Una pastera de fusta va salpar de Ziguinchor, un poble costaner del sud del Senegal, el 26 d’agost de 2006, i Aliou Diallo, amb 26 anys i una mà a cada butxaca, n’era un dels 112 tripulants. Tenia molt clar per què volia emprendre aquell llarg viatge fins a Espanya: l’anhel d’una vida millor per a ell i la família que deixava al seu país d’origen, Guinea Conakry.

Un país que, inhòspit però ric en minerals i recursos naturals -diamants, ferro...- està desaprofitat, diu, per la «inacció» política. «Si el govern ho fes bé, ningú hauria de marxar, la gent pateix molt», explica Diallo. És un país pobre, però és el seu: «És el segon del món on hi ha més bauxita!», presumeix, somrient.

Ell treballava al sector del comerç en alimentació. Els seus pares subsistien amb el que cultivaven al camp. I ell va decidir que això havia de canviar.

La pastera número 26

Els records d’aquell dia on va deixar enrere els pares, germans i la dona es mantenen intactes. Mentre ho explica, no oblida detalls dels moments més durs que va passar per aconseguir arribar a Espanya. «T’imagines que és estar deu dies sense parar al mar, sense veure terra ni fulles, només aigua?», expressa. Són més de 1.500 quilòmetres de distància els que separen el Senegal de les Illes Canàries. Per fer el viatge, l’embarcació on anava Diallo va proveir-se amb 14 quilos d’arròs. «La meva pastera era la número 26», recorda rient.

Un cop a la mar, els dies passaven amb l’aigua i la línia de l’horitzó com a únic paisatge pel centenar de tripulants de la precària embarcació. Havien salpat amb setze bidons de gasolina, ja que la pastera era grossa i tenia dos motors.

Quan faltaven quatre dies per arribar a la seva destinació, l’illa de Tenerife, la mala mar va començar a provocar problemes. Les onades van començar a desestabilitzar l’embarcació, fins que es va acabar trencant per sota. L’aigua anava entrant, i els tripulants intentaven buidar-la amb galledes. També van posar claus per tancar el forat, però la força de l’aigua impedia la reparació. Finalment, un dels tripulants va entrar dins l’aigua i va embolicar la pastera amb una corda. Aquest pegat va mantenir l’embarcació mínimament estable, tot i que hi continuava entrant aigua. «Els últims dies vaig patir molt, va ser molt dur», subratlla. «Vaig veure molta gent morta surant sobre l’aigua, i en aquell moment vaig pensar que jo també podia acabar així». Només hi havia dues opcions, diu: «o arribo o em moro. Però arriba un moment, quan estàs prop de la mort, que penses en la vida».

Un cop es van acostar a Gran Canària, van albirar un vaixell de Salvament Marítim que va acudir a rescatar-los. Havien arribat tots vius. «Quan van arribar vam estar a punt de fer bolcar la pastera perquè tothom volia ser rescatat primer», relata, deixant anar una rialla.

D’altres, diu, es van tornar bojos durant el camí.

La crisi dels «cayucos»

Ja al vaixell, «ens van donar te, galetes i aigua». Fins a l’endemà no van arribar a Tenerife: «hi havia molta expectació, hi havia mitjans de comunicació», recorda. Havien passat 14 anys des que havia arribat la primera pastera a les Illes Canàries procedent d’Àfrica. S’estima que va ser el 28 d’agost de 1994 quan va arribar a Fuerteventura l’embarcació que va «estrenar» la ruta que després tants immigrants traçarien per intentar millorar la seva qualitat de vida.

De fet, entre 2004 i 2006 es van xifrar registres sense precedents: segons dades del Departament d’Interior, el 2006 van arribar a les Illes Canàries més de 31.600 persones, el 90% de tots els immigrants que van arribar a Espanya aquell any. D’aquesta arribada sense precedents de persones que arribaven per mar i en embarcacions de tota mena, en van anomenar la «crisi dels cayucos». Per poder acollir tota la gent que arribava a les illes de diversos països d’Àfrica -Sierra Leone, Mauritània, Sàhara Occidental, Gàmbia, Guinea Conakry, etc.- es van habilitar naus, poliesportius, comissaries i fins i tot aeroports.

A les Illes Canàries, també a Tenerife, s’havien muntat campaments per acollir els immigrants. A Aliou Diallo no el van poder acollir perquè estava ple. La seva havia sigut només una de les diverses embarcacions carregades d’africans que havien arribat aquell dia a les illes.

