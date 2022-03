Tot i que encara no s’han publicat les dades oficials, tot sembla indicar que l’objectiu d’aconseguir un reciclatge del 50% dels residus municipals no s’ha complert al Regne d’Espanya. Aquest objectiu europeu es va establir el 2008 en una Directiva i el 2011 a la Llei de residus espanyola. És a dir, no es pot argüir que no estàvem avisats. Les últimes dades oficials són del 2019. El reciclatge va ser del 38% i l’abocament del 51%. El 2035 se’ns exigeix un reciclatge del 65% i un abocament màxim del 10%.

L’examen del 2020 el vam suspendre amb nota baixa. Estem a una distància considerable del que exigeix Europa. El pitjor de tot és que en els darrers cinc anys no s’aprecien millores substancials i fins i tot hi ha anys amb retrocessos, malgrat les inversions i els diners gastats. El proper examen serà el 2025, amb un objectiu de reciclatge del 55%. L’objectiu autoimposat a Espanya per a l’abocament màxim en aquest camí del 10% el 2035 és del 40%. És a dir, hem d’augmentar el reciclatge en 17 punts i disminuir l’abocament en 11 punts. Ara s’està tramitant al Senat la nova Llei de residus i sòls contaminats per a l’economia circular, que substituirà la llei del 2011. Encara que no és gaire ambiciosa en el capítol de prevenció, introdueix moltes mesures en la bona direcció: una taxa que dissuadeixi l’abocament i la incineració, s’amplia la responsabilitat dels productors que s’han de fer càrrec del cost integral dels residus i de la neteja de les escombraries disperses, s’obliga els Ajuntaments a establir una taxa de residus específica, que no sigui deficitària i que comptabilitzi el cost integral de la recollida, tractament i vigilància de les instal·lacions d’eliminació, amb bonificacions per al compostatge domèstic i comunitari, i sobretot el pagament per generació, perquè la ciutadania separi els residus en origen i redueixi el dipòsit als contenidors de la fracció resta. Es promouen els sistemes més eficients com ara la recollida «porta a porta» o els contenidors intel·ligents amb identificació de l’usuari. Aquest projecte de llei també preveu la implantació condicionada d’un sistema de dipòsit per als envasos de begudes de plàstic el 2025, que s’hauria d’estendre a les ampolles de vidre i llaunes. S’està tramitant un Reial decret d’envasos que obligarà a augmentar-ne el reciclatge. La pregunta del milió és si tots els agents recolliran aquest il·lusionant repte i arribarem a temps al 2025. En cas negatiu ens enfrontarem a expedients sancionadors i multes milionàries.