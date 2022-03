Polític i escriptor (Girona, 1935-2006) intensament arrelat a la ciutat, es caracteritza per una intensa i constant labor en la defensa de l’ús públic de la llengua catalana en tots els camps socials i en tots els àmbits de la vida pública. De família modesta, fou professor a l’Escola Mercantil de Sabadell i de ben jove es vinculà a iniciatives culturals, cíviques i polítiques com la promoció de la llibreria de llibres catalans Les Voltes, els grups CC, la campanya «Català a l’Escola» del 1966, el premi Prudenci Bertrana o la catalanització de Presència (1967), essent el primer president d’Òmnium Cultural a Girona (1972). Publicà sis llibres sobre qüestions econòmiques i socials com L’assimilació dels immigrants (1967) o El comerç a Girona (1972).

Amb els seus articles –centenars a l’Avui, Presència, Escola Catalana, El Punt..., conferències, cartes, llibres sobre la qüestió lingüística, etc. aconseguí un gran impacte arreu del país. A més de l’obra que ens ocupa remarquem Via Fora, aplec d’escrits (1982); Lletres de batalla (1889), La insubmissió lingüística (1990) i Catalanofòbia (2000), que esdevenen una aportació que sintetitza la seva labor constant en la defensa de la plena normalització de la llengua catalana, essent sempre un mascaró de proa en mar tempestuós. Actua amb gran generositat al llarg de tota la vida; així, per exemple, els beneficis d’una casa que heretà els aplicà a l’editorial Ghòtia, que editava un llibre a l’any de temàtica gironina. Col·laborà amb la Plataforma per la llengua, Amics de la Bressola, cooperativa Papyrus, etc.

Políticament participa en la constitució de l’Assemblea Democràtica de Girona (1975), la Marxa de la Llibertat, la campanya «Volem l’Estatut». Es presentà per CDC i, posteriorment, com independent, amb el PSC i amb ERC. Senador per Girona (1977-1993) a les primeres eleccions democràtiques i repetí el triomf en les dues següents eleccions posteriors. Diputat al Parlament de Catalunya del 1995 al 1999 i regidor a l’Ajuntament de Girona del 2003 al 2006. Rebé el 2005 diversos homenatges com el del Parlament de Catalunya. La Fundació Irla edità el 2005 un volum de textos sobre ell amb una bona representativa antologia d’articles.