Expliquen que la indústria moderna d’aliments congelats es remunta al 1917, quan l’empresari Clarence Birdseye, mentre comerciava amb pells a Labrador (Canadà), va observar que els habitants locals conservaven el peix i la carn frescos deixant que es congelessin a les temperatures de l’Àrtic. La població indígena, els inuit, havia descobert com preservar la frescor i el sabor dels aliments a les més baixes temperatures. Birdseye es va endur amb ell la idea als Estats Units, on va passar anys perfeccionant el procés que ara coneixem com a congelació ràpida, en què cada aliment individual es conserva a temperatures extremadament fredes per obtenir petits vidres de gel i així aconseguir que les cèl·lules dels aliments no es danyin. La resta és història.

Però abans de seguir hem de recordar que la congelació ja existia l’any 3000 a. C. amb els antics xinesos, que usaven cellers de gel per mantenir en bon estat el menjar durant els freds dies de l’hivern i més enllà. Els romans també acostumaven a emmagatzemar aliments en neu comprimida en soterranis aïllats.

Birdseye va arribar a posseir gairebé 300 patents. A més del procés d’aliments congelats, va desenvolupar llums de calor infraroges, un arpó sense retrocés per capturar balenes i un mètode per eliminar l’aigua dels aliments. Uns anys abans de la seva mort, a la dècada dels cinquanta del segle passat, va perfeccionar la fórmula per convertir el residu de canya de sucre triturat en polpa de paper. Era un emprenedor entusiasta i enginyós; el dia que es va fixar com els inuit conservaven els aliments en gel segur que li va venir al capdavant la peripècia tràgica amb la neu d’aquest científic empíric anomenat Francis Bacon.

L’anècdota és coneguda i ha passat a formar part de la història que envolta a la congelació alimentària. Filòsof, jurista, estadista i autor literari, Bacon sostenia que la ciència havia d’utilitzar-se com a eina per al millorament de la humanitat i va propugnar un nou enfocament basat en proves tangibles aconseguides a través de l’experimentació, la recopilació de dades i anàlisi. Per desgràcia, la dedicació a les seves creences finalment va conduir a un experiment que suposadament va causar la seva mort el 9 d’abril de 1626, a la edat de 65 anys.

A principis d’aquell any, Sir Francis Bacon, mentre es movia en el carruatge en un Londres cobert per la neu, va tenir una discussió amb el seu company, el doctor Winterbourne. La causa del desacord era l’escepticisme d’aquest últim sobre la hipòtesi de Bacon que la carn fresca es podia conservar si es congelava. Com explica John Aubrey al seu llibre Brief Lives, tots dos van baixar del carruatge i van entrar a casa d’una dona humil que vivia a Highgate Hill, van comprar una gallina i van fer que aquesta l’esbudellés, i després van emplenar el cos amb neu. El mateix Bacon va ajudar a fer-ho. Després de plomar-la, la va col·locar en una bossa, va introduir una mica més de gel comprimit al seu voltant i va enterrar el cadàver.

Malauradament, segons Aubrey, Bacon va patir un fort refredat. Es va posar tan malalt que no va poder recórrer la distància fins al seu propi allotjament. El van conduir a la casa del comte d’Arundel, al mateix Highgate, on el van ficar en un bon llit escalfat amb una paella. El llit, al no haver-se utilitzat en anys, estava massa humit i Bavon hi va patir un nou refredat. Als tres dies moriria per asfíxia.

La història ha circulat així durant dècades establint una connexió dramàtica entre el refredat de Bacon i els congelats. Hi ha evidències que proven que les condicions climàtiques de Londres no eren en aquelles dates les d’una ciutat nevada, però ningú no pot negar, en canvi, que el senyor Bacon o Cansalada, diguem-ho així per extreure una mica d’humor d’un fet tan desgraciat, no experimentés amb el pollastre congelat de Highgate i la manipulació li produís el malestar que dies després el portaria a la mort enfonsat al llit humit del dolor. Ell mateix tindria l’oportunitat de confirmar en una carta al seu amic absent, Lord Arundel, la causa del malestar en recordar-li que probablement havia tingut la fortuna de Plini el Vell, el savi que es va immolar a Minerva quan es va entossudir a pujar al Vesuvi, que estava en erupció, mirant d’experimentar sobre la conservació i induració dels cossos.

L’altre dia, intentant remenar al congelador a la recerca d’aliments freds democratitzats per l’alentiment del creixement microbià vaig recordar d’aquesta vella història amb tints d’irrealitat de Francis Bacon, aquell reformador de mentalitat liberal que es va oposar obertament als privilegis feudals de la seva època i les persecucions religioses.

Bacon, després d’haver estat nomenat Lord Canceller, va concloure la seva carrera pública entre acusacions de corrupció. A partir d’aquest moment es dedicaria a la ciència, una de les seves grans passions. Intentant buscar-hi una utilitat pràctica, va sucumbir deixant oberta la porta a la congelació del pollastre que potser la humanitat no ha sabut agrair com es mereix. I com se sol dir a la locució italiana, si non è vero, è ben trovato.