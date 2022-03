La mística dels arbres genealògics ha seduït, al llarg de les darreres dècades, nous adeptes per submergir-se en les arrels familiars. Però el parèntesi social que ha imposat la pandèmia ha permès posar fil a l’agulla a anhels que fins ara eren només això, somnis sense data de caducitat.

Arran del confinament, l’Arxiu Diocesà de Girona (que custodia els llibres sacramentals de les parròquies gironines) ha detectat una allau de consultes a la seva pàgina web. Si en l’era prepandèmia s’acostaven al fons documental al voltant de 700 persones anuals (unes 550 hi anaven a fer consultes «exclusivament» relacionades amb els arbres genealògics), l’Arxiu Diocesà de Girona ha registrat al 2021, ara ja amb els arxius parroquials bolcats a internet, unes 30.000 visites a la pàgina web, el 90% de les quals han accedit als llibres sacramentals digitalitzats per treballar en la recerca familiar.

És el cas de Carles Ribot, que va aprofitar «les hores lliures» que li concedia el confinament per materialitzar el que feia molt de temps que li ballava pel cap: fer el seu arbre genealògic. «Tenia interès en aclarir les relacions familiars relacionades amb el grau de cosinatge, saber quins avantpassats tinc en comú amb els meus cosins llunyans».

El primer pas, recorda Ribot, va ser recopilar tota la informació possible (la més contemporània) a través del testimoni de la seva mare, que li va donar els noms i les dates clau per a poder engegar la maquinària. Precisament a través de la pàgina web de l’Arxiu Diocesà de Girona, a partir d’on ha pogut consultar els llibres sacramentals digitalitzats provinents de les parròquies gironines (baptismes, matrimonis i defuncions), ha pogut posar nom als seus avantpassats fins l’any 1670. «He descobert que tinc parentiu amb un corsari de Sant Feliu de Guíxols (Jeroni Basart, aliés Rufo) i que part de les arrels del meu pare provenen de Gènova».

També ha pogut copsar el moviment geogràfic dels seus avantpassats: «La família del meu pare es va moure molt, mentre que la de la meva mare era purament empordanesa». De fet, elaborar el seu arbre genealògic li ha permès, fins i tot, descobrir que veïns de Palamós que coneixia de «tota la vida», eren, en realitat, familiars seus.

Però l’abast no és només local. I és que segons l’arxiver de l’Arxiu Diocesà, Albert Serrat, «s’hi interessa gent d’arreu del món». En concret, l’any 2021 les cerques van arribar des de 59 països diferents. Tot i que el gruix prové de l’Estat espanyol (majoritàriament de les comarques gironines però també de Barcelona, el País Basc, Galícia, Astúries i Madrid), també hi ha descendents que accedeixen al fons documental des de França, seguit d’Holanda, Bèlgica, Alemanya i el Regne Unit.

A més, Serrat subratlla també el pes de les consultes des de l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Cuba i Mèxic, així com també des de Miami, «on hi ha molts descendents de cubans», explica. Però l’interès pels avantpassats gironins també arriba, fins i tot, des de Nigèria, Indonèsia, Papua Nova Guinea o Austràlia.

El pas dels arxius al format digital ha facilitat el seguiment de la investigació a persones com André Giró, que des de feia cinc anys viatjava cada dijous a l’Arxiu Diocesà de Girona des de Narbona per avançar en el seu arbre genealògic. Fill de pares altempordanesos exiliats a França durant la Guerra Civil, va decidir a indagar en les arrels familiars arran de la mort de la seva mare. «Amb la mort de la meva mare i la del meu pare quan tenia 11 anys, em vaig adonar que no coneixia la seva història, que no els havia escoltat prou». Ara, ja jubilat però amb la il·lusió recent estrenada, desplega un mapa de Catalunya amb algunes poblacions empordaneses i gironines marcades en una paleta de colors fluorescents. «Vaig descobrir que el meu pare tenia una germana, però malauradament no l’he arribat a conèixer mai perquè quan ho vaig saber ja havia mort», lamenta.

Per part de la seva mare, ha trobat dos germans més. «Vaig rescatar un document que certificava la mort d’un d’ells en combat al gener de 1939 a prop de Lleida». Ara, quan la situació de la covid-19 millori, assenyala, vol visitar el lloc on el van enterrar. Amb tot, després d’haver reculat fins l’any 1650, els seus esforços se centren en trobar familiars que no coneix. «La germana del meu pare va tenir una filla que, si viu, ara hauria de tenir 87 anys».

(Re)viure la història

André Giró assegura que la investigació també li ha permès visitar la casa on havien viscut els seus pares de petits i reviure, en la seva pròpia pell, els records d’infantesa i joventut que els havia sentit explicar. «Se’m posa la pell de gallina, sento que visc un petit moment de la vida dels meus pares», sosté.

A més, assenyala que l’arbre genealògic és «molt viu», a partir d’on «coneixes com han viscut els teus avantpassats». I és que, admet, al llarg de tantes generacions ha pogut copsar «molts contrastos». «He descobert familiars amb un poder adquisitiu elevat que es casaven entre ells als 11 anys per a salvaguardar el patrimoni, i en canvi d’altres que van tenir una vida molt humil».

Les causes de la mort també li han permès capbussar-se en la història, tot i que reconeix que en alguns casos l’han esgarrifat. «Recordo dos germans de 8 i 10 anys que van morir ofegats en una bassa. Al cap de dos anys, el pare va aparèixer ofegat al mateix lloc».

L’adrenalina de descobrir

Les petites victòries que proporcionen els nous descobriments, apunta Carles Ribot, són «una injecció d’adrenalina». De fet, reconeix, cada troballa genera «addicció». «Al principi només volia saber qui eren els meus besavis i rebesavis, però cada vegada en vols una mica més» i confessa que s’acaba convertint en «un vici».

Tant, que fins i tot n’hi ha que han fet més de 200 arbres genealògics. És el cas d’Alfons Martinell, que l’any 2000 es va iniciar en l’univers dels arbres genealògics de la ma d’una companya de la universitat i ara, ja jubilat, els fa de forma desinteressada per a amics, coneguts i saludats. «La meva primera gran sorpresa va ser que el meu avi eren 10 germans, amb les corresponents 10 famílies que això implicava», afirma. A partir d’aquí, admet, se li va obrir un món «fascinant».

A través dels llibres sacramentals, ha aconseguit retrocedir en el temps fins l’any 1560. «He descobert que la meva família ve de Prada de Conflent, que l’any 1600 dos germans van arribar a Catalunya, un es va establir a Palafrugell i l’altre a Olesa de Montserrat, on es va feminitzar el cognom Martinell, passant-se a dir Martinella».

A més, defensa que l’arbre genealògic és, en realitat, una «personalització de la història», a partir d’on ha pogut copsar l’evolució de la societat «a través dels oficis». «Cada època té els seus oficis, la meva família han estat fabricants de cordes, sabaters, sastres o bracers (es dedicaven al camp)». «Van venir de França i es van anar acostant amb la indústria incipient», afirma. Això incidia directament en l’esperança de vida, reconeix, ja que variava en funció del desgast que comportava l’ofici. «Al principi de l’arbre l’esperança de vida se situa al voltant dels 40 anys», admet. Pel que fa a l’edat de contraure matrimoni, afirma que al llarg de la història no ha variat massa. «Es solen casar al voltant dels 20 anys de mitjana, a excepció dels matrimonis de conveniència per interessos de patrimoni, que en molts casos eren entre menors d’edat». Amb tot, reconeix que en algun cas ha patit problemes de traçabilitat. «Als registres de l’any 1500 i fins al 1700 les dones no tenien cognom, fet que dificulta molt poder-ne seguir el rastre», lamenta. No obstant, hi havia excepcions. «Si la dona era una pubilla, es posava primer el cognom de la dona als fills i, com a segon, el del marit», subratlla.

Els arxius cremats

A vegades, però, han topat amb buits documentals a causa de la destrucció de llibres parroquials durant la Guerra del Francès i la Guerra Civil, un tallafocs que els ha barrat el pas a la història. «Sabia que s’havien cremat arxius parroquials durant la Guerra Civil i ho he patit», recorda Ribot. La recerca, aleshores, ha hagut de passar necessàriament pel registre civil. Aquest fons paral·lel, que va començar a emmagatzemar informació a partir de l’any 1870, ha permès, en molts casos, reprendre la recerca. «He pogut seguir el cas de la meva mare gràcies al registre civil, els arxius de la parròquia de Regencós s’havien cremat i ja no hi quedava res». A més, admet que la mobilitat dels seus avantpassats també li ha permès resseguir el traç familiar. «Si s’haguessin quedat tota la vida a Regencós no n’hauria pogut saber res, però com que es van anar movent els he pogut seguir».

Alfons Martinell, que també s’ha encarregat de fotografiar els llibres sacramentals pàgina a pàgina (sí, amb càmera) per poder-los digitalitzar, assenyala que «la diòcesi de Girona és un territori privilegiat perquè en zones com la ciutat de Barcelona només es conserven llibres sacramentals en 6 de les més de 300 parròquies». Tot i així, la destrucció d’arxius parroquials va afectar fortament indrets com Sant Gregori, Figueres, Canet d’Adri o Orriols.

Però com diu la dita i subscriu la història, quan es tanca una porta s’obre una finestra. I és quan topes amb la inexistència d’arxius, sosté Martinell, que les anomenades dispeses de proclames (on el mossèn feia públics els noms de la parella que es volia casar i obria la porta als fidels a presentar oposicions) i les d’impediments (quan algú es volia casar amb un menor d’edat o amb una persona amb un grau de consanguinitat proper) cobren importància. En aquestes darreres, l’església elaborava un «petit arbre genealògic» per a conèixer al detall la relació de consanguinitat de la parella. Això, admet, «et regala molta informació».