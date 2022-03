Al centre de Ripoll, ubicat en un local de planta baixa amb obertura de vidre del carrer de Berenguer el Vell, hi ha el taller de l’últim mestre artesà boter de Catalunya: Joan Campà. L’artesà ripollenc fa més de 50 anys que fabrica a mà botes de vi a partir de pell de cabra i des d’en fa set, a més divulga discretament l’ofici.

Actualment, transmet la tècnica que va aprendre del seu pare a una desena d’homes, però afirma que també «ha vingut alguna dona a aprendre’n». Ho fa dos cops per setmana: els dimarts i els dijous a la tarda. Campà diu que produeixen «botelles» i no botes, perquè així és com s’anomenen les «de calçat o de fusta».

El procediment de fabricació de botelles a mà, que s’allarga entre dues i tres hores depenent de la destresa de cadascú, és brut i feixuc. Es comença marcant la forma dels recipients -a partir d’uns patrons- sobre pell de cabra. Hi ha quatre mides estàndard: mig litre, un, un i mig o dos. A banda, i per aprofitar la pell, «dels trossos que sobren en fem botelles més petites» i irregulars.

Un cop definides, aquestes formes que són simètriques i recorden a un cor, es retallen i els artesans n’esquilen el pèl per deixar-lo més curt. El pas següent consisteix a untar les dues parts del mateix patró i adherir-les entre si plegant-les pel mig. Es fa amb resina de pi roig barrejada amb oli d’oliva, que s’escalfa per facilitar la feina. Al taller, en tenen dins d’unes olles sobre uns fogons; és de color negre i regalima per tot arreu.

La resina aconsegueix que la pell quedi tancada «hermèticament». Tanmateix, per acabar-la de reforçar i «aconseguir donar-li forma còncava» s’embasta amb agulla i fil encerat. D’aquesta manera, s’obté la meitat d’una botella; per a l’altra s’ha de repetir el mateix procediment.

Un cop s’han elaborat les dues parts ovalades, es cusen entre si per formar la botella. A la juntura s’hi col·loca una trena decorativa i, entre la pell i aquest últim element, un rivet de pell que pot ser de color blau, vermell o marró, entre d’altres. Per últim, s’hi posen el tap i la nansa, es comprova que no vessi i que tingui la capacitat prevista.

El pèl de senglar fa d’agulla

Cosir la pell de les botelles no és una tasca fàcil. Primer, es fa servir un punxó per foradar-la i, després, es passa el fil que unirà les parts. Aquest fil s’ha d’haver enllaçat prèviament amb pèl de senglar per la punta, a tall d’agulla. «El traiem de sobre el clatell del porc; va molt bé perquè és molt dur», expliquen els alumnes que són presents al taller, alhora que mostren un tros de crinera animal plena de pèls gruixuts i aspres. «Es lliga al fil perquè faci de punta forta».

Per aconseguir que la botella de vi sigui més resistent i protegir-la del frec del dia a dia, la pell s’unta amb plàtan o greix animal. Aquest tractament li dona diferents tipus de colors, que van del marró natural a enfosquir-se fins al negre més fosc. En aquest punt, també s’hi poden posar tints per obtenir-ne de tonalitats més extremes com vermells o morats i, fins i tot, s’hi poden estampar decoracions.

En aquest taller ubicat al centre de la capital del Ripollès els artesans han arribat a elaborar -prenent-se algunes llicències- botelles en forma de mitja lluna, com és típic al País Basc. Normalment, les fabriquen en forma de pera que és la tradicional catalana i la que ressegueixen a partir dels patrons de Campà.

quatre anys per aprendre’n

El curs per aprendre a fer manualment aquestes botelles dura entre tres i quatre anys. Passat aquest temps, l’últim mestre artesà divulgatiu boter de Catalunya entrega als seus alumnes un diploma acreditatiu. Amb aquest document signat per Campà, «poden presentar-se a la Generalitat perquè els reconeguin com a artesans».

Els que ara assisteixen a les classes del boter ripollenc, ja han assolit el nivell i van de fira en fira a ensenyar com es fabriquen manualment les botelles. «És la manera d’evitar que es perdi l’ofici» detalla Campà, que recorda que no fa tants anys hi havia boters arreu de Catalunya. «Si els joves perden aquesta afició i no hi ha ningú que n’ensenyi, desapareixerà».

Les botelles que fan les venen tant al taller com a les trobades d’artesans a les quals assisteixen. Els preus són de 50, 60, 70 i 80 euros per cadascuna de les quatre capacitats ascendents que fabriquen. «Hi ha gent que ho troba car, no entenen ni valoren la feina que hi ha al darrere. Les industrials i aquestes no tenen res a veure», explica Campà. Les fabricades a Ripoll, són les últimes que es fan de forma tradicional a Catalunya; cada botella que surt del taller de Campà és única i irrepetible, per les petites característiques pròpies que presenta. A més, «la vida d’aquestes botelles és infinita perquè la pell sempre és tractable», assegura l’artesà. Al taller, n’hi té un que va fer el seu pare i mestre fa 35 anys.

Campà va començar a aprendre l’ofici el 1968; amb 7 anys el seu pare li va ensenyar a enfilar el pèl de senglar als fils, però «no em va deixar cosir fins als 15 anys». Recorda que ho feien als afores de Ripoll, sota un arbre amb flor de tei, a la fresca. Parlant del seu pare, s’emociona: «No era pare, ni mestre; era el meu amic». «Em va ensenyar molt i el porto sempre amb mi. Per això aquest ofici m’importa tant», detalla.

RESINA I PELL MILLOREN EL VI

Les botes que va aprendre a fer amb el seu pare i que ara ensenya a fer als seus alumnes, diu, són capaces de millorar el vi que s’hi posa gràcies al contacte amb la pell de cabra i a la resina que es va filtrant a poc a poc. «A les botelles que fem, hi poses un Don Simon i al cap d’un any tens un Rioja», assegura l’últim boter artesà de Catalunya, alhora que confessa no ser gaire fan del vi. «Si a casa del ferrer, cullera de fusta, a cal boter, no li agrada el vi». Campà només veu «algun cop» vi blanc o cava; «el rosat i el negre no m’agraden gens».

Ara fa aproximadament un any que ha deixat de fer botelles per problemes d’esquena. Al llarg d’aquests més de cinquanta anys d’ofici, no sabria dir quantes n’ha fabricat en total. El que assegura és no haver-se’n quedat cap; «es venen totes». «Sempre dic que el dia que faci l’última, me la quedaré i hi gravaré la data per recordar el moment en què vaig penjar els fils». Tanmateix, confessa que espera que això no passi mai.