Es va quedar tres dies a Tenerife, i després van dur-los a una base militar pròxima a l’Aeroport, on els comptaven i preguntaven d’on procedien. «Van retornar molta gent. Dels que hi havia amb mi, només vam quedar-nos 22 persones, la resta els van retornar a tots», diu.

Les repatriacions van ser un dels eixos principals de la política per combatre la immigració irregular del Govern. Segons dades del Ministeri de l’Interior, durant el 2006 es van repatriar 52.814 immigrants. Durant aquella legislatura, encetada el 2004, el Govern va desplegar una política de control de fronteres que d’entre altres mesures va incrementar la presència policial a les zones frontereres en un 62%.

Quan van registrar a Aliou Diallo van equivocar-se i van fer constar que era de Guinea Bissau. Va venir l’ambaixador, que li va preguntar si l’havien «tractat bé», i «li vaig dir que no era de Guinea Bissau, sinó de Guinea Conakry. Havia vingut per veure si hi havia molta gent del seu país per retornar-los». Va tenir sort, resol, ser de Guinea Conakry va evitar-li el retorn. Un avió el va dur al Centre d’Estrangeria de Barcelona, des d’on van deixar-lo en mans de Creu Roja. Un autobús el va dur fins a Tarragona, i li van pagar un hotel durant deu dies. «Em va mirar un metge i em van donar diners per comprar bitllets i una targeta per trucar. Però per més que trucava no em contestava ningú de casa».

Tenia un conegut que vivia a Madrid, així que l’ONG va pagar-li el bitllet de tren fins allà: va arribar a Atocha a quarts de deu de la nit, i gràcies a un desconegut que li va deixar monedes per trucar a la cabina va poder contactar-hi. S’hi va quedar tres dies, i llavors li va dir que a Catalunya hi havia molta gent que havia vingut de Guinea Conakry, així que li va comprar un bitllet amb destinació a Girona.

La seva primera parada va ser Salt, on va viure un mes a casa d’un paisà. Va ser ell qui el va introduir a l’ofici de tallar bruc natural. «Vaig estar molt de temps treballant d’això, però és molt difícil perquè si ho fas sense permís, t’exposes a tenir problemes amb els propietaris dels boscos», explica. «Alguns ens deien que no ho féssim més, però d’altres ens feien pagar el que havíem tallat», afegeix.

Després va traslladar-se a Santa Coloma de Farners. Hi va arribar el 4 de desembre de 2006, i hi viu des d’aleshores. També va aprendre a fer feines al camp. Ha fet d’ajudant de paleta, en jornades maratonianes mal pagades. Tot plegat sense documentació en regla: «vaig trigar quatre anys a aconseguir els papers. Per regularitzar-te et demanaven un contracte d’un any i llavors hi havia molta crisi i costava molt trobar feina». Hi havia mesos que no venia bruc, «i tenia una família per mantenir, una dona i dues filles».

Per sort, «em va ajudar molt un amic que tinc a Brunyola», subratlla. «Era el meu cap, però també és el meu amic». Des de fa un any, Aliou Diallo treballa en una empresa de Sant Hilari Sacalm com a ajudant de manteniment.

Classes cada tarda

Diallo va obtenir el permís de residència el 2012. Pels voltants de 2016 va quedar-se sense feina, i ho va aprofitar per treure’s el carnet de conduir. Venia d’Àfrica sense saber llegir ni escriure, i aquí en va aprendre anant a fer classes cada tarda en una escola d’adults durant quatre anys. «Jo volia entendre les coses!», exclama.

Ara està estudiant per poder aconseguir la nacionalitat. «M’està costant molt: escolto molt la ràdio, miro les notícies i he procurat conèixer bé la política espanyola i la constitució», indica. «Escriure és el que em costa més, i ara tinc el cap ple i de vegades les coses no m’entren, però m’ha ajudat molt a la vida».

El seu idioma matern és el fula, però parla «perfectament» quatre idiomes més del seu continent d’origen: fula, mandinkà, julà i wòlof. També sap francès i entén i parla castellà i català.

Cada any torna a l’Àfrica per visitar la família. Les seves dues filles grans, de 16 i 14 anys, viuen amb l’àvia materna a el Senegal, on pot procurar-los una educació «millor». Té un tercer fill que té dos anys.

El seu objectiu és dur la família aquí. El que no té clar, però, és si en el futur vol tornar a l’Àfrica per quedar-s’hi. «En principi sí, però això és molt complicat de respondre. Allà és molt difícil trobar una feina per viure, i no hi ha un bon govern», diu. Si això canviés, no ho dubtaria.