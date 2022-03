A finals d’aquest 2022 es compliran deu anys del naixement del restaurant Compartir de Cadaqués, el primer que van obrir plegats Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. Però abans de celebrar-ho, els tres cuiners, amb la participació d’un quart, Nil Dulcet (que havia estat cap de cuina tant a Compartir com a Disfrutar), posaran en marxa aquesta primavera un segon restaurant Compartir, aquest cop a Barcelona, a l’Eixample com el Disfrutar.

El punt de partida dels dos establiments, pel que fa al moment professional dels seus impulsors, és molt diferent. El primer va néixer com a primer projecte propi després de molts anys al Bulli, amb la voluntat de desmarcar-se d’aquella oferta d’avantguarda i de la pressió que comportava. «Ens insistien que anéssim a Barcelona, que tres excaps de cuina del Bulli hi podíem tenir molt èxit -recorda Mateu Casañas-, però nosaltres volíem trencar amb la dinàmica que portàvem des del punt de vista de la pressió, perquè en un restaurant com el Bulli no es parla mai de la paraula menys, sempre és més. Potser per això ens vam acabar refugiant encara més enllà de Cala Montjoi, a Cadaqués, en un lloc on sabíem que estaríem més tranquils, que podríem reflexionar, i amb un concepte gastronòmic amb el qual ens sentíem còmodes i que ens permetia mantenir un nivell elevat de cuina però ens exigia molt menys des del punt de vista de l’evolució gastronòmica».

Aquella prova de foc va anar bé, fins el punt que va obrir als tres cuiners el cuc de tenir un segon restaurant, obertament creatiu i d’avantguarda: el Disfrutar.

Ara, porten a Barcelona una oferta similar a la del Compartir de Cadaqués. Segons ells, serà «una proposta moderna, de producte i amb arrels tradicionals, seguint la mateixa filosofia de Compartir Cadaqués. Però no serà un rèplica, i s’hi està treballant». Ara bé, sí que el disseny és del mateix estudi d’interiorisme (El equipo creativo), i que hi haurà, «almenys d’inici, alguns dels plats clàssics que actualment es troben a Cadaqués, com l’amanida de bleda-rave, el caneló de tonyina, els bombons líquids de xocolata o el coulant d’avellana».

El nou restaurant tindrà una superfície de 550 m2, repartits en tres sales, i amb una capacitat per a 80 persones./A.P.B.