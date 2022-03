A mesura que el noi anava recitant la lliçó davant del tribunal examinador, els seus integrants no van poder evitar creuar-se algunes mirades, barreja de sorpresa i admiració. L’exposició que feia el jove de cada tema sobre el qual li preguntaven era brillant. Quan va haver acabat, li van donar les gràcies i el van deixar marxar. El president del tribunal va dibuixar un asterisc al costat del seu nom. Ja sabien qui guanyaria el premi extraordinari d’aquell any.

Josep Samsó Ribera va néixer a Puigcerdà, en una data incerta al voltant del 1830. Malauradament dels seus primers anys de vida no se’n saben massa coses. Es té constància, però, que va preparar els cursos de batxillerat de Jurisprudència i Filosofia a Tolosa de Llenguadoc. En aquell temps era habitual que els habitants de les àrees pirinenques, com la Cerdanya, preferissin anar a estudiar cap al nord. Logísticament era molt més fàcil creuar la frontera amb França que desplaçar-se fins a Barcelona. A més, a les terres gal·les hi havia més estabilitat i llibertat que a la Catalunya espanyola.

Ara bé, després del seu pas per França, el 1851 Josep Samsó va examinar-se del batxillerat a la Universitat de Barcelona. Va obtenir tan bons resultats acadèmics que se li va concedir el premi extraordinari. Després, va matricular-se a la facultat de dret per seguir la carrera de lleis, que va cursar entre 1851 i 1854. I, de la mateixa manera que havia passat a l’etapa precedent, el seu bon expedient el va fer mereixedor del premi extraordinari de carrera.

No és estrany, doncs, que amb aquesta trajectòria, quan tot just s’havia acabat de llicenciar, a aquest jove ceretà se li oferís incorporar-se a l’equip docent de la UB, fent substitucions de diferents càtedres. A més, va continuar la seva carrera acadèmica i va preparar la tesi doctoral, que defensà el mes de juny del 1858. Duia per títol «De los pactos sucesorios». Paral·lelament, també va començar a preparar les oposicions de catedràtic, que va superar el febrer de 1863. Va guanyar la plaça de l’àrea de dret romà de la Universitat de Barcelona.

Malgrat els canvis polítics que es van viure a partir de llavors, amb el brusc final del regnat d’Isabel II el 1868, el convuls període del Sexenni Democràtic que va venir després, la tercera guerra carlina del 1873 i la posterior Restauració borbònica amb la coronació d’Alfons XII el 1875; Josep Samsó Ribera sempre es va mantenir com a membre del cos de catedràtics de la Universitat de Barcelona, on va ensenyar diferents matèries fins el moment de la seva mort, que es va produir el 15 d’agost de 1888.