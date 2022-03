Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch formen part de la llarga llista de cuiner que entre avui i dimarts passaran pel Palau de Fires de Girona per participar en el Fòrum Gastronòmic, un esdeveniment que torna quan la pandèmia sembla que va de bxaixa i que ha de servir precisament per comprovar la vitalitat del sector, que s’ha vist greument afectat pels efectes de la covid.

S’espera que en aquests tres dies passin pel Fòrum unes 15.000 visitants, que tindran a la seva disposició uns 120 expositors repartits en un espai de 7.000 metres quadrats. A més, s’ha programat un ampli ventall d’activitats que inclouen tastos de productes diversos, demostracions en viu i xerrades i showcookings de cuiners i responsables de sala tan rellevants coms els germans Roca, Jordi Cruz, Paco Pérez, Abel Valverde, Fina Puigdevall i Martina Puigvert, Carme Ruscalleda, Jordi Juncà, Marc Ribas, Mauro Colagreco, Massimo Bottura, Nandu Jubany, Raül Balam, Toni Gerez...

En la presentació de l’edició d’aquest any del certamen (que coincideix amb el quinzè aniversari de la primera, i el programa de la qual es pot consultar a https://forumgirona.com), el director del Fòrum, Albert Labastida, apuntava que tant la superfície d’exposició com el nombre de visitants previstos són «menys» del que voldrien però que estan satisfets a causa de la situació en què es troba el sector de la restauració després de les restriccions sanitàries.

El congrés de gastronomia torna amb la intenció d’atraure a 15.000 visitants, perquè els organitzadors afirmen que «hi ha ganes» de fer una nova edició del Fòrum. En aquest sentit, el xef Joan Roca, que també va assistir a aquell acte, insistia que el Fòrum Gastronòmic pot ser un «revulsiu» per aconseguir superar els efectes de la pandèmia. El gran dels germans Roca i cap de cuina del Celler de Can Roca apuntava que el congrés gastronòmic s’ha convertit en «una plataforma» per ensenyar i explicar tot el que es fa en el món de la restauració a la demarcació de Girona. I assegurava que Girona és una zona «envejable» per a molts cuiners i restauradors per la qualitat que hi ha en les cuines de la demarcació i pels productes que s’hi produeixen.

Per mostrar part dels nous productes que els emprenedors estan creant, el Fòrum Gastronòmic estrenarà un espai per a start-ups i empreses innovadores. En aquest espai, els emprenedors tindran un quart d’hora per exposar els seus projectes als assistents i aconseguir inversió per tirar-los endavant.

Pol de debat

També hi haurà sessions monogràfiques sobre diferents productes, tallers, demostracions, i ponèncis de grans cuiners del territori i de fora. Alguns van assistir, a finals d’any, a una reunió en al qual es van posar sobre la taula quins havien de ser els temes a tractar en aquesta edició del Fòrum i quins havien de centrar els debats entre professionals que es desenvoluparan durant el certamen. la trobada es va fer al centre d’innovació FoodLab de Riudellots de la Selva i va reuir els responsables de les cuines i els menjadors d’establiments com Miramar, Les Cols, Disfrutar, Els Tinars, l’Aliança, Castell de Peralada, Casamar, Empòrium o la Falconera, a més de representants de l’associació empordanesa La Cuina del Vent o el Gremi de Carnissers i Xarcuters de Girona, entre d’altres.

Segons explicaven els responsables del Fòrum en aquell moment, «precisament la posada en comú de les necessitats d’aquests perfils professionals, essencials per al bon funcionament d’un negoci gastronòmic, és un dels objectius del Fòrum Gastronòmic Girona. I és que, a banda de posar el focus en la formació, el talent i la innovació tecnològica aplicada a la gastronomia, el certamen vol ser un pol de debat entre professionals sobre les problemàtiques que afecten el sector, les tendències gastronòmiques que s’imposen en altres països i les estratègies de futur a seguir de manera coordinada».