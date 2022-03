Agustín Gregori, representant de la tercera generació familiar, té molt present en el dia a dia el llegat del seu pare i del seu oncle, bessons homozigòtics, iguals físicament. Del seu pare, també anomenat Agustín, ha heretat l’obsessió per la qualitat, i del seu oncle Alfredo, la passió pel màrqueting i la innovació.

No és un empresari a l’ús. Sent una profunda atracció per l’art i va haver-hi un temps en què es va plantejar seriosament estudiar Belles Arts. Al final, va estudiar Ciències Empresarials, però sempre se li ha donat bé dibuixar i esculpir.

Assegura que la constant innovació que infon a Grefusa li ha permès satisfer la seva vena creativa: «El meu fort és crear, i he trobat la possibilitat de crear dins del negoci. Crear és arriscar i fer coses noves que no es feien abans».

Li encanta la gastronomia i li agrada cuinar: «M’agrada experimentar a la cuina. Crec que podria ser un bon cuiner». Per a ell, res com gaudir del menjar i d’un bon vi en companyia de la família i els amics.