L’excursió a la Garrotxa del millor cuiner del món

El dijous 12 de març de 2020, el cuiner David (Dabiz) Muñoz, del restaurant Diverxo de Madrid, amb tres estrelles Michelin, va trucar Jordi Juncà, xef de Ca l’Enric de la Vall de Bianya, amb una estrella Michelin, per dir-li que havia d’ajornar la visita que tenia programada per a aquell cap de setmana, per menjar-hi becada i tòfona, dues de les especialitats de l’establiment garrotxí. «Em va dir que semblava que tancarien Madrid per terra i aire per culpa del coronavirus, i que s’estimaven més no arriscar-se i deixar-ho per més endavant», recorda Juncà. Aquell cap de setmana va ser decretat l’estat d’alarma i va entrar en vigor el confinament general a l’Estat espanyol, en l’inici del combat contra una pandèmia que encara està present, però que no causa els estralls de les primeres onades. I ha estat precisament ara, el cap de setmana passat, just dos anys després d’aquella frustrada excursió, que Muñoz (que ha continuat sumant reconeixements a la seva trajectòria, entre els quals l’elecció com a millor cuiner del món en els The Best Chef Awards 2021, lliurats el setembre passat) ha pogut viatjar a la Vall de Bianya a menjar becada i tòfona, acompanyat com ja tenia previst per la seva parella, la presentadora de televisió i model Cristina Pedroche.

L’excursió de cap de setmana de la parella madrilenya a la Garrotxa també va incloure un àpat al restaurant Les Cols d’Olot, amb dues estrelles Michelin, i estades en dos allotjaments molt característics de la zona: l’hotel Masia el Puig i les Cabanyes Entre Valls, tots dos a la Vall de Bianya. I com no podia ser d’altra manera, l’experiència va ser adequadament compartida a través de les xarxes socials. Va ser David Muñoz el primer a comentar el seu viatge a la Garrotxa, amb una publicació efímera a Instagram en la qual elogiava la becada de Ca l’Enric. «No recordo haver menjat una becada millor en la meva vida», assegurava el cuiner madrileny, que es va fotografiar, amb la seva companya, amb l’equip de cuina del restaurant. Aquesta imatge la va penjar a Instagram Jordi Juncà, que aquesta setmana confirmava a Diari de Girona la visita de Muñoz i Pedroche: «Fa molt de temps que els conec, són supermacos i els encanta menjar». Dissabte a la nit, en el seu sopar a Ca l’Enric, ho van evidenciar, segons han confirmat altres comensals. I entre altres coses van menjar, és clar, becada i tòfona, admetia Juncà. Vegetals meravellosos L’endemà, diumenge 13, David Muñoz i Cristina Pedroche van anar a dinar a Les Cols, i el cuiner també en va fer una publicació efímera a les xarxes amb diverses imatges en les quals elogiava diferents aspectes del restaurant olotí. «Pèsols i cargols estratosfèrics»; «els vegetals a Les Cols són meravellosos»; «sensibilitat, saboràs, amb personalitat... Que maco tot el que passa a Les Cols i com passa»; «Fina té màgia» (per Fina Puigdevall, la cuinera del restaurant); «el gran Manel, carinyós, brillant, apassionat» (per Manel Puigvert, cap de sala); i també sobre una foto de Martina Puigvert (una de les tres filles del matrimoni i actual cap de cuina del restaurant), «joventut i talent. Crack absoluta». Fina Puigddevall també confirmava aquesta setmana la visita de David Muñoz, que a més va voler anar a veure l’hort que el restaurant Les Cols té precisament a la Vall de Bianya. «És molt castís», deia la xef olotina sobre el seu col·lega madrileny. Jordi Juncà es mostrava especialment satisfet perquè David Muñoz havia anat tant a Ca l’Enric com a Les Cols: «Amb ells també són amics, tots ens coneixem, i el que em sembla important és posar de relleu que aquí tenim un pol d’atracció gastronòmic, amb dos restaurants molt compatibles perquè encara que estem situats a la mateixa zona som molt diferents».