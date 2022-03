Mateu Casañas (Roses, 1977) va néixer pràcticament entre fogons. A casa seva tenien el Si us plau, un establiment emblemàtic de Roses, on ell mateix va començar a treballar algun estiu. Però un dia que havien anat a Barcelona tota la família a veure escoles de cuina perquè ell hi anés a estudiar, la trobada casual amb Juli Soler, 50% del Bulli i amic de la família, ho va capgirar tot.

Com va acabar al Bulli? Juli Soler ens va dir aquell dia que hi anéssim un dia a parlar amb en Ferran, que m’aconsellaria. Hi vam anar i en Ferran em va dir si volia ser cuiner. Li vaig dir que sí i em va dir «doncs vine aquí i si aguantes un estiu, et quedes. De mica en mica aniràs aprenent i a l’hivern ja buscarem altres restaurants perquè hi vagis a fer pràctiques». I així va ser...

I durant molts anys... Hi vaig començar el 1997 i el vaig deixar el 2014, quan vam obrir Difrutar, perquè vam continuar col·laborant amb Ferran Adrià i la Fundació del Bulli quan va tancar el restaurant, el 2011, i fins tot mentre ja teníem el Compartir.

Com és que va congeniar tant, vostè, amb Oriol Castro i Eduard Xatruch? Perquè hi va passar molta altra gent, pel Bulli... Hi ha molta gent que també hi va estar molts anys, com ara Eduard Bosch, Marc Cruspinera, Lluís Garcia, Lluís Biosca, Albert Raurich, però el cert és que nosaltres tres perduràvem. La gent canviava d’aires i nosaltres continuàvem allà, any rere any. Ens engrescava i ens omplia, la feina que hi fèiem, i ens hi manteníem. I al final, després de tants anys treballant junts, des del punt de vista professional et coneixes molt bé i per això quan vam decidir fer el pas d’obrir un restaurant nou vam pensar que era millor fer-ho junts, que ens sentíem més còmodes, més segurs.

Al marge del lideratge de Ferran Adrià, un dels grans èxits del Bulli va ser reunir tant talent a la seva cuina... El fet diferencial del Bulli és que va ser capaç de crear una força d’atracció, amb molta gent del sector que estava emergent i que estudiava en uns patrons d’escola més clàssica, però que veien que hi havia un lloc a Roses, a Girona, a Catalunya, on passaven coses diferents a la resta del món. I hi havia molta gent que volia venir, i la gent venia. La prova és que grans figures actuals de la gastronomia mundial hi van fer pràctiques, com René Redzepi, Massimo Botura, Mauro Colagreco, Andoni Luis Aduriz, José Andrés, i molts altres.

Tenen la sensació d’haver format part d’un moment irrepetible en la història de la cuina? Quan eres allà no te n’adonaves. Estaves en una dinàmica de treball per donar el millor de tu. És després, quan ho mires amb perspectiva, que se’t posa la pell de gallina, de veritat, de pensar ‘jo vaig ser-hi, i noset mesos, sinó quinze anys’.

Al Disfrutar es consideren hereus del Bullli? Més que hereus del Bulli, el que ens agrada dir és que en som part. Perquè al Bulli, més enllà del talent del Ferran, l’Albert (Adrià) i en Juli, que es mereixen tot el mèrit i el reconeixement que s’han guanyat a pols, hi ha un munt de gent que n’hem format part, bolcant-hi la nostra part més creativa, i això també ha fet evolucionar el concepte. Si el Bulli es caracteritzava per alguna cosa en el seus anys de vida és que era un projecte col·lectiu.

La irrupció del Disfrutar en el món gastronòmic ha estat fulgurant. En sis anys, el restaurant s’ha situat amb dues estrelles Michelin, cinquè del món, reserves completes per als propers mesos... Nosaltres intentem treballar en el dia a dia amb el que realment ens omple, que és cuinar, tenir cura de la nostra gent, mimar el projecte en totes les seves facetes i dimensions i estar a l’alçada de la gent que ve a menjar al restaurant. A final, pel que fa els reconeixements, ni un dia estàs tan bé ni probablement quan t’ho diguin tan dolent. Som molt pragmàtics, en aquest sentit...

Però han de sentir almenys una satisfacció íntima,no? És clar que fa il·lusió, però ho dic molt en sèrio, l’Eduard, l’Oriol i jo no hem quedat cap dia per anar a celebrar cap premi ni cap reconeixement. Al final, forma part de la història en la qual estem ficats. I és evident que quan acabes un projecte com aquest llibre que hem presentat, que recull tota la feina feta durant uns quants anys, t’omple perquè tens aquell punt d’ego personal i col·lectiu, però no li donem més importància de la que es mereix. Nosaltres tenim molt clar quin camí estem dibuixant, per on volem transitar, i els premis i reconeixements ens poden reafirmar i donar seguretat, però en cap cas ens faran desviar-nos ni un milímetre dels objectius que tenim marcats. Els reconeixements te’ls donen altres, no tu mateix, per tant se’ls ha de donar la importància que es mereixen, que és molta però no més.