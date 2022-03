L’Empordà al centre de l’imperi

Carles Fages de Climent, escriptor figuerenc rellevant, té, més enllà dels poemes, assaigs, escrits i articles, una obra creativa remarcable de la qual l’assaig Vila-sacra, capital del món, n’és una mostra. Assaig de ficció que mostra què haguera pogut ser si... i la farsa serveix per mostrar una dimensió original i singular molt ben construïda i que, amb altres obres més convencionals de l’autor, anirem presentant en aquesta secció. L’autor, enginyós, documentat i saberut de l’entrellat, es llueix en una prosa de ritme vibrant tot exposant una invenció que arriba a fer-se versemblant per la seva habilitat narrativa.

Carles Fages de Climent pronuncià la famosa conferència a Figueres el febrer de 1956, el dia 3 segons la invitació o el dia 4 segons el llibre que la publicà cinc anys després. La repetí a Vila-sacra per la festa major. L’Ampurdán (14-VIII-1956) escriu: «hace unos meses en la Sociedad Casino Menestral de ésta. Ahora, con motivo de la Fiesta Mayor, Fages de Climent ha vuelto a reproducir la misma, precisamente en la población de Vilasacra (…) sobre el improvisado tablado, dentro del típico entoldado de Fiesta Mayor.» S’edità a Pérgamo, editorial del mateix Fages, amb pròleg d’Alexandre Deulofeu i il·lustrada per Joaquim Bech de Careda. S’edità diverses vegades, 1967, 1977 i 1993 i a Vila-sacra, el 1987, en dos números del butlletí municipal La capital del món i el 2003 a Llibres del Segle.

Fages de Climent enceta la seva facècia literària amb un model francès: Jacques Banville, l’autor d’una història crítica de França, ha posat de moda l’estudi hipotètic del caire que haurien pres les coses en el suposat teòric que un fet, possiblement banal, hagués deixa de produir-se, o la realitat concreta d’algun esdeveniment cabdal no hagués tinut lloc.

La conferència està basada en un suggerent supòsit: què hauria succeït si els catalans haguessin guanyat la batalla de Muret el 1213? La batalla fou important, significà un canvi en la trajectòria de Pere el Catòlic i del seu regne. No només hi morí sinó que el domini restà clos a les fronteres i no pogué expandir-se. Si hagués guanyat, el rei hauria passat de ser acusat per la seva nit dissoluta a ser heroi nacional, i Occitània i Catalunya haurien estat potència europea. Si així hagués estat la capital hauria de ser a l’Empordà per raons d’equilibri geogràfic. On? Entre Figueres com a punta oriental del comtat de Besalú i Castelló, on hauria tingut lloc la celebració de la victòria. Davant el dubte, la solució hauria estat, pel seu sentit catòlic, és clar, la vila que té el nom «sagrat», o sigui Vila-sacra, que tindria la centralitat de l’imperi, una ciutat de contrapès entre les forces extremes.

La segona part de la dissertació és l’estructura de la nova capital, com per exemple seria la ciutat, i la tercera, sobre la responsabilitat en el repartiment de responsabilitats als empordanesos. Més enllà de la facècia, representa el somni d’una Catalunya sobirana i respectada amb una història de llibertat pel seu futur.

A la part final, la facècia augmenta. Escriu que a totes les ciutats del món, enlloc de l’Hotel París hi hauria l’Hotel Vila-sacra, etc.

Tanmateix, Muret té importància i molts historiadors se n’han ocupat amb interès tot i que no sempre amb encert. Muret és el final d’un somni: Roma atorgà carta blanca al cruel Simó de Montfort perquè, amb mercenaris i aventurers àvids de botí, en nom de Déu, ocupés les terres heretges. Un monarca català –i catòlic tanmateix- les defensà per jurament de fidelitat. El resultat advers fou la davallada de l’hegemonia del Casal de Barcelona per terres occitanes.

Una història bonica com remarca Alexandre Deulofeu: «Catalunya és la imatge calcada de Grècia (…) Quan el conqueridor expulsa els sarraïns de Mallorca i de València no se li acut pas d’integrar-les a la seva corona sinó que en fa dos nous reialmes gairebé independents. I quan es conquista Múrcia el nostre gran rei la regala graciosament al seu sogre de Castella. (…) No entrava en la mentalitat dels nostres grans reis la idea d’una dominació universal, sinó d’una mena de ‘commonwealth’ o federalisme molt a la manera empordanesa. Si bé en aquells moments la grandesa material del nostre poble era indiscutible, més indiscutible era encara la seva grandesa espiritual. (…) Es comprèn, doncs, que el nostre poble no pensés mai en dominar els altres pobles ni a sotmetre’ls, ni a tractar-los com a esclaus. Una Vila-sacra imperial, a criteri dels nostres avantpassats, hauria resultat quelcom incomprensible.»