És, juntament amb Finca Espolla i Finca Malaveïna, un dels tres grans vins de finca de Perelada. Segons el descriu el cap d’enologia del celler, Delfí Sanahuja, «les vinyes més velles del celler ens regalen un vi capaç d’expressar tot el potencial del nostre territori». És un vi monovarietal, molt empordanès, elaborat al 100% amb la varietat Samsó (Carinyena). Terreny pla, llimo-argilós, amb sorra i graves. La finca la Garriga està situada a Mollet de Peralada, dins de la Denominació d’Origen Empordà. Elaboració amb llarga maceració i fermentació a temperatura de 24º per aconseguir el màxim color que aporta la varietat Carinyena. Posterior criança de 18 mesos en barriques de roure americà i la resta a l’ampolla. El resultat és un vi de color cirera picota amb vora granat. Aroma potent amb records de fruita madura i espècies dolces. En boca és especiat, reci, amb tanins ben integrats, que marquen clarament la varietat del raïm emprat per a la seva elaboració. Presentació en ampolla bordelesa Esevi amb etiqueta molt elegant en blanc i negre. Molt bon maridatge amb l’steak tartare que va presentar el restaurant Divinum de Girona i que va guanyar el Campionat Nacional celebrat durant el Fòrum Gastronòmic de Girona.

El celler elaborador: Castell de Perelada és el més gran i emblemàtic de tota la província i de Catalunya per la seva història, gran varietat i qualitat dels seus vins. Centre internacional d’enoturisme amb el seu museu d’enologia i l’extraordinari museu del vidre. Habitualment participa al concurs Girovi amb molt bones puntuacions i nombrosos diplomes per la seva alta qualitat. Hi recomanem una visita.

Any: 2016

D.O.: Empordà

Raïm: Samsó (Carinyena)

Graduació: 13,5º

Preu aproximat: 15,50 €