primera i un procés diferents, traiem el blat de moro més tendre i cruixent del mercat, i hem ampliat la base i l’edat dels consumidors.

Molt perjudicat en aquesta crisi el petit comerç, que és clau en el seu model de negoci... Sí. El nostre canal principal és el «canal impuls», el del petit comerç, que va ser el que es va veure més afectat: quioscos, fleques, alimentació tradicional no organitzada, etc. Sempre reclamem per a ells l’ajuda de l’administració perquè són els que més han sofert i no tenen capacitat d’alçar la veu, no tenen associacions i són petites empreses familiars. És un canal que el 2020 va arribar a decréixer un 30%. Nosaltres vam créixer molt en el canal alimentació, en retail, però no va arribar a compensar-ho.

Com evoluciona la facturació global de Grefusa? Venim creixent. El 2018 va ser de 117,5 milions; el 2019, 130,5 milions; el 2020 ens vam quedar en 129. I estic convençut que el 2021, que estem tancant ara, superarem àmpliament els 130 milions. Posem al mercat 300 milions de bosses dels nostres productes a l’any.

Quin pes tenen les diferents categories en el quadre de vendes? El que més venem és pipes, snacks, blat de moro i aperitius saludables, per aquest ordre. Encara que nosaltres, més que de categories, preferim parlar de marques. Hem fet un esforç de concentració de marques i a Espanya en tenim ara bàsicament tres: Grefusa, amb els snacks i les pipes; MisterCorn, amb el blat de moro i les mescles amb fruita seca, i Snatt’s, que és el snacking saludable per a aquells que volen cuidar-se sense renunciar al plaer del millor sabor.

Què ha de dir Grefusa als que no estiguin convençuts que es tracta d’aliments saludables? Els dic que tant els cereals com la fruita seca, que són les nostres matèries primeres principals, es troben en la base de la piràmide d’alimentació i es recomana el seu consum freqüent. A més d’utilitzar els millors ingredients, els processem el mínim possible perquè perfectament puguin formar part d’una dieta equilibrada. Tenim un compromís nutricional amb el consumidor.

Vostès ja no utilitzen oli de palma... Des de fa 20 anys. Un dia em van dir que l’oli de palma no era saludable i, automàticament, vam decidir eliminar-lo de tots els nostres productes. Va caldre canviar tots els processos, i fins i tot vam deixar de fabricar algun producte perquè no érem capaços d’elaborar-lo amb altres olis més saludables, com el gira-sol, l’oliva o l’alt oleic. El vam fer per consciència que cal fer bé les coses. És el que tenen les empreses familiars, que donem la cara. Grefusa porta el meu cognom -Gregori Furió, s.a. eren els cognoms del meu avi- i som aquí per respondre del que fem i volem fer les coses bé. Ja fa molts anys, a més, que no utilitzem ni conservants ni colorants artificials. A nivell nutrició, no fem res que no donaríem als nostres propis fills.

El 2018 van aconseguir una aliança estratègica amb l’alemanya Intersnack, que és líder europea en snacks i que els està obrint nous horitzons... De la seva mà aspirem a creixements encara més grans. És una empresa familiar en sisena generació que coneixíem des de fa molt temps, que admirem, que té una gran visió a llarg termini i amb la qual ens complementem a nivell de negoci perquè ells són líders a Europa, però no són presents a Espanya, Portugal i Itàlia. Nosaltres som a Espanya i a Portugal, i volem ser a Itàlia.

Són un gegant. Sí. Juguen en una altra lliga. Són líders en les categories més grans (patates fregides, fruita seca noble, tortilla xips) i existeix una complementarietat geogràfica i de producte.

Van adquirir el 25% de Grefusa. Sí. Hem signat una aliança en la qual funcionem com si fóssim part del seu grup. Estem comprant, per exemple, matèries primeres a través d’Intersnack. I ara començarem a vendre a Espanya i Portugal productes d’Intersnack que són líders a Europa, i ells començaran a vendre productes de Grefusa en els mercats europeus. És un acord fantàstic.

M’ha dit abans -no se m’oblida- que volen ser a Itàlia. Quin pla tenen per posicionar-s’hi? Estem en cerca d’adquisició d’una empresa a Itàlia, que és un país, com abans deia, on no hi és Intersnack. No considerem entrar muntant quelcom de zero perquè som conscients que les cultures i els gustos són molt diferents. Volem entrar en el mercat italià sobre la base d’una empresa que ja funcioni i que creixi.

Potser algú llegeix l’entrevista i els truca... Millor. Estarem encantats de parlar-hi. Si ho dic precisament per això (riu). Busquem adquisicions tant a Itàlia com a Espanya perquè volem créixer.

Volen replicar llavors el model de Portugal, un país on han comprat la companyia Frutorra. Això mateix. Quan vam tancar l’aliança amb Intersnack, amb la tranquil·litat que això ens dona, el primer que vam fer va ser adquirir la companyia líder en fruita seca de Portugal, Frutorra, amb el que vam reforçar la nostra complementarietat. Grefusa fa pipes i blat de moro, però no la resta de fruita seca. Hem comprat el 70% de l’empresa, mantenim el soci local i el projecte és clar. A Portugal vendrem snacks que produïm en Grefusa, i aquí vendrem la fruita seca que produeixen a Portugal.

Plans de futur. Alguna categoria en la qual no hi siguin i aspirin a ser-hi? Per descomptat. Arran de l’aliança amb Intersnack, volem disputar una altra lliga. Estàvem en una divisió en la qual jugàvem en categories petites -en les quals som líders- i ara ens atrevirem a entrar en categories més grans.

Es refereix a... Em refereixo a categories en les quals hi ha líders molt potents, multinacionals molt assentades. Ara podem entrar en fruita seca, en patates fregides, en crispetes i en alguns snacks, com tortilla xips. Sols no hi hauríem entrat, però Intersnack és líder en aquestes categories en molts països d’Europa. Tenim el producte, tenim el know-how i tenim les marques.

I per on començaran? Aquest any 2022 entrarem en fruita seca noble, és a dir, cacauets, ametlles, festucs, nous i anacards. Aquests són els que més es venen. Estem ja treballant en noves instal·lacions, nous processos i noves línies de producció que donaran a la llum productes innovadors molt aviat.

Com s’innova en la categoria de fruita seca? Volem fer el mateix que vam fer amb les pipes. Les pipes eren una categoria avorrida, casposa, estava quedant-se antiquada. No estaven de moda. Apareixien snacks amb colors, amb sabors, amb promocions... i nosaltres vam aconseguir revitalitzar el món de les pipes. Pensem que amb la fruita seca passa el mateix. Són una categoria fantàstica, amb un producte molt bo, però creiem que s’hi pot innovar molt.

Alguna altra gamma que vagin a potenciar aviat? L’altra gamma on posarem el focus és, a curt termini, els snacks. Aquí som molt bons. Els snacks tenen una grandària de mercat de més de 600 milions a Espanya, i creiem que podem aconseguir una quota de mercat molt més alta. Tenim productes innovadors que són líders en molts països d’Europa i que llançarem a Espanya amb una garantia total d’èxit.

Al darrere d’aquesta estratègia, hi ha molt I+D... A nivell de producte, crec que som molt innovadors. Ho hem demostrat. Potser ara estem esforçant-nos per tenir menys projectes, però més potents. Abans de la pandèmia veníem desenvolupant un buffer d’uns dos-cents productes nous testats. D’ells, cada any n’acabàvem llançant al mercat entre deu i quinze.

Per llançar deu o quinze productes, en desenvolupen dos-cents? És un esforç innovador tremend. Sempre hem tingut un estoc de projectes que podem valorar, prioritzar i llançar, sí.

Com entén el compromís de Grefusa amb el medi ambient? Nosaltres parlem de «petjada positiva» i aquesta petjada es recolza en quatre pilars: medi ambient, consumidor, societat i persones. Això és el que cada vegada diferencia més a les empreses. Volem deixar als nostres fills un món que sigui millor que el que hem rebut, i els consumidors cada vegada valoren més a les empreses que fan bé les coses. No és una qüestió altruista; el consumidor ens ho exigirà a les empreses i aquest compromís decantarà la balança de la compra. Això ens porta a apostar per la sostenibilitat.

En què es concreta l’aposta? Estem reduint la petjada de carboni, busquem que el plàstic que utilitzem sigui reciclable i que el cartó provingui de fonts sostenibles. Ens hem compromès al fet que en tres anys, el 2025, el 100% dels nostres envasos siguin reciclables. I en dos anys preveiem reduir un 20% el consum d’energia. Apostem per les fonts renovables. De fet, acabem d’invertir més de 600.000 euros en una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum que ens permetrà reduir les emissions en fins a 584 tones de CO₂ a l’any.

Quina meta persegueix Grefusa a futur? Com vol que se’ls reconegui al mercat? Volem ser líders en snacks i fruita seca a Espanya, Portugal i Itàlia i, a més, ser un player rellevant en snacking saludable a tot Europa. Aquest és el nostre objectiu